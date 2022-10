El Estado intenta vaciar de contenido el juicio por el accidente del Alvia pero la jueza y el fiscal lo impiden

"Si quiere, le doy la sentencia. No se puede pretender que haga ya una lista de hechos probados". Esa ha sido la respuesta que ha dado este miércoles la jueza del accidente de Angrois, Elena Fernández Currás, al intento del abogado del excargo de Adif imputado junto al maquinista de dejar fuera del juicio diversas cuestiones relacionadas con la seguridad del tren y la línea. Estas pretensiones de vaciar de contenido la vista oral en su primera sesión, secundada por el abogado del Estado, fueron rechazadas por la magistrada, que también desestimó gran parte del resto de las cuestiones previas planteadas por las partes involucradas en el caso y que demoraría aún más un juicio que ya se prevé que se alargue hasta el próximo verano.

Fue en una primera jornada del juicio, más de nueve años después de un accidente con 80 muertos y 144 heridos , que ha dejado la imagen del conductor del Alvia, Francisco José Garzón, accediendo a la sala de vistas como el resto de los asistentes, por la única entrada disponible y, por tanto, a la vista de las cámaras y los periodistas allí presentes. En cambio, el otro imputado, Andrés Cortabitarte, exfuncionario de Adif, ha evitado ser fotografiado a su llegada al poder acceder por una puerta trasera vigilada, como el resto de accesos al edificio, por agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Numerosos presentes han mostrado su malestar por la disparidad de trato y ya no ha ocurrido lo mismo a la salida, cuando ha utilizado la misma puerta general pero protegido por la policía de las víctimas, una de las cuales fue identificada por un intento de agresión.

Entre la disparidad de cuestiones previas formuladas por las partes personadas en el juicio, la más relevante en cuanto al alcance que podría llegar a tener fue la formulada por el letrado defensor del exdirector de Seguridad de Adif imputado, Andrés Cortabitarte, a la que se ha adherido el abogado del Estado que participa en defensa de la propia empresa pública.

El letrado ha reclamado que en el juicio sólo se analice la pertinencia y cómo se hizo el análisis de riesgo de la línea, pero no otras cuestiones como que el sistema de seguridad de la alta velocidad no estuviese instalado en la curva de Angrois, que fuese desconectado al bordo de los trenes Alvia o que no hubiese señalización lateral de velocidades. Según ha tratado de argumentar, órdenes previas del Juzgado de A Coruña durante la instrucción habían orientado la investigación hacia el análisis de riesgos y descartaron seguir investigando las otras cuestiones, por lo que a su parecer estos temas ya no pueden llegar a juicio y, de hacerlo, podían implicar su nulidad.

Sin embargo, el fiscal, Mario Piñeiro, secundado por otras partes, ha argumentado que ello dejaría el juicio "sin contenido" y ha recordado que "no hay orden de sobreseimiento" de la Audiencia de A Coruña sobre ningún hecho. "Los autos no excluyen hechos”, ha afirmado, en contra de una solicitud que supondría juzgar los análisis de riesgos pero sin tener en cuenta que estos se realizaron sobre situaciones efectivamente existentes en la línea como la desconexión del sistema de seguridad o la señalización que allí había o no. Lo que vino a decir la jueza fue que en la vista oral se analizará todo y será ella quien juzgue la pertinencia o relevancia de lo que se diga. “Todo está íntimamente relacionado”, ha concluido la magistrada.

La jueza también ha rechazado otro tipo de cuestiones sobre el número de abogados que pueden participar por cada parte o diversa documentación que algunas partes no consideraron pertinente que figuren en la causa. Su respuesta a gran parte de esas cuestiones fue que las partes ya habían tenido tiempo antes de presentar sus objeciones en otros momentos procesales y no lo hicieron, por lo que ahora a su parecer no pueden ser admitidas para no dilatar indebidamente el juicio. “También me gustaría tener un juez de apoyo” , ha llegado a decir como ejemplo de la complejidad del caso a la que se enfrentan todas las partes.

La jueza sí ha admitido la petición del abogado del maquinista de que dos de los peritos propuestos por él sean los últimos en declarar como expertos, para que tengan la oportunidad de intentar rebatir lo dicho por otros previamente. Asimismo, ha aceptado su petición de que los dos acusados ​​no tengan que asistir a todas las jornadas del juicio y puedan ausentarse una vez declaren. En principio, lo hará este mismo jueves el maquinista, Francisco José Garzón, y cuando termine, probablemente ya el viernes, Cortabitarte, el excargo de Adif.

Entradas separadas para los imputados y cuatro horas de sesión

La primera sesión del juicio dirigida a estas cuestiones ha durado poco más de cuatro horas. A las puertas del edificio de la Cidade da Cultura, que acaba de ser convertido en juzgado, se dieron cita numerosos medios de comunicación y víctimas del accidente, que pudieron ver cómo el maquinista, al igual que el resto de abogados, público o periodistas, ha entrado y salido por la única puerta habilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG). Sin embargo, Cortabitarte ha podido acceder por otra puerta trasera custodiada por la policía. El hecho ha sido muy comentado entre los presentes y la salida del acusado se ha producido por la puerta principal, escoltado, al igual que Garzón, por agentes uniformados.

A pesar de esta protección, Cortabitarte, quien ha escuchado los insultos de las víctimas allí presentes, ha recibido un empujón, golpe o intento de agresión, de una intensidad que este medio no ha podido contrastar. En un primer momento, el acusado se ha girado con actitud desafiante, pero a continuación hizo ver que estaba a punto de desmayarse y ha sido ayudado por los agentes y por sus abogados a llegar a un vehículo. La policía ha identificado por este hecho al padre de una joven que murió en la curva de Angrois. El presidente de la plataforma de víctimas condenó cualquier acto de violencia y ha trasladado las disculpas del implicado.

Aquí puedes leer el texto original en gallego.