La carta con la que Pastor maniobró en la UE para frenar su informe crítico sobre el accidente de Angrois

El pasado mes de enero, documentación interna del ex Ministerio de Fomento a la que tuvieron acceso Praza.gal e infoLibre reveló maniobras infructuosas en mayo y junio de 2016 para que la UE no revelase ni rebajase un informe crítico de la investigación oficial de España que atribuyó el accidente al conductor del tren Alvia de 2013 en la curva de Angrois, en Santiago, en el que murieron 80 personas. Ahora, tras una petición de Transparencia formulada a raíz de esa documentación, ha salido a la luz la implicación personal de la entonces ministra, la conservadora Ana Pastor, en las maniobras ante Bruselas.

La documentación a la que tuvo acceso Praza.gal e infoLibre permitió conocer la existencia de una carta de Ana Pastor al comisario europeo de Transportes, pero no su contenido. La carta fue solicitada en enero en aplicación de la ley de Transparencia, y tras varias negativas del actual Ministerio de Transportes, el Consejo de Transparencia resolvió hace unos días que debía hacerse pública. Entregada en el límite del plazo por el Ministerio, en ella puede leerse cómo Pastor en persona advierte a la comisaria europea de que España "se reserva el derecho de adoptar medidas" ante la supuesta "indefensión" que le provocaba aquel informe europeo.

Aunque el documento se había completado cinco meses antes, la Comisión Europea no lo hizo público hasta mes y medio después de las maniobras de Fomento, dos semanas después de las elecciones generales del 26 de junio de aquel año. Su contenido supuso un paso relevante para que la investigación judicial del accidente buscase más allá del conductor y que en el juicio que comienza el próximo 5 de octubre en Santiago se siente también un exfuncionario de Adif que ocupó cargos de confianza con los gobiernos del PSOE y del PP.

La Comisión Europea ya desveló en aquel momento que las alegaciones del Gobierno de España estuvieron detrás del aplazamiento del informe de la Agencia Ferroviaria Europea (ERA, por sus siglas en inglés), pero gracias a la documentación que publica este periódico se puede conocer alguno más de los movimientos internos para parar o minimizar su publicación. Y en esos movimientos intervino la propia ministra, que aquel 26 de mayo envió la carta en cuestión a la comisaria europea de Transportes, Violeta Bulc, adjuntando otra misiva que ella misma había recibido de su secretario general de Infraestructuras, Manuel Niño, en la que le informaba del "asunto", es decir, que había tenido conocimiento de que la Comisión Europea iba a hacer público el informe crítico con España.

Tal y como le transmitió el secretario general, la ministra argumenta a la comisaria europea que el hecho de que España desconociera ese procedimiento podía provocarle indefensión. Por eso, aseguró la ministra a la comisaria, ya había encargado a su departamento jurídico un informe "sobre sus repercusiones". Y también le pide que "tome nota" de que España "se reserva el derecho de adoptar medidas".

Veinte días más tarde, justo diez días antes de las elecciones generales del 26 de junio, la Comisión Europea comunicó a la Plataforma de Víctimas del accidente y al BNG, que habían pedido que se hiciera público el informe, que debían esperar unos días más porque se tomaría un tiempo "para considerar una última alegación legal de España" .

Tras estas maniobras de España fue finalmente el 7 de julio, diez días después de las elecciones generales, cuando el presidente de la Plataforma de Víctimas, Jesús Domínguez, y la portavoz del BNG en Bruselas, Ana Miranda, recibieron el informe europeo y lo hicieron público. En él no se modificó nada de lo que habían pedido los representantes del Ministerio y el documento ponía en tela de juicio las "debilidades" de la investigación técnica oficial española, que aún no han sido corregidas, y allanó el camino a la investigación penal que ahora se llega a juicio para acabase acusando también a un ex cargo de Adif al mismo nivel que al maquinista del Alvia.

