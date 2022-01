Vox critica junto a otros partidos ultras a Rusia pero no desvela aún su postura sobre Ucrania

"Las acciones militares de Rusia en la frontera oriental de Europa nos han conducido al borde de una guerra. La solidaridad, la determinación y la cooperación en materia de defensa entre las naciones de Europa son necesarias ante tales amenazas". Así resumen los partidos ultraderechistas europeos su posición sobre la crisis en Ucrania en el manifiesto del cónclave celebrado este viernes y sábado y que ha reunido en Madrid al presidente de Vox, Santiago Abascal, al primer ministro húngaro, Viktor Orban, al primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, o a la líder de la francesa Agrupación Nacional, Marine Le Pen, entre otros, para debatir sobre cómo "proteger" a Europa de las amenazas externas.

Asimismo, los políticos de la ultraderecha europea califican en este documento, suscrito por más de una decena de partidos de la ultraderecha, de "ineficaz" la diplomacia de la Unión Europea durante esta crisis. Es más, aseguran que "cada nación debería tener una voz fuerte y solidaria para preservar la paz, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras de las naciones europeas" y que falta "una posición común europea". No obstante, el portavoz político de Vox, Jorge Buxadé, ha afirmado durante la rueda de prensa posterior que "gracias a dios el envío de tropas corresponde a los estados soberanos y no a una votación conjunta de la UE".

En esta rueda de prensa, a la que no ha estado permitido el acceso a cámaras de televisión ya que toda la imagen ha estado distribuida por la organización, Buxadé ha desgranado este manifiesto sin entrar a valorar esta acusación sobre Rusia, en la que en ningún momento se menciona a su presidente Vladimir Putin. Ya en el turno de preguntas, y cuestionado sobre la postura de su formación sobre la tensión en Europa del Este, el también eurodiputado ha esquivado responder evitar incluso trasladar la posición de Abascal durante su intervención. "La posición de Vox la podemos dejar para mañana [en referencia a la rueda de prensa que ofrece los lunes] porque ahora estoy ejerciendo como portavoz de esta reunión", ha explicado.

A pesar del silencio de Vox, son conocidas las diferentes sensibilidades dentro de esta reunión. Orban es el mayor apoyo con el que cuenta Putin dentro de la UE. En cambio, Morawiecki ha instado a la OTAN a despertar ante las amenazas del régimen ruso. Por su parte, Le Pen ha respaldado al presidente ruso frente a la OTAN. No obstante, los reunidos han llegado a una postura casi común de "trabajar para garantizar que las naciones de Europa actúen solidariamente ante la amenaza de agresiones externas". "La solidaridad, la determinación y la cooperación en materia de defensa entre las naciones de Europa son necesarias ante tales amenazas", afirma el texto.

Una solidaridad en la que ha insistido en varias ocasiones Buxadé durante su intervención en la que también ha aclarado que cada delegación ha expuesto su postura sobre la crisis de Ucrania de manera "libre y transparente" y que los primeros ministros de Polonia y Hungría han tenido una "total conjunción" en cuanto a la valoración de la situación actual. Asimismo, ha recordado que, tal y como se ha insistido en la reunión, "salvo Polonia y Hungría, el resto de partidos estamos en la oposición y no tenemos poder de decisión sobre los Gobiernos".

Le Pen se desmarca de las críticas a Rusia

Tanto Orban como Morawiecki, que fueron recibidos por Abascal aunque sólo el polaco contó con la presencia del líder de Vox a su salida del cónclave, respondieron a las preguntas de los periodistas. La única representante que compareció en la sala de prensa fue la francesa Marine Le Pen. A esta cumbre también han asistido Marlene Svazek (Austria), Tom Van Grieken (Bélgica), Krasimir Karakachanov (Bulgaria), Martin Helme (Estonia), Valdemar Tomasevski (Lituania), Rob Roos (Países Bajos) y Aurelian Pavelescu (Rumanía).

Desde la sala de prensa, la líder de la ultraderecha francesa se desmarcó de esta supuesta unión al no apoyar el párrafo sobre Ucrania en esta declaración conjunta. Según explicó Le Pen, no quiere interferir en las gestiones del presidente francés, Emmanuel Macron. "No quiero de ninguna manera que lo que se decida hoy influye en la negociación del presidente", ha afirmado.

A su salida del encuentro, Orban ha asegurado a su salida que los asistentes a este cónclave de la ultraderecha europea han estado de acuerdo en que "necesitamos paz y desescalada" y que "tenemos que poner todas nuestras energías en este proceso y negociar para encontrar el camino a la paz". Con respecto a su reunión con Putin la próxima semana, la ha situado en la normalidad y ha explicado que mantienen estos encuentros una vez al año al tiempo que ha insistido en centrar su mensaje en llamamientos a la desescalada y búsqueda de la paz. Preguntado por este encuentro, Buxadé ha reconocido que no se le ha trasladado al líder húngaro una posición: "Le trasladará lo que él considere oportuno".

Por su parte, Morawiecki ha agradecido a su salida del hotel donde se celebraba esta reunión el apoyo de sus "amigos" que "son conscientes de los riesgos y la gravedad". "Confío en que la voz de nuestro grupo sea escuchada también en el Krelim", ha afirmado el líder polaco.

Postura común en el Parlamento Europeo

Al margen de la crisis ucraniana y lo que estaba en la agenda desde su convocatoria hace semanas, los miembros de esta cumbre han centrado sus mensajes, según recoge Europa Press, en una defensa al sector primario europeo, la necesidad de reindustrialización y políticas demográficas y de natalidad, en las que Vox ha señalado a Polonia y Hungría como ejemplos a seguir.

Pero además, han llegado a un acuerdo para coordinar sus posturas en el Parlamento Europeo e intentar consensuar sus votos, pese a que los partidos pertenecen a diferentes grupos en la Eurocámara. Una especie de "oficina de coordinación para aunar fuerzas", ha explicado Buxadé. "Cuando lleguen las grandes votaciones, estos partidos que formamos parte de diferentes grupos parlamentarios tendremos reuniones informales para comentar los proyectos y votarlo", ha asegurado el eurodiputado.

Estas formaciones comparten la defensa de "la soberanía, la libertad y las tradiciones" de los Estados que forman la Unión Europea y denuncian la "amenaza creciente que trata de transformar la Unión en un mega Estado ideologizado". A su juicio, la UE está en peligro de "alejarse de los ideales europeos cristianos sobre los que se fundó" y por tanto se comprometen a "defender Europa de las amenazas exteriores e interiores". "Haremos frente a las corrientes que propugnan una Unión Europea ajena a su historia y que, apartadas de la realidad, conducen al suicidio demográfico y a la transformación poblacional", marcan como objetivo.

Han llegado por tanto a acuerdos para el apoyo a políticas que fomenten la natalidad ya que, según ha explicado Buxadé, "coincidimos en promover la cultura de la vida, frente a la cultura de la muerte". También apuesta por la protección de las fronteras ante "la fallida política migratoria de Bruselas" que pretende solucionar "cuestiones demográficas con inmigración descontrolada". Asimismo, bajo el principio de "preferencia comunitaria" para que las mercancías producidas en Europa tengan prioridad sobre la mercancía de terceros países, también han coincidido en pedir "libertad de disponer de energía, de industria y de un sector primario fuerte".

Asimismo, Buxadé ha trasladado durante su rueda de prensa la convicción de los asistentes de que "las elites manipulan y mienten sobre nosotros". No obstante, ha apuntado que también están convencidos de que "los europeos ya no les creen" y que "su tiempo se ha agotado".