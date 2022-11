Almudena Grandes, a sus veintinueve años, tuvo un éxito internacional con Las edades de Lulú, su primera novela, que es algo que, paradójicamente, o tal vez no tan paradójicamente, puede arruinarle la vida a cualquier escritor joven si no comprende que el éxito es un mero accidente afortunado, no el fundamento ni el anhelo de una vocación literaria. Ella lo comprendió enseguida y decidió que su meta no era la de seguir siendo una escritora de éxito, sino una escritora, con éxito o sin él. En consecuencia, optando por la vía de la disciplina más exigente y de la dedicación más apasionada, apostando por sus convicciones literarias y no por las leyes de encantamiento del mercado, acabó siendo la escritora neta que quiso ser, con la peculiaridad de que el éxito, por lo general tan esquivo, decidió acompañarla durante toda su carrera, lo que no deja de resultar raro en una profesión en la que predominan esas maldiciones que animan sombríamente los cuentos góticos: por cada caso venturoso hay miles y miles de destinos contrariados, así sea en su variante comercial… aunque cabe la posibilidad de una broma pesada: la gloria póstuma, que es algo cuyo impacto psicológico podríamos consultar, mediante la güija, con autores como Cervantes o Kafka.

Verano y humo Ver más