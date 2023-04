Zapatero elogia el liderazgo de Sánchez por los indultos en Cataluña y acudir al 28M en paz en España

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha reivindicado este sábado los indultos concedidos por el Gobierno a los líderes del proceso independentista en Cataluña que considera un activo electoral de cara a los comicios municipales y autonómicos del 28 de mayo porque se acudirá "con paz y sin violencia" en todos los territorios de España.

"Para mí, la decisión que distingue a un presidente con liderazgo con visión de futuro es la decisión que Pedro Sánchez, con valentía y gran acierto tomó a la hora de aplicar los indultos", a los líderes independentistas en Cataluña, ha señalado, ha recogido Europa Press.

En la inauguración de la Convención Municipal del PSOE en Valencia, ante varios miembros de la dirección del partido y cientos de alcaldes y candidatos a las elecciones, Zapatero ha llamado a "todos los compañeros" del partido a agradecer la política del Gobierno de Sánchez en Cataluña. A su juicio, gracias a sus decisiones "la unidad de España" se encuentra en un momento de "estabilidad y tranquilidad", ha señalado.

Así, ha destacado que en la actualidad existe un horizonte de paz y tranquilidad aunque "hace no tanto" había en España una crisis gravísima, sobre su identidad y su unidad.

Para Zapatero, conviene recordar que estas próximas elecciones son un ejemplo porque se concurrirá a ellas sin violencia en ningún territorio de España, "ni en País Vasco y con una Cataluña pacificada gracias a la postura y a la posición de diálogo del Gobierno de Pedro Sánchez", ha señalado.

La derecha no piensa en España

Así, ha indicado que le hubiera gustado contar con el apoyo de la derecha en estas decisiones y ha señalado que con el PSOE en la oposición siempre hay consensos. Al tiempo ha criticado la falta de acuerdos cuando los conservadores no gobiernan porque, a su juicio, solo están pensando en ver cómo les ganan en lugar de "cómo gana España".

No obstante, ha agradecido al PP que "sean previsibles" y "no tengan mucha creatividad". "Cuando llegó Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno pensé que iban a tardar dos telediarios en decir que era el peor presidente y el peor Gobierno de la historia de España; es lo mismo que dijeron cuando yo gané las elecciones", ha recordado, y ha agregado: "No lo soportan".

Zapatero ha lamentado que las reacciones de los conservadores "ponen el ambiente tan caliente que lleva a que salga Vox". Así, ha ironizado sobre la moción de censura presentada por esta formación, en la que, ha dicho, querían dar "más credibilidad" con un candidato "que estuviera en las antípodas" de la línea ideológica.

"No saben qué hacer, no saben qué inventar porque el Gobierno está haciendo las cosas muy bien. Y cuando hay un Gobierno que hace bien la política, la oposición o es creativa o cae en lo estrambótico, véase Tamames o predicadoras evangelistas", ha recalcado, y ha asegurado que desde el Gobierno "querían otra moción de censura para demostrar la solvencia de un proyecto común con Pedro Sánchez al frente".

Aplaude la Ley de Memoria

El expresidente ha apostado por "concebir que la democracia nos hace personas y que la democracia es el reconocimiento de las personas" como elemento "diferenciador" de los posicionamientos socialistas. "Siento que somos leales a lo que representamos, a nuestro papel histórico", ha manifestado.

Como ejemplo, ha mencionado la nueva Ley de Memoria Democrática que "dignifica la memoria de España y devuelve la dignidad a muchas familias". "En la Comunitat Valenciana hay muchos ejemplos de ello", ha afirmado, y ha abogado por que "cada familia tenga reconocido el derecho humano a la memoria personal y familiar y a poder reconocer a quienes fueron victimas de la barbarie, el terror y el asesinato". "Nosotros no tenemos problemas ni con la historia ni con la democracia", ha apostillado.

El expresidente del Gobierno ha reivindicado que el PSOE "se distingue" por "tener sentido de partido, país e institución", pues, ha apuntado, han "pensado siempre en el interés general, priorizando los intereses de la ciudadanía". "Y hemos tenido lealtad, la lealtad que nos ha dado 143 años de historia", ha agregado.

Elogios a Puig y Abel Caballero

"¿Alguien conoce alguna organización política o movimiento político que haya tenido la capacidad de aguantar tantos cambios y reformas, que haya hecho tanto sacrificio y lucha por la democracia? Solo hay un partido en España que puede decir eso: el PSOE", ha sostenido, al tiempo que ha resaltado que "solo" los socialistas "han estado en cada conquista" desde que "la libertad fue hipótesis, la democracia, una esperanza y el progreso, una necesidad".

Además, ha alabado el "gran esfuerzo para sostener a una España que está en marcha y con un futuro de progreso" que han realizado "los alcaldes y alcaldesas del PSOE", a quienes ha agradecido "su compromiso en la lucha contra la pandemia". "Hay que sentirse muy orgullosos y merecen ser reconocidos en la tarea que han hecho", ha defendido.

En concreto, se ha referido al alcalde de Vigo y candidato a la revalidación de la Alcaldía, Abel Caballero, a quien ha aplaudido que haya "cambiado el sentido de una ciudad y lo que representa en el mundo". A modo de broma, ha apuntado que este sábado la Conferencia Municipal del PSOE se celebra en "la ciudad de la luz, con el permiso de Abel Caballero.