Las primarias andaluzas de Cs exhiben el desgarro de un partido en riesgo de "defunción"

Ciudadanos, el partido que gobierna Andalucía –casi– a medias con el PP, ha abierto un proceso de primarias para elegir candidato a presidente de la Junta que, al margen de los resultados que depare, ya ha servido para exhibir con toda crudeza su desgarro interno. Tres críticos con el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, han presentado sendas candidaturas –de momento, técnicamente, precandidaturas que aún deben ser validadas– en oposición al propio Marín, que pretende volver a ser candidato por tercera vez. Los tres críticos, dos militantes de base y un dirigente provincial, que comparten el rechazo a un proceso que consideran a la medida del vicepresidente, alertan contra el riesgo de entrega del partido al PP que a su juicio implica Marín. "O nos salvamos o certificamos la defunción", señala Elena Bago, de las candidatas, que cree que no sólo Juan Marín, sino también su principal rival, Fran Carrillo, acabarían yendo con el PP en listas conjuntas si el partido de Juan Manuel Moreno lo acepta.

Hay un abismo entre el contundente peso institucional de Cs y su flaqueza como organización política. En el Parlamento es el tercer grupo, con 21 diputados, sólo cinco menos que el PP, números obtenidos gracias a más 650.000 votos. En el Gobierno, ocupa cinco consejerías, entre ellas una vicepresidencia, y controla las competencias de economía, educación, empleo, turismo e igualdad. Este poderío, obtenido en las elecciones de diciembre de 2018, contrasta con su profunda crisis interna, con el partido colapsado y luchando por su propia supervivencia, dividido y en una posición de clara debilidad frente al PP, que amenaza con llevarse la mayoría de su electorado. E incluso, como advierten desde las candidaturas críticas, de devorar al partido mismo.

Al cierre de esta edición, ya con la fase de presentación de candidaturas cerrada, Cs no había hecho público todavía el número de afiliados, ni cuántos de estos tienen derecho a voto por estar al corriente de pago de las cuotas y llevar nueve meses de alta. El historial de datos ofrecidos por el partido ha tenido vaivenes. En 2016, difundía que eran "casi 6.000". En 2018, antes de las anteriores primarias ganadas por Marín, hubo mayor precisión: 3.337 con derecho a voto. En octubre de ese mismo año, el propio Marín dijo que eran "más de 6.000". Ahora el vicepresidente asegura que desconoce el número, porque está centrado en sus tareas de gobierno. Fran Carrillo, uno de los rivales de Marín, asegura que ante la falta de datos fiables circulan "elucubraciones" que sitúan la cifra en "menos de 2.000". Es previsible que pronto salgamos de dudas. El dato será entregado por la dirección nacional a los candidatos cuando sus candidaturas sean validadas, explica a infoLibre Andrés Reche, secretario de Organización del partido, que afirma que todos los aspirantes tendrán derecho a la utilización de recursos del partido que para comunicarse con los afiliados.

El coordinador andaluz está siendo objeto de reproches por recibir supuestamente un trato de favor en las primarias, que Marín niega. Aunque las elecciones internas han sido convocadas por la dirección nacional que encabeza Inés Arrimadas, las críticas se dirigen a Marín, que es al mismo tiempo coordinador de la dirección andaluza y miembro del Comité Permanente, el órgano estatal que ha lanzado las primarias.

Hasta tres críticos han cargado contra el proceso, convocado el martes, entre los festivos de la Constitución y la Inmaculada, dando de plazo para para presentar candidaturas hasta este jueves a las 21.00. La campaña tendrá lugar viernes, sábado y domingo. Las votaciones, lunes y martes. Poco, a juicio de los críticos. Dentro de lo establecido en las normas del partido, recalca Marín.

Fran Carrillo

El parlamentario Fran Carrillo, exsenador y exportavoz parlamentario, además de coordinador en Córdoba, es a priori el rival de mayor entidad de Marín. Con un discurso extremadamente beligerante contra la izquierda, Carrillo, profesional de la consultoría política, ha afirmado en el programa Mesa de Análisis, en Canal Sur Televisión, que las primarias son "una cacicada" y el "enésimo insulto" a los afiliados, acusando a Marín de practicar un "liberalismo soviético" que estrecha el campo de acción de los disidentes, a los que se deja "menos de 72 horas para explicar sus alternativas a la candidatura oficial". Este jueves, en la presentación de su candidatura en Córdoba, insistió en la misma idea: "No se compite en igualdad de condiciones".

Convocar unas primarias en pleno puente y con un fin de semana de por medio no es serio. Se está hurtando al afiliado su derecho a escuchar alternativas e ideas diferentes. Sólo tres días de campaña para ocho provincias. ¿En serio? La militancia no se merece esa falta de respeto. — Fran Carrillo Guerrero 🖤🇪🇸 (@francarrillog) December 8, 2021

Carrillo, crítico con el voto telemático y que ha pedido sin éxito sufragio en urna, afirma que ha solicitado a la dirección el censo, para conocer el número de afiliados, no sus nombres, y que no ha recibido respuesta. "Llevo meses pidiendo el censo de afiliados y no me lo dan. Lo he pedido como miembro del comité autonómico, coordinador provincial [de Córdoba] y ahora como candidato, y siguen sin darlo", afirmó. A su juicio, el proceso está "viciado". Para montar un proceso pensado para que salga "una persona", en referencia a Marín, "que directamente no hagan primarias", llegó a decir. Carrillo, partidario de volver a pactar con el PP tras las próximas elecciones, nunca con el PSOE "corrupto" y "sanchista" que a su juicio encarna Juan Espadas, rechaza "subsumirnos o sumirnos" en otras siglas y defiende que "vayamos de forma independiente", lo que apunta a un rechazo a la idea de listas conjuntas que no rechazan de entrada ni Inés Arrimadas ni Juan Marín.

Carmen Almagro

La militante por Sevilla Carmen Almagro, candidata del movimiento de militantes llamado Renovadores, también lamenta que el partido no haya facilitado el "número mágico", es decir, el de los militantes. Renovadores ha llegado a calificar de "fraude" las primarias. "En un escenario en el que las elecciones andaluzas no están ni convocadas, ninguna urgencia justifica que el plazo para la presentación de candidaturas sea sólo de dos días y menos aún que la campaña electoral se límite a tres únicas jornadas. Estas son las primarias del miedo, del temor a la participación del afiliado y al debate. En lugar de ser un ejemplo de lo que debe ser un proceso democrático de un partido, son una advertencia de todo aquello contra lo que siempre se ha posicionado Ciudadanos", señala esta corriente.

En declaraciones a infoLibre, Almagro afirma que el partido le da "márgenes escasísimos" para hacer una campaña que afronta "en inferioridad de condiciones". Al igual que Carrillo, apoya la tarea de gobierno del partido, pero lamenta su "mala comunicación" y que Marín haya quedado "opacado" por el presidente, Juan Manuel Moreno (PP).

Almagro añade que su candidatura es garantía de que no haya lista conjunta con el PP, algo que da por hecho con Marín y también sospecha de Carrillo. Aunque no se cierra a pactar con el PP, rechaza que tenga que ser su única opción, e incluso que tenga el estatus de "socio preferente". Almagro difunde mensajes contra la "disolución" del Cs "en el PP".

Elena Bago

Elena Bago, militante en Huelva, que se presentó a las primarias en 2018 y obtuvo el 23% del voto, lamenta encarar este proceso sin "conocer las reglas del juego". También denuncia no haber recibido el número de afiliados, a pesar de haberlo solicitado, porque eso le impide medir si sus apoyos le dan alguna posibilidad.

Último día para presentar candidatura a las primarias de @Cs_Andalucia y a estas alturas todavía no se me ha facilitado el censo que he solicitado a Garantías y a la Secretaría de Organización. El reglamento de primarias sin aprobar por el CG. Nos obligan a presentarnos a ciegas — Elena Bago (@elenabago) December 9, 2021

A su juicio, el partido está en un "momento histórico" en el que "o nos salvamos o certificamos la defunción". Bago, en conversación con este periódico, se muestra a favor de "pactar programas" y es la más crítica con la gestión de Cs, al que acusa de no haber actuado contra la "administración paralela". Al igual que Almagro, defiende ir en listas separadas y atribuye tanto a Marín como a Carrillo la voluntad de "fusionar" a Cs con el PP. De este último recuerda, además, su trayectoria vinculada a Fran Hervías, el que fuera dirigente de Cs que se pasó al PP tras la fallida moción de censura en Murcia. "Lo que se discute [entre Marín y Carrillo] es cuál de los dos va a firmar la fusión con el PP", afirma.

Juan Marín

Mientras tanto, Juan Marín (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, 1962) continúa su camino para convertirse por tercera vez en candidato del partido a la presidencia de la Junta. Es, al menos a priori, el favorito. Cuenta para ello con la complicidad de Inés Arrimadas, que ha exhibido sintonía con él y lo ha integrado en su dirección, aunque formalmente la presidenta del partido no se decante por ningún candidato. Marín tiene a su favor el apoyo de los consejeros del Gobierno andaluz Javier Imbroda, en Educación, Rogelio Velasco, en Economía, y Rocío Blanco, en Empleo. También de la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet.

En una entrevista en Canal Sur Radio, el actual coordinador andaluz y vicepresidente rechazó las críticas por las formas del proceso, declaró ser totalmente ajeno a la decisión de convocar las primarias en este momento, aseguró no ver nada raro en el momento de su convocatoria en mitad de un puente, afirmó desconocer el número de afiliados y alegó que la Ley de Protección de Datos impide facilitar esos datos.