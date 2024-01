Europarlamentarios presionan para que la futura ley de vertidos de 'pellets' incluya a los barcos

Los diputados de la comisión de Medioambiente del Parlamento Europeo presionaron este jueves para que la futura ley europea para prevenir las pérdidas de pellets de plástico abarque también al transporte marítimo, al calor del vertido que afecta a las costas del noroeste de España. En un primer debate sobre una propuesta del Ejecutivo comunitario, que sirve de base para que los europarlamentarios introduzcan enmiendas, y que eventualmente tendrá que negociarse con los Estados miembros a través del Consejo de la UE, varios miembros de la comisión parlamentaria de Medioambiente reclamaron que el futuro marco legal incluya el transporte marítimo.

El Ejecutivo comunitario presentó el pasado octubre una propuesta legislativa modulada en función del tamaño de las empresas o de la actividad con un esquema para prevenir, contener y, como última opción, limpiar los pellets liberados, con el objetivo general de limitar su impacto en un 74 %.

Esta no incluye al transporte marítimo porque, según explicó por parte de la Comisión Europea Aurel Ciobanu-Dordea, director en el departamento de Medioambiente, regular el transporte internacional excede a las competencias comunitarias. "Podemos establecer obligaciones para las autoridades de la Unión Europea. Más allá, no llegamos" porque "la legislación comunitaria, en principio, no tiene una validez extraterritorial", dijo el eurofuncionario.

Agregó que "el transporte marítimo, por definición, es una actividad que tiene muy a menudo una dimensión internacional". "Si queremos igualdad de oportunidades para todos los operadores a nivel global, tenemos un foro global, la Organización Marítima Internacional (OMI)", que por su parte está "examinando cuáles serían las medidas que habría que aplicar al transporte marítimo de los pellets", agregó.

No obstante, el representante del Ejecutivo comunitario se abrió a poder introducir una "distinción entre el transporte puramente internacional y el transporte intra-UE". "Tenemos que aprender de lo que sucede en la práctica" y "podemos intentar reflexionar conjuntamente. La Comisión se mantiene firme, pero estamos abiertos a continuar con este toma y daca con el Parlamento Europeo y eventualmente introducir medidas para mejorar el texto" siempre que estas no aumenten la "carga administrativa".

Ciobanu-Dordea también agradeció a la Eurocámara el interés por el expediente y afeó que el Consejo de la UE tenga "mucho menos interés por pisar el acelerador".

El Consejo tiene pendiente analizar el texto en grupos técnicos antes de llevarlo a debate entre los ministros competentes para fijar una posición y negociar después con la Eurocámara, por lo que resulta improbable que las normas puedan aprobarse antes del próximo mes de junio.

El debate legislativo este jueves estuvo marcado por el reciente vertido ocurrido el pasado 8 de diciembre, cuando el buque Toconao, con bandera de Liberia y armador alemán, perdió 26.250 kilos de pellets de plástico frente a las costas portuguesas, una marea que ha ido llegando desde entonces a las costas españolas de Galicia, Asturias y Cantabria y avanza hacia el País Vasco. Se trata en todo caso de un debate ordinario y será el próximo jueves cuando el pleno de la Eurocámara debata específicamente el vertido que afecta a las costas españolas.

El ponente del texto en la comisión parlamentaria, el socialdemócrata portugués Joao Albuquerque, señaló que la propuesta de la Comisión es "una base muy buena" para limitar el "dramático" impacto de los microplásticos, y agradeció su apoyo al grupo de Los Verdes, Izquierda Unitaria y los liberales de Renovar Europa.

"Espero que ese incidente trágico que se ha producido en Galicia pueda ablandar un poco el corazón del PPE", con un enfoque más centrado en proteger a los agentes económicos. "Un vertido de una cantidad pequeña de estos pellets puede tener un impacto importante en el medioambiente, en el ecosistema y sobre la salud humana. Nadie quiere que algo así suceda. "Tenemos que hacer lo posible para que no se repita un vertido como el que afecta a las costas del noroeste español", dijo Albuquerque.

Según la Comisión Europea, cada año se producen y manipulan alrededor de 57 millones de toneladas de pellets en la UE y las estimaciones muestran que en 2019 se perdieron en el medioambiente de la UE entre 52.140 y 184.290 toneladas, que equivale a entre 2.100 y 7.300 camiones al año.