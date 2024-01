La Fiscalía de Medioambiente investiga el vertido de pellets en las costas gallegas

La Unidad Especializada en Medioambiente de la Fiscalía General del Estado ha abierto diligencias de investigación sobre el vertido de pellets en las costas gallegas, según han confirmado a Europa Press fuentes fiscales.

El Ministerio Público ha adoptado esta decisión toda vez que desde el pasado diciembre en los arenales de las Rías Baixas y de la ría de Muros e Noia han aparecido "grandes cantidades" de pellets plásticos, en bolsas de alrededor de 25 kilos, con el nombre de una empresa con sede en Polonia.

Según ha detallado la Xunta de Galicia, fue el pasado 8 de diciembre cuando el mercante Tocano -mientras navegaba en aguas portuguesas- perdió varios contenedores que formaban parte de su carga, entre los que se encontraban bolsas de alrededor de 25 kilos de pellets de plásticos, con el nombre de una empresa con sede en Polonia.

La semana pasada el conselleiro do Mar de Galicia, Alfonso Villares, confirmó que los plásticos ya estaban llegando a la asturiana y la cántabra. La Xunta de Galicia activó el plan de anticontaminación (Camgal) en su nivel 1 -correspondiente a episodio de pequeña gravedad- ante la llegada de millones de microplásticos a las costas gallegas por la pérdida de contenedores.

Según han precisado las fuentes fiscales consultadas, la Unidad de Medioambiente de la Fiscalía abrió expediente de seguimiento de la situación el pasado 4 de enero. Ahora ha acordado abrir diligencias de investigación.

La Xunta dice que los pellets "no son tóxicos ni peligrosos"

La vicepresidenta segunda de la Xunta y conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha informado de que el Gobierno autonómico descarta elevar al nivel 2 la fase de emergencia por contaminación marina por el vertido de pellets en la costa gallega y pide que se hagan recogidas "de manera ordenada", según informa Efe.

En un acto celebrado este lunes en A Coruña y ante preguntas de los medios, Vázquez ha aclarado que las pequeñas bolas de plástico "no son tóxicas ni peligrosas" pero "es plástico y hay que quitarlo de los arenales".

La vicepresidenta segunda ha detallado que desde que la Xunta tuvo conocimiento del vertido se activó el Plan Camgal y ha apuntado que "no es necesario" elevar el nivel de emergencia porque así lo dicen "técnicos y científicos".

Por ello, y en relación a las recogidas organizadas por voluntarios, Ángeles Vázquez ha pedido que estas actuaciones se hagan "ordenadas y con sentido" ya que si hay muchas personas sobre los arenales "se pisan las bolitas y se entierran".

El Gobierno autonómico está pendiente ahora de saber la cantidad de pellets del vertido, algo que debe "verificar el Gobierno central y la empresa" que los transportaba, aunque Ángeles Vázquez ha dicho que "en un principio parece ser que se trata de una cantidad pequeña". "Toca trabajar de manera ordenada, arrimando el hombro", ha añadido, a la vez que ha comentado que "Galicia siempre demuestra que cuando hay un problema ahí se está trabajando".

Pugna política entre PSOE y Xunta

El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, ha instado a la Xunta a hacer "su trabajo" para la retirada de los plásticos, al tiempo que ha rechazado que no hubiese sido informada con tiempo por parte del Gobierno central, según ha informado Europa Press. "Perdimos 20 días", ha señalado en unas declaraciones a los medios de comunicación en el paseo marítimo coruñés y con reproches al Gobierno gallego, del que ha dicho que "otra vez está mintiendo".

Formoso ha reclamado, además, al Ejecutivo gallego que active la segunda fase del Plan Territorial de Contingencias por Contaminación Marina Accidental de Galicia (Plan Camgal). "Es imprescindible que se active para que el Estado pueda dotar de medios si fuera necesario", ha remarcado.

Y es que el dirigente socialista ha rechazado que la Xunta no conociese la llegada de los pellets. "Hasta en cuatro ocsiones conocieron por parte del Estado la llegada", ha recalcado Formoso, quien ha argumentado que los ayuntamientos están afrontando está situación "en soledad".

"Exigimos transparencia, que diga la verdad al pueblo gallego y que haga su trabajo", ha recalcado para, además, condenar lo que ha considerado una "dejadez" por parte del Gobierno autonómico por estar activado el nivel uno, y no el dos, del Plan Camgal.

Por otra parte, ha insistido en que cuando los residuos están en la costa la administración competente para retirarlos es la autonómica. Con todo, ha dicho que el medioambiente "no entiende de competencias" en unos residuos "de los que no sabemos su peligrosidad" y ha demandado que se ponga a disposición de los ayuntamientos "medios".

Lo ha hecho tras denunciar que la Xunta "sabe desde hace 20 días" de la llegada de 'pellets', "que empezó en Ribeira" y sin "activar ningún mecanismo", ha subrayado.

A Coruña pide los medios necesarios

El Ayuntamiento de A Coruña le ha exigido a la Xunta de Galicia que disponga de los medios necesarios para retirar los pellets de las playas de la ciudad.

A través de un comunicado emitido este lunes, el Gobierno de A Coruña ha informado que los servicios municipales detectaron la presencia de estas pequeñas bolitas de plástico en varias playas como Orzán, As Lapas, Bens y O Portiño.

