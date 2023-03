El presidente de la Audiencia Nacional filtró información sobre la 'Kitchen' al número 2 de Interior del PP

"Hola José Ramón. Leo en prensa que hoy declaraba otra vez García Castaño. Si buenamente te puedes enterar de algo te lo agradecería mucho, como siempre", así daba comienzo una de las múltiples conversaciones que mantuvieron el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, y el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, en el marco de la investigación de la Kitchen.

Las conversaciones tuvieron lugar entre el 14 de febrero de 2019 y el 23 de enero de 2020, pese a que el secreto de sumario sobre el caso Kitchen no se levantó hasta meses después, en septiembre del 2020. El que fue número dos de Interior del PP pedía de manera insistente saber sobre el avance de la investigación. De hecho, en julio de 2019 preguntaba directamente al actual presidente de la Audiencia Nacional sobre si sabía cuándo le iban a citar. La citación llegó meses después, y Martínez se lo hizo saber a Navarro:

- Francisco Martínez: Me han citado el viernes a las 10:30

- José Ramón Navarro: No me ha comentado nada Ab; a ver qué me cuenta y cuál es la idea

- Francisco Martínez: Pues la idea imagino que será joderme….

La citación a la que se refiere Martínez como imputado por el caso Kitchen tuvo lugar. Ahora la Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel para el que fue el número dos de Interior del Partido Popular. Los motivos son encubrimiento, malversación y delitos contra la intimidad por el espionaje ilícito a Luis Bárcenas. El actual presidente de la Audiencia Nacional asegura a la Cadena Ser que no llegó a desvelar ningún dato pero asume que debería haber cortado las conversaciones. "Muchísimas gracias por todo! Y a cenar a casa cuando venís... tengo el Vega Sicilia reservado…", insistía el exsecretario de Estado de Seguridad en marzo de 2019.

Navarro fue renovado

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2023, Ione Belarra, ha pedido este jueves la dimisión del presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, tras conocerse los mensajes al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez en el anterior Gobierno del PP durante la investigación del caso Kitchen, según ha informado Europa Press.

En este caso, ha calificado los hechos como "muy graves, porque mientras estaban intercambiando esos mensajes, el presidente de la Audiencia Nacional fue renovado por el Consejo General del Poder Judicial con el mandato caducado".