Irlanda, uno de los modelos de protección infantil en los que se puede inspirar Sira Rego para su nueva cartera

El nuevo Gobierno de coalición ha traído cambios de caras y de carteras, especialmente en el caso de Sumar. Algunas que fueron creadas ex profeso la pasada legislatura para el socio minoritario, como la de Consumo —que lideró el coordinado federal de IU, Alberto Garzón— y la de Universidades —que recayó, en primer lugar, en Manuel Castells y después en Joan Subirats, ambos como cuota de los comunes— se han integrado en otros ministerios, mientras que otras como la de Juventud e Infancia, que la pasada legislatura estaba integrada como Dirección General en la cartera de Derechos Sociales, ascienden por primera vez a la categoría de ministerio.

La encargada de pilotarlo es Sira Rego, portavoz de Izquierda Unida y hasta esta semana diputada en el Parlamento Europeo, institución a la que llegó tras las elecciones de mayo de 2019 y donde ha ejercido como vicepresidenta del grupo de la Izquierda. Diplomada en Nutrición por la Universidad Autónoma de Madrid —lo que ha granjeado críticas en la derecha mediática, como ya sucedió con la exministra de Igualdad, Irene Montero— su perfil es uno de los más desconocidos dentro de Sumar y uno de sus retos será, precisamente, darse a conocer en esta nueva cartera.

Rego se inició en política institucional en el año 2007 en la localidad de Rivas Vaciamadrid, localidad a la que se trasladó tras pasar parte de su infancia en Palestina, donde vive su padre y hermano. Allí fue teniente de alcalde y titular de Vivienda, Sostenibilidad ambiental, parques y jardines; Movilidad urbana y transporte y Seguridad Ciudadana, entre otras funciones. Su actividad en Bruselas ha estado muy vinculada, de hecho, a la cuestión migratoria. Ahora cambia de registro para liderar una cartera que, aunque es nueva en España, no lo es en otros países de nuestro entorno.

Los casos de Irlanda, Escocia o Alemania

El caso irlandés es uno de los más conocidos. El actual Ministerio de Infancia, Igualdad, Discapacidad y Juventud fue desde el año 2011 al 2020 el Ministerio de Infancia y Juventud —Department of Children and Youth Affairs en inglés—. Una de sus funciones como cartera consiste en gestionar y coordinar la educación infantil junto con el Ministerio de Educación. Por ejemplo, la agencia pública Tusla, dependiente de Infancia y Juventud, se encarga de tener un registro de centros de educación acreditados. Su objetivo es ahondar en los factores que contribuyen a mejorar el bienestar de los niños y las familias y mejorar el sistema de protección social.

En Escocia existe el Ministerio de la Infancia, la Juventud y el Cumplimiento de la Promesa— Department for Children, Young People and Keeping the Promise en inglés—. El país aprobó en el año 2014 la Ley de la Infancia y Juventud, en la que se recogió la opinión de más de 2.400 niños y jóvenes, y puso en marcha un programa para aumentar la conciencia sobre los derechos del niño y su comprensión en todas las escuelas. También estableció un conjunto mínimo de competencias, conocimientos y valores comunes que todos los trabajadores deben tener tener si trabajan con niños, jóvenes o familias.

Tal y como explica el Director de la Plataforma de Infancia, Ricardo Ibarra, hay países muy descentralizados como Alemania en los que hay cuatro comisionados para los derechos del niño en los Bundesländer, los llamados estados federados alemanes. Sucede en Brandeburgo, Hesse, Sajonia y Sajonia-Anhalt. Asimismo hay países como Dinamarca, Bélgica o incluso Nueva Zelanda en los que esa cartera se une a otras como Sanidad, Educación o Derechos de la Mujer.

Los retos de Rego: reducir la pobreza infantil, mejorar la conciliación e impulsar la ‘Ley Rhodes’

Rego tiene unos cuantas tareas pendientes. Una de ellas será desarrollar y coordinar la Estrategia de Garantía Infantil, una política europea que supondrá cerca de 1.000 millones de euros de inversión en infancia, como apunta Ibarra, garantizar la ejecución de todos los fondos europeos destinados a infancia y coordinar la reforma del sistema de protección que atienda a más de 50.000 menores tutelados por el Estado.

También deberá impulsar el desarrollo de la Ley de Violencia contra la infancia, la conocida como Ley Rhodes, para coordinar su implantación autonómica y la implementación de juzgados especializados Se trata de una norma que introduce mecanismos para una más adecuada prevención, reacción y tratamiento de nuevas y viejas formas de violencia sobre los menores, que no encontraban respuesta eficaz en la normativa generalista penal, civil y administrativa.

Con todo, el gran objetivo del ministerio es disminuir la pobreza infantil ya que España es el segundo país de la Unión Europea con mayor tasa de niños y adolescentes en riesgo de pobreza y exclusión social, sólo por debajo de Rumanía. Las organizaciones de infancia piden, entre otras cuestiones, mejorar el complemento del Ingreso Mínimo Vital. Además, Rego podría seguir con el trabajo realizado por Alberto Garzón en Consumo para mejorar las pautas de salud alimentaria de los jóvenes y escolares, una materia en la que Rego tiene conocimiento por su formación como nutricionista.