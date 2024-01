Qué son los 'pellets' de plástico, cómo afectan al medio ambiente y qué riesgo tienen para las personas

La llegada de millones de pequeñas bolas de plástico a la costa gallega ha levantado las alarmas de vecinos, pescadores y ambientalistas de la región, 21 años después de la catástrofe del Prestige. El vertido ocurrió a comienzos de diciembre en el norte de Portugal, pero en los últimos días han inundado la costa gallega e incluso se han avistado ya en Asturias.

Según los expertos, son muy dañinos para los peces si se ingieren en grandes cantidades, y algunos de ellos incluso tienen aditivos tóxicos para los animales. También afectan a las plantas y en último término a los humanos. Por ahora se desconoce cuáles serán las consecuencias de estos pellets en Galicia, ya que la Xunta está todavía estudiando su composición, aunque la Consellería de Medioambiente ya ha adelantado que no son tóxicos. Esta mañana, la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha asegurado que, según ese informe, las bolitas "no son tóxicas ni peligrosas" puesto que están compuestas de tereftalato de polietileno, conocido como PET, un tipo de plástico de la familia de los poliésteres. Aunque no ha dado más detales.

¿Qué son los 'pellets' de plástico?

Son microplásticos de menos de 5 milímetros de diámetro que se reducen a este tamaño para su transporte por el mundo. Están formados por un polímero al que se le añaden otros productos químicos, y son estos los que realmente preocupan a los expertos por su impacto en el organismo.

Los pellets acaban a diario en la naturaleza porque se vierten accidentalmente en su transporte o en las plantas plásticas, donde se procesan para fabricar otros plásticos más complejos. En 2019 se perdieron en la Unión Europea el equivalente a 2.100 camiones de pellet.

¿Cómo afectan a los peces?

Los animales confunden los pellets con alimentos y es habitual encontrarlos en el estómago de los peces. Cuando se ingieren tienen dos consecuencias. La primera es que dan la sensación de saciedad y el animal termina muriendo de inanición si los ingiere en grandes cantidades. La segunda, "el verdadero daño", según los expertos, lo producen los aditivos que acompañan al polímero.

Estos aditivos son químicos que se añaden para dar más resistencia, elasticidad o color al plástico y hay más de 10.000 tipos, según Ethel Eljarrat, investigadora del Instituto de Diagnóstico Ambiental. Se desconoce cómo impacta cada uno de ellos en el organismo, pero sí se sabe que muchos son tóxicos, como los benzotriazoles, que se usan como filtros solares para evitar que se degrade el pellet. Cuando este plástico se digiere en el estómago del pez, se liberan estos aditivos y acaban en los tejidos de los animales, y posteriormente en los humanos. Aunque el pellet sea la versión virgen del plástico, tiene aditivos incorporados que dependen de cada fabricante.

Ethel Eljarrat también afirma que los pellets, al flotar en el agua, atraen a su vez a cuerpos que ya estaban en el mar y “actúan como esponjas para otros contaminantes hidrofóbicos” que se ven atraídos por masas más grandes, que también son ingeridos por los peces.

Otra consecuencia se da cuando estos plásticos se apilan en el fondo marino o en las playas, porque hacen de barrera entre los animales y el entorno, y se ven obligados a emigrar porque no pueden esconderse ni alimentarse. Si se depositan sobre praderas de algas, terminan abrasando el fondo marino.

¿Cuál es la situación de Galicia?

Por ahora se conocen pocos detalles del vertido. Se sabe que el vertido se produjo el 8 de diciembre frente a la costa de Viana do Castelo (Portugal) y que la semana pasada comenzaron a avistarse por millones a lo largo de Galicia, principalmente en la Ría de Muros y Noia, en La Coruña. El Gobierno afirma que en el barco se transportaban 1.000 sacos de estas bolitas, aunque se desconoce cuántas han caído al mar. Según la ONG Noia Limpa, hasta ahora se han encontrado 52 sacos de 25 kilos, donde se identifican los pellets como estabilizadores de luz UV. Sobre su impacto, la Xunta ha encargado un análisis de la composición de los plásticos que aún no se ha publicado, aunque la Consellería de Medioambiente ya ha adelantado que no son tóxicos.

Anna Sánchez, Oceanógrafa de la Universidad de Barcelona y experta en microplásticos marinos, cree que el polímero vertido en Portugal se trataría de polietileno o polipropileno, ya que las bolitas de color blanco han alcanzado la costa y estos dos tipos de plásticos son menos densos que el agua. "Un pellet que flota afecta a aves marinas, a los peces pelágicos —los que viven en la columna de agua y eventualmente suben a la superficie— o a los animales que viven en la playa, no a una gamba que vive en el fondo", señala.

La empresa fabricante de los plásticos es la polaca Bedeko Europe, pero el cargamento era transportado por la naviera danesa Maersk, una de las mayores del mundo.