Verdades y mentiras sobre la desaparición de la Filosofía en las aulas

Hace casi una década que un gobierno del Partido Popular eliminó la Filosofía como materia obligatoria en los institutos tras aprobar la Lomce, que conllevó que el arte y la filosofía pasaran a un segundo plano en el currículum escolar. Pese al dictado de la ley y tras las masivas manifestaciones en su contra, varias comunidades autónomas decidieron en su momento mantener la Filosofía como materia troncal en sus aulas, a través de diversas fórmulas. Así lo hicieron Cataluña, Asturias, Andalucía y Extremadura. Allí todos los alumnos continuaron accediendo de forma obligatoria a Historia de la Filosofía en Bachillerato, al contrario de lo establecido por la conocida como Ley Wert.

El Gobierno aprobó este martes el real decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y que modifica la presencia de la Filosofía en las aulas. Se trata de unos cambios que no han sido bien recibidos por la comunidad educativa y que también han tenido eco en la política nacional. En algunos casos a través de bulos. Es lo que han hecho el presidente de Vox, Santiago Abascal, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entre otros dirigentes, que han acusado al Gobierno de fomentar la "desaparición" de la Filosofía en las aulas.

Obligatoria en todo el bachillerato, optativa en secundaria

El nuevo currículo convertirá la Filosofía en asignatura obligatoria en segundo de bachillerato (que con la Ley Wert era optativa), además de mantenerla en primero. La materia será así estudiada por todo el alumnado en los dos cursos de esta etapa (en segundo, con el nombre de Historia de la filosofía). Sin embargo, la nueva ley educativa (Lomloe o ley Celaá) estos cambios son más sustanciales sobre el papel que sobre la práctica, ya que la Filosofía tendrá que seguir siendo el segundo plato —o hasta el postre— de la oferta educativa obligatoria de nuestro país.

Tal y como está configurado el currículum, cualquier estudiante podrá terminar su periodo educativo obligatorio sin haber impartido nunca la asignatura. El Gobierno no ha incluido a la Filosofía en la lista de optativas que los institutos están obligados a ofertar en cuarto de la ESO. Serán las comunidades autónomas las que decidan si la incluyen o no como optativa en ese curso. La mayoría de ellas ha dicho que la ofertarán —Galicia, Canarias, Navarra y La Rioja todavía no se han pronunciado— pero al ser una asignatura optativa los alumnos podrán decidir no cursarla.

Así lo denuncia el senador socialista Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho por la Universidad de Valencia. "El bachillerato es muy importante y celebro que se haya recuperado la obligatoriedad en el segundo curso, pero no es una etapa por la que pasen todos los alumnos", lamenta en declaraciones a infoLibre. Se trata del mismo argumento que emplea Enrique P. Mesa, presidente de la Asociación de Profesores de Filosofía de Madrid (APFM) y profesor de instituto de esa misma asignatura. "La educación secundaria obligatoria es la que forma a los ciudadanos de la democracia. Lo que se ha hecho es seguir la estela lo que ya hacía la lomce y es curioso que dos gobiernos que aparentemente son tan opuestos hayan hecho exactamente lo mismo", señala.

Este cambio tampoco convence al socio minoritario del Gobierno. Así lo trasladaba el secretario de la Mesa y diputado de Unidas Podemos, Javier Sánchez Serna, que cree que el PSOE "se equivoca" al no incluir una asignatura de ética en secundaria. "Hemos intentado por activa y por pasiva que el PSOE cumpliera el compromiso de garantizar la presencia de la Filosofía en los planes de estudio. Lo conseguimos para el Bachillerato, pero finalmente eliminan la filosofía de la ESO, ignorando las peticiones de Unidas Podemos. Se equivocan", escribió a través de su cuenta de Twitter. Según ha podido saber infoLibre tampoco gusta a otros de los socios habituales del Ejecutivo como Esquerra Republicana o EH Bildu.

Una nueva asignatura de 'valores' que los expertos rechazan: "Eso no es Filosofía"

La nueva regulación también introduce en la ESO una nueva materia obligatoria relacionada con el área de Filosofía, llamada Educación en valores cívicos y éticos, que deberá estudiarse en alguno de los cuatro cursos de la etapa. Sin embargo, la Red Española de Filosofía (REF), una organización formada por la Conferencia Española de Decanatos de Filosofía, el Instituto de Filosofía del CSIC y más de cincuenta asociaciones filosóficas de diferentes campos temáticos, niveles educativos y comunidades autónomas, rechaza que eso sea Filosofía o Ética, a lo que sí se había comprometido el conjunto del Congreso.

