Zapatero ya es pura vitamina para el PSOE: "Soy un firme defensor de la amnistía"

José Luis Rodríguez Zapatero es pura vitamina para el PSOE. Lo fue durante el 23J como uno de los factores claves para la resistencia del partido. Y Pedro Sánchez quiere seguir contando con él muy cerca. Un rockstar que volvió a cargar las pilas del partido en el arranque de la convención del PSOE en A Coruña.

El PSOE inauguró este viernes por la tarde su gran cónclave ideológico, con el que Pedro Sánchez pondrá a punto la Ejecutiva y actualizará su base de ideas. Y Zapatero fue el plato fuerte del primer día, con un mensaje de orgullo de partido y pidiendo a los 1.200 delegados reunidos que salgan a defender por todo el país que se está viviendo el "mejor momento" de España.

Zapatero fue aplaudido por un auditorio que se puso en pie tras escuchar un discurso que, como confesaron muchos presentes, sirve para que los cargos tomen nota de titulares y argumentos en un momento de dura oposición por el PP y Vox y con muchas sedes socialistas asediadas. "Ya sabéis: siempre estoy motivado y feliz en un acto del PSOE. Le he vuelto a coger gusto a las campañas", comentó entre risas. Sus palabras iban dirigidas a un partido que lleva meses sufriendo muchos ataques, por lo que él se ha convertido en un referente moral e intelectual frente a la voz crítica de Felipe González, que esta misma semana volvió a cargar duramente contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

"La clave es la valentía de Sánchez"

Quiso remarcar la idea de que España vive "el mejor momento" de su historia, con un tiempo de paz, de récord de empleos y con las mayores libertades individuales, además de las altas cifras de turismo y del aumento de pensiones. Haciendo al hilo una defensa cerrada del actual secretario general: "La clave es la firmeza y la valentía de un compañero que se llama Pedro Sánchez.

El expresidente también mostró públicamente su apoyo a la medida más polémica del Gobierno: "Soy un firme defensor de la amnistía". Lo hizo asimismo en contraposición de los postulados de Felipe González, y alabó los efectos que tendrá en la convivencia en España. Zapatero, cuya intervención giraba en torno al tema de la fuerza de las democracias, se detuvo especialmente en la actitud de la oposición actual, frente al papel que tiene el PSOE cuando no gobierna: "Lo que hace fuerte a una democracia es aceptar la derrota". "El PSOE es el partido que mejor acepta los resultados electorales en las votaciones y en las instituciones", resaltó, poniendo, por ejemplo, la actitud de compañeros como Ximo Puig.

"Siempre respetamos las urnas y las instituciones", lanzó Zapatero en un momento en el que PP trata de erosionar al máximo la figura del Congreso de los Diputados y quiere poner al Gobierno contra las cuerdas en el Senado con tres plenos al mes porque allí tiene mayoría absoluta Alberto Núñez Feijóo. En sus críticas a los populares, resaltó que "Feijóo convoca cada dos días manifestaciones contra Sánchez porque tiene miedo que se las convoquen en Génova contra él". "Ahora les gusta Milei. Lo que hay que escuchar. Un PP cada día más cerca de Vox y más lejos del centro. Tienen dificultad de entender lo que es la mayoría parlamentaria. Ahora van a hacer campamento base en el Senado", resumió.

Al PP: "Van a acabar declarando inconstitucional la Constitución"

Por eso, llamó a afanarse en defender en que es el "mejor momento" de España con un Gobierno "decente sin Gürtel y sin Kitchen" y que ha hecho el mayor esfuerzo por incrementar la renta de "los menos favorecidos". "Un Ejecutivo al que no le han declarado la independencia como en 2017. Diálogo, palabra y reconciliación. Soy un firme defensor de la amnistía porque creo en la democracia de la generosidad y de la convivencia. Ya conozco las críticas al PSOE. Pero ha sido la columna vertebral de la Constitución Española desde 1978", subrayó.

El expresidente no eludió ningún tema de actualidad y se mostró a favor de negociar, en base al artículo 150.2 de la Carta Magna, la delegación de competencias de inmigración a Cataluña. Puso su punto de mira en el PP pidiendo un pacto de Estado en migración. "Van a acabar declarando inconstitucional la Constitución", ironizó ante los aplausos de los congregados en el recinto feria de Palexco.

Sánchez pone a punto el PSOE: una Ejecutiva “de concentración” para afrontar una legislatura “muy difícil" Ver más

Zapatero también buscó nombrar a algunos dirigentes, empezando por el secretario de Organización, Santos Cerdán, del que alabó su trabajo discreto y difícil sin querer ponerse medallas. Y mostró su cariño a Salvador Illa, mirando al futuro: "Qué ganas tengo de que haya elecciones en Cataluña". Con varias menciones también al candidato a la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, al que ve como presidente, y al PSdG dando la "sorpresa" el próximo 18 de febrero.

Acabando entre aplausos otra vez con "qué ganas tengo de que sean las elecciones en Cataluña. Qué president. De momento, Galicia y el País Vasco. Venga compañeros". El auditorio se vino abajo.

Previamente había tomado la palabra Cerdán, que es el gran organizador del cónclave y el hombre que maneja el día a día del partido. Una figura que no busca el protagonismo y que no suele dar grandes discursos en público. Sus declaraciones eran muy esperadas al estar en pleno ojo del huracán mediático por su papel como negociador de los acuerdos con Junts. Por eso, la parte que se escuchó con más atención fue cuando indicó que hay que tener "altura de miras": "La política sin diálogo no es política. No siempre es el camino más fácil, pero es el correcto. En él nos encontrarán a los socialistas, apostando por la convivencia y tendiendo puentes. Reconociendo al diferente y respetándolo. Esa es la democracia". Para desplegar su filosofía de que el PSOE tiene la "valentía de asumir sus contradicciones y superarlas al servicio del interés de España". Todo frente al "retroceso" que suponen Feijóo y Santiago Abascal, cuyo Gobierno hubiera sido una "catástrofe nacional". El PSOE pone rumbo a este difícil 2024.