Desde el pasado viernes, ha detallado, el Ayuntamiento coruñés está realizando "labores de limpieza con medios propios" y también "reforzó la contenerización en las playas para facilitar la retirada de las piezas de plástico", una actuación en la que también colaboran voluntarios.

En el comunicado, el Ejecutivo municipal ha lamentado que no ha recibido ninguna comunicación del Gobierno autónomico: "No recibimos ni una llamada ni un ofrecimiento de información o de medios para hacerle frente a este problema", ha indicado la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey.

La regidora ha señalado que "no se puede pretender que sean los ayuntamientos los que hagan frente a un problema como este, que supera con mucho el ámbito municipal".

A Coruña ha creado un comité de seguimiento de la situación, organismo que lidera la concejal de Medio Ambiente, Noemí Díaz.

Pontón pide que Rueda comparezca ante la "ola de indignación" por los pellets

La portavoz nacional del BNG y candidata a presidenta de la Xunta, Ana Pontón, ha pedido este lunes que el jefe del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, comparezca en el Parlamento de Galicia para "dar explicaciones" ante la "ola de indignación que está incrementándose" por la "marea plástica de pellets".

En una visita a As Pontes (A Coruña), ha lamentado que la llegada de esos materiales esté afectando a "muchísimos puntos de la costa gallega" puesto que "ya no solo afecta a las Rías Baixas", sino también a los entornos de A Coruña, Ferrol o A Mariña lucense.

"Hay una marea de indignación ante una marea plástica", ha dicho la dirigente nacionalista, que ha opinado que "el Gobierno gallego y el central, en vez de dar una respuesta a la altura del problema", han propiciado "un pim, pam, pum absolutamente inútil".

Pontón ha dicho que el PP "está repitiendo en la gestión" de esta problemática "el mismo modus operandi que durante el Prestige" y ha sostenido que inicialmente optó por "ocultar la marea" y que más tarde "no puso medios" para evitarla.

Además, ha acusado a esa formación de "manipular a través de los medios públicos" gallegos sobre la situación y ha denunciado su "incompetencia" ante "un problema ambiental tan grave".

"Es urgente que tanto la Xunta como el Gobierno central se pongan a trabajar mano a mano", ha añadido la candidata, que ha pedido los "recursos y medios necesarios" y que ha asegurado que "ya está bien de ver cómo los gobiernos no están a la altura".

Ana Pontón ha tachado de "muy grave la actitud del Gobierno" y de su candidato a la reelección al frente de la Xunta, Alfonso Rueda, y ha opinado que, "en vez de dar una respuesta transparente", la formación "utiliza la mentira y la manipulación igual que en el Prestige".

La portavoz nacional del BNG ha reclamado que su "falta de respeto a la ciudadanía gallega" sea "aclarada en sede parlamentaria" y que el presidente del Gobierno autonómico "venga al Parlamento a dar explicaciones"

Pescadores alertan sobre pellets: “Son pequeños y los peces los confunden con alimento”

Los pescadores gallegos alertan del peligro de los pellets que han aparecido en las costas porque son bolitas de plástico “muy pequeñas” y “los peces los confunden con alimento”, como ha explicado a EFE el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de A Coruña, Javier Mariñas.

El buque Tuconao perdió hasta seis contenedores en aguas portuguesas que han dejado millones de pellets de plástico en las playas gallegas.

Javier Mariñas ha explicado que “el problema de los pellets es que son plásticos muy pequeñitos que los peces confunden con alimento”, lo que, a su vez, puede hacer que lleguen “al consumo humano” al comer estos peces.

El patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Noia, Santiago Cruz, ha indicado que “todos los vertidos les afectan a peces y mariscos”, también “los microplásticos que ya hay en las rías” por lo que con los pellets “suman más” y se agrava este problema.

Estas pequeñas bolitas de plástico -de las que la Xunta todavía desconoce la cantidad que se ha vertido al mar, según la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez- “pueden afectar a peces y mariscos” por lo que ahora lo importante, ha apuntado Cruz a EFE, es “quitar lo máximo posible” ya que “las rías, cuanto más limpias estén, mejor”.

La cofradía de Noia organiza para mañana, martes, una recogida de pellets de las playas de la zona, aunque ha apuntado que, de momento, a esta zona “no han llegado muchos”, pero todo "dependerá de las mareas".

El patrón mayor ha reconocido que estas recogidas “son muy complicadas” porque las bolas de plástico “son muy pequeñas”.

El Gobierno autonómico ha pedido que las recogidas en las playas se hagan de forma “coordinada y ordenada”.

Javier Mariñas ha opinado que las zonas más afectadas van a ser “la ría de Arousa, de Muros y de Noia”, donde puede llegar a ser una “catástrofe”.

En A Coruña, de cuya cofradía de pescadores es el patrón mayor, ha dicho que se han encontrado pellets “en playas como Riazor, Bens y O Portiño”, zonas, sin embargo, “donde no hay plan de explotación porque no hay marisqueo” y tampoco es un problema que vaya a afectar a los que trabajan en la ría de O Burgo porque actualmente se están haciendo las obras del dragado y no hay actividad.