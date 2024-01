Marea de plástico en Galicia: pequeñas bolitas blancas invaden la costas

Desde el pasado 13 de diciembre, hace más de tres semanas, una marea de pequeñas bolas de plástico afecta a varias zonas de la costa gallega, fundamentalmente en la ría de Muros y Noia. Sacos cargados con estos pellets se esparcen por el litoral tras la pérdida de varios contenedores de un buque mercante que navegaba en aguas portuguesas. Uno de ellos cargado con ese material, que puede causar graves problemas a muchos animales marinos que las ingieren confundiéndolas con alimento pero también, en el futuro, al degradarse, convertirse en microplásticos y entrar en la cadena alimentaria y llegar a los humanos.

Fue este pasado jueves cuando, por primera vez, la Xunta se pronunció sobre una marea blanca de la que desde mediados del pasado mes llevaba advirtiendo la asociación Noia Limpa, con fotos de las grandes cantidades de bolas de plástico o de sacos que aparecieron en las rocas y arenales de la costa sur de Galicia. Desde aquella, actualizan los descubrimientos de este material con la ayuda de ayudas de la ciudadanía a través de un mapa interactivo —que acompaña este texto— donde se informa de la aparición de más pellets, que fueron encontrados también en la Costa da Morte, en Fisterra o en la Illa de Arousa, pero que afecta sobre todo al área que comprende entre Corrubedo y Porto do Son.

Según informa la Consellería do Mar, la pérdida del contenedor fue notificada aquel 8 de diciembre al Centro de Coordinación de Salvamento de Fisterra y después a la Dirección de Costas y a la Delegación del Gobierno. El departamento de la Xunta dice "trabajar en la detección y seguimiento de la aparición de estos materiales para su posterior retirada o limpieza por parte de las administraciones competentes" y advierte que Gardacostas de Galicia "mantiene la vigilancia en el litoral para detectar la llegada de estos materiales".

Además, y respecto a la manera de afrontar la recogida, la Consellería recuerda que no fueron notificados avistamientos de estos plásticos en el mar al no encontrarse, por sus características, en la superficie, lo que provoca que no puedan ser retirados por medios marítimos, teniendo que esperar a recogerlos "una vez que llegan a la costa". Así, la Xunta solicita a la ciudadanía que notifique la aparición de estos materiales al 112 para "acometer los trabajos de retirada y limpieza de una forma ágil y eficaz".

Desde Noia Limpa señalan que los sacos encontrados llevan el nombre de la empresa Bedeko Europe, con sede en Polonia, y que no se conoce todavía la cantidad que llevaba el contenedor perdido por el buque.

Por el momento, recuerdan, más de medio ciento de ellos fueron ya recogidos y hay varios pendientes de ser retirados todavía. "Son pequeñas bolas de plástico de menos de cinco milímetros que se usan para hacer productos de plástico. Por su pequeño tamaño y peso ligero, es casi imposible limpiarlas una vez que se esparcen por las playas", advierte la entidad, que recuerda que estas bolitas "son una mezcla de productos químicos, esponjas tóxicas que atraen toxinas químicas y otros contaminantes a sus superficies".

En la mañana de este viernes, Greenpeace Galicia recoge en un vídeo el gran desastre que los pellets han causado ya en el Parque Natural de Corrubedo con "kilómetros de largo" de extensión de bolitas de plástico en paralelo a la costa.

"Los arenales del Complexo Húmido de Corrubedo están cubiertos de millones de pellets plásticos de 2-3 milímetros. Son muchos kilómetros. Los problemas que esto causa al ecosistema son terribles y van a durar muchos años. Sin embargo, Galicia carece de planes de respuesta rápida para las recurrentes verteduras que sufre", advierte.

Desde los municipios de la zona, los ayuntamientos fueron activando equipos de limpieza, pero son varios los que se quejan de la inacción de la Xunta. La Consellería do Mar recuerda que las administraciones locales son las "competentes en realizar estos trabajos de limpieza", aunque dice que ya les trasladaron a los ayuntamientos "la máxima colaboración, facilitando el protocolo con el que actuar y recoger toda la información de los trabajos y costes asumidos por estas administraciones para que posteriormente sean trasladados a la empresa".

Así, el Gobierno gallego asegura que "coordina" con los ayuntamientos afectados y con la empresa armadora la retirada de estos pellets plásticos.

"No tenemos capacidad para asumir la limpieza de todas las partículas que están llegando a nuestras costas. Vamos a hacer todo lo que podamos para evitar el daño, pero la Xunta y la Demarcación de Costas tienen que implicarse también", dijo la alcaldesa de Muros, María Lago. Desde el ayuntamiento vecino de Porto do Son, su regidor, Luís Oujo, advierte de que "cada vez que sube y baja la marea, el área queda sementada de bolas". "Muchas quedan sobre las piedras, lo que dificulta la limpieza", asegura.

La Xunta advierte que la Ley de Responsabilidad Ambiental señala la obligación del responsable de un vertido de hacerse cargo de las medidas de prevención, evitación y reparación y que desde la empresa armadora ya fue "trasladada su voluntad de colaborar con las administraciones con medios técnicos y económicos para detener la situación".

Amencer no Parque Natural de Corrubedo. O mar regurxitou un rosario de boliñas plásticas de quilómetros de longo que a ningunha administración parece importar. Necesitamos que os gobernos actúen e que se procuren responsabilidades. A desfeita é importante. pic.twitter.com/3mB2F3YX1K — Greenpeace Galicia (@greenpeace_gal) 5 de enero de 2024

Denuncias ecologistas

Asociaciones ecologistas como Adega xa instaron a la Xunta y Estado a "actuar de urgencia ante la aparición de cantidades ingentes de microplásticos en las costas gallegas", mientras que desde Greenpeace Galicia advierten de que "son necesarias acciones legales". "Se conocen los responsables y esperamos que las acciones que se tomen tengan más éxito que en el del Prestige", dicen.

SEO/BirdLife, además, recuerda que los pellets pueden afectar a las aves marinas y que "todavía no se pudo valorar el impacto real del vertido" pero que, creen, "supone una nueva evidencia de la problemática de los microplásticos en la naturaleza y del actual modelo de producción y consumo". La entidad advierte que en las playas afectadas, junto a las de Corrubedo, se encuentran la "mayor población reproductora de la píllara de las dunas, una especie catalogada como vulnerable en el catálogo de especies amenazadas y que cuenta con un plan de conservación aprobado en 2014 en Galicia".

SEO/BirdLife pide que se "refuercen las actuaciones de limpieza" y que se "abra una investigación para conocer bien el impacto ambiental, el origen y las causas del accidente para exigir responsabilidades".

Por su parte, la asociación Fridays for Future considera "fundamental la elaboración ya de un plan general del tratamiento para los accidentes". "La catástrofe del 2002 no puede repetirse en nuestras costas ni en ninguna otra. Ni nuestras playas, ni Galicia, son un vertedero.” El colectivo advierte de lo "perjudicial que resulta para los peces entrar en contacto con residuos químicos como los pellets, fácilmente confundibles con huevos. Esta situación puede suponer un desastre medioambiental y económico de gran magnitud para las zonas costeras", dicen.

Desde la oposición, el BNG lamenta el "desastre ecológico que vive la costa gallega" y que la Xunta esté "desaparecida". "El sector marisquero y pesquero abandonados y Rueda sigue con la propaganda de campaña", dice la formación nacionalista, que destaca que la noticia sobre este problema ocupó el puesto 28º en la lista de noticias del telediario autonómico de este pasado jueves. El primer tema a tratar, recuerdan, fue la Ley de Amnistía. Además, el diputado del Bloque en el Congreso, Néstor Rego, presentó ya una serie de preguntas dirigidas al Gobierno de España para intentar aclarar lo sucedido.

La Xunta activa un plan anticontaminación y critica al Gobierno

La Xunta ha activado un plan de contingencias por contaminación marina accidental. Así lo han indicado los conselleiros de Mar, Alfonso Villares, y de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, acompañados por el alcalde de Noia, Santiago Freire, quienes se han desplazado a una playa de esa localidad coruñesa para comprobar las labores de recogida de pellets de plástico, supuestamente procedentes de uno de los contenedores de un barco que cayeron al mar.

Por su parte, Vázquez, que es también vicepresidenta de la Xunta, ha pedido más implicación del Gobierno central, al que insta a averiguar las "características del material" y a especificar si "hay más contenedores" hundidos con esa carga.