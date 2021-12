Son tiempos revueltos para la democracia y los confines de la libertad de expresión. Qué decir se ha convertido últimamente, según parece, en algo menos importante de qué callar. La tristemente famosa mordaza, que tanto gusta a los gobiernos de la derecha y al auge del Estado policial, se ve también como un asunto de mucha complejidad a medida que aumentan la tribalización y polarización de la opinión pública.

Este número de diciembre de tintaLibre aborda los muchos rostros que presenta esta triste y, a la vez, disputada controversia sobre los tabúes que nos acechan. Un ensayista (y polemista) de mucho vuelo como Juan Soto Ivars parece tenerlo claro: “Hoy, lo que para unos es sagrado, para otros es repentinamente vomitivo” y lo achaca el autor de La casa del ahorcado (Debate) a un persistente “narcisismo identitario”.

Desde la psiquiatría llega el enfoque del doctor Pablo Malo Ocejo que acaba de publicar uno de esos ensayos sembrados de polémica, Los peligros de la moralidad (Deusto). El doctor Malo Ocejo tiene claro el diagnóstico sobre el paciente social: “Si el código bueno/malo lo invade todo , la sociedad, que es el resultado de una comunicación adecuada entre los diferente sistemas, no va a poder funcionar correctamente”.

Dos ejemplos prácticos y actuales de esos mismos límites que se entrelazan con los tabúes son tanto el tema de la violencia de ETA, ahora que se cumplen diez años del cese de la lucha armada, como el salafismo, ese contencioso entre la pureza musulmana y la propia mundanidad. Para la escritora vasca Edurne Portela sigue existiendo “una violencia del posconflicto que no ocupa titulares, que no deja huellas visibles, que se individualiza y privatiza”. También muy reveladora la opinión de la arabista Luz Gómez sobre los derroteros actuales del salafismo: “Incluso en el yihadismo salafista la utopía de la umma (la comunidad) está siendo sometida a un proceso de glocalización que la customiza según las necesidades”.

No podía faltar e este número una referencia de la sátira en España, un género especialmente sensible a la mordaza y al ataque de monárquicos, resentidos y, por supuesto, jueces . El Gran Wyoming, en una entrevista de Karmentxu Marín, no tiene pelos en la lengua a la hora de declarar: “A mí me gustaría no que el Código Penal si no que los jueces tuvieran el mismo celo con la corrupción que el que tienen con estas estupideces del humor o con el independentismo”.

Jueces, tabúes, mordazas. Queda dicho.