Antonio Rubio recomienda 'Infamia', la obra sobre Lydia Cacho: "Hay que conocer el ayer para entender el hoy"

¿Se puede entender el presente sin conocer el pasado? La respuesta de Antonio Rubio Campaña (Melilla, 1951) es no. Para este periodista de investigación, escritor y guionista, la historia es una pieza clave en nuestras vidas. Sin ella, cree que comprender la actualidad se hace prácticamente imposible. Es clave "conocer el ayer para entender el hoy". También considera que se puede hacer periodismo a partir de la historia. Lo demuestra con su último libro, El desastre de Annual a través de la prensa, donde sostiene que sin la explicación de este suceso no se entenderían hechos posteriores como la dictadura de Primo de Rivera, la República, la Guerra Civil… En esta obra también expone que el periodismo de investigación nace con este desastre.

La investigación no solo se limita a sus libros, sino que forma parte de su día a día. Rubio es presidente de la Asociación de Periodistas de Investigación (API) y dirige el Máster de Investigación Periodística, Nuevas Narrativas, Datos, Fact Checking y Transparencia de Maldita.es y la Universidad Rey Juan Carlos, donde también es profesor. Ha investigado sobre cuestiones tan variadas como el el caso Zabalza, los Fondos Reservados, el terrorismo de ETA, el 11M, el saqueo de Marbella o los GAL. Sobre este último tema profundiza su podcast GAL: El triángulo, galardonado con un premio Ondas de No Ficción. A lo largo de sus episodios, el periodista revela “algunos de los secretos mejor guardados sobre el terrorismo de Estado que azotó el País Vasco francés y español en los 80”.

El periodista cree que la cultura y el periodismo pueden ser muy buenos aliados. Los libros, las películas o las obras de teatro pueden ayudarnos a comprender el mundo en el que vivimos de una manera dinámica y entretenida. Un ejemplo de ello es La infamia, la obra de teatro dirigida por José Martret sobre el secuestro de Lydia Cacho hace 16 años.

La vida de esta periodista y activista mexicana ha estado marcada por su lucha incesante contra la violación de los Derechos Humanos. Esto le ha costado varias amenazas de muerte y un secuestro tras denunciar tráfico de personas en Cancún. Rubio menciona esta obra porque es un ejemplo perfecto de traslado del periodismo de investigación y de denuncia a la cultura, y en concreto, al teatro. Menciona que también hay otros ejemplos como Fariña o Ruz-Bárcenas, pero el de Cacho es un caso “muy potente”. "En la dinámica de nuevas narrativas, utilizar el teatro para reflejar elementos históricos o elementos periodísticos me parece que es una buena vía”, añade.

Entre otras recomendaciones culturales que nos propone Rubio se encuentran Manual de Pintura y Caligrafía y Borgen. Esta primera novela de José Saramago "habla de cómo se convierte un pintor en escritor”, lo que, “a su modo de entender”, es “realmente interesante”. Por otro lado, Borgen es una serie que aborda los entramados de la política de Dinamarca a través de Birgitte Nyborg, la primera mujer que logra ocupar el cargo de primera ministra del país. La sugiere porque le llama la atención "la visión que muestra sobre el poder".

Cada vez son más las maneras que tiene el periodismo de llegar a nuestras vidas. Rubio menciona el teatro, pero también el podcast. Y es que lamenta cómo “cada vez se lee menos”. “Cuando yo me planteé hacer el podcast de GAL: El triángulo lo hice por una sencilla razón y es que muchos de mis alumnos no sabían lo que eran los GAL y yo era consciente de que muchos de ellos no iban a leer sobre ello. Como veía que todos iban con los cascos puestos hice el podcast. Si tú no vienes a mí yo voy a ir a ti”, comenta a infoLibre.

Rubio reconoce que utiliza el verano para leer aún más que durante el año. Considera la cultura “fundamental” y el libro “básico”. De hecho, