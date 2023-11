El discurso que Sira Rego tenía preparado en su estreno como ministra y no pudo leer

La recién estrenada ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, no pudo leer el discurso que había preparado para estrenarse en el traspaso de carteras celebrado el pasado martes. La tecnología le jugó una mala pasada y tuvo que improvisar su intervención tras no encontrar el documento que había preparado. "Me temo que ha desaparecido mi intervención", admitió ante una sala abarrotada. Aunque el ministro de Consumo saliente, Alberto Garzón, trató de ayudarla, sus intentos fueron en vano. Tras unos minutos de espera, Rego se vio obligada a improvisar.

Este periódico se puso en contacto con el equipo de Rego para que ese discurso no quedara en el cajón del olvido. En él, la dirigente de Izquierda Unida agradece a su predecesora, Ione Belarra, los avances logrados y señala su compromiso para proteger a los niños que "representan el sector más vulnerable de nuestra sociedad frente a la desigualdad, la pobreza e, incluso, la guerra". Rego, de raíces palestinas, recuerda que es lo eso es lo que está sucediendo en la actualidad en Palestina.

"Según el Análisis de la Encuesta de Condiciones de Vida con Enfoque de Infancia, más del 27% de nuestros niños, niñas y adolescentes vive en una situación de pobreza monetaria, lo que sitúa a España como uno de los países con mayores niveles de pobreza infantil de toda la Unión Europea. Estos datos evidencian la urgencia de aplicar políticas públicas que atajen la desigualdad desde el reconocimiento de la infancia como sujeto de derecho", reza el documento.

Rego explica también que se ha escrito mucho en torno a la juventud desde la crisis de 2008 pero critica que los poderes públicos "no siempre han hecho lo suficiente": "La precariedad laboral, las dificultades para acceder a una vivienda o los problemas de salud mental son algunos desafíos transversales de este gobierna" asegura. Además, se compromete a "ensanchar la democracia integrando a la juventud". "En el país más justo, más democrático y más igualitario por el que trabajamos nadie puede quedarse atrás. No normalizamos ninguna brecha: ni la social, ni la territorial ni tampoco la generacional".

Al igual que hizo en su intervención improvisada, en la que tuvo unas palabras de cariño para su hijo adolescente sentado en primera fila, Rego recuerda que una de los preocupaciones de los jóvenes la crisis ecosocial. "Quiero hacer un reconocimiento especial a la juventud que se moviliza en la calle exigiendo políticas valientes para hacer frente a la crisis ecosocial. Desde mi nueva responsabilidad trabajaré sin descanso para encontrarnos social e institucionalmente".

Rego finaliza su intervención recordando la cita de que "el camino de la juventud lleva toda una vida". "Pienso firmemente que el camino de la lucha por la justicia social también. Ahora, me toca desempeñar desde este nivel institucional mi compromiso para mejorar la vida de la gente trabajadora, de la infancia y de la juventud", zanja.