Sucedió en el año 2018. La Comisión de Educación aceptó por unanimidad blindar la presencia de la asignatura en los centros educativos recuperando Ética en cuarto de ESO e Historia de la Filosofía en segundo de Bachillerato. Todos los grupos lo apoyaron. "Sin embargo, del dicho al hecho a veces hay un abismo", lamentan desde la asociación. Así lo trasladaba su presidente, presidente, Txetxu Ausin, a este periódico. "No entendemos que algo que había sido fruto del consenso se haya roto. Además, la asignatura de ética es el mínimo para que un estudiante acabe su ciclo obligatorio habiendo visto alguna vez una materia filosófica".

"Yo estoy con la REF, al igual que la inmensa mayoría del profesorado", asegura De Lucas, que no coincide "en absoluto" con lo que dice el ministerio de Educación. Mesa también rechaza esta propuesta y recuerda que el propio Sánchez se comprometió a recuperar la asignatura de ética en cuarto curso de secundaria. Por su parte, la ministra Pilar Alegría afirmó recientemente que los contenidos de Filosofía "serán obligatorios en ESO" gracias a la asignatura de Valores Éticos y Cívicos.

El senador socialista difiere: "Educar en valores no es filosofía, es otra cosa. Esa asignatura puede tener defensores, pero yo soy de los que piensa que centrarse en el asunto de los valores es un error de calibre. Valores los tenemos todos, la gente de extrema derecha también tiene valores y por eso los defiende", expone. Y continúa: "La filosofía no tiene nada que ver con educar en valores porque no inculca normas sino que plantea preguntas y ayuda a que cada uno tenga la capacidad crítica. Ayuda a argumentar, ayudar a cuestionarse gracias a las preguntas clásicas, las famosas interrogantes kantianas. En todo caso incentiva la discusión de esos valores", zanja.

La palabra 'filosofía' no aparece ni una vez en la ley

Cero. Ese es el número de veces que aparece la palabra 'filosofía' en el texto de la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional. En cambio, la palabra “emprendimiento” se menciona en treinta ocasiones. "Se está priorizando la capacitación laboral frente al pensamiento crítico. Es la destrucción del modelo ilustrado", resume Mesa. A juicio de este profesor de filosofía, lo que se está haciendo con la sociedad es "precarizarla" no solo a nivel laboral, sino también "a nivel de ciudadanía democrática".

"¿Se están formando ciudadanos o personal laboral y consumidores frenéticos? Van desapareciendo los instrumentos para ser un ciudadano en la democracia y se van implementado instrumentos para acabar siendo un buen trabajador laboral", analiza. "Eso quiere decir: 'Trágate lo que te den y produce lo más posible. La Lomloe es un nuevo modelo que busca trabajadores precarizados pero satisfechos en el trabajo y que son consumidores frenéticos fuera del trabajo".

En ese sentido el profesor cree que actualmente "hay un ambiente social en el que la cultura no recibe ningún tipo de valor" y "si no hay ningún tipo de valor, si no hay una promoción, no importa. En ese ambiente social lo que no le puedes pedir a los adolescentes es que se impliquen en cuestiones que no se promocionan. Si te fijas, las redes sociales cada vez utilizan menos texto. La plataforma Tik-tok es puramente vídeo e Instagram es únicamente imagen. Te van eliminando todo el pensamiento critico", afirma.

Javier de Lucas coincide. "La sociedad actual lo que requiere no es gente que sea muy técnica", verbaliza. Por eso "no entiende" que los legisladores "aprendan competencias de emprendiduria que no filosofía: "A mí eso me deja turulato y obedece al argumento pseudomoderno e utilitarista de que los alumnos tienen que aprender competencias. También en Historia o en otras materias y aunque estoy de acuerdo en que no tiene que estar centrada solo en fechas o acontecimientos, pero si eso no se estudia difícilmente pueden afrontar los problemas", opina.

En este sentido, el senador del PSOE aprecia una diferencia entre la forma de impartir Filosofía que hay en España con la de otros países de nuestro entorno. "No es lo mismo la tradición de Alemania, lo que se estudia en los institutos, que en la tradición del bachillerato francés que da lugar a la prueba francesa de lo que aquí sería la selectividad, donde la clave es precisamente la capacidad de argumentar sobre lo que los franceses llaman la exposición de un tema", expone. "También sucede en el modelo italiano, donde los alumnos no pueden salir de la fase obligatoria sin una capacidad de argumentación que da materialmente la asignatura de Filosofía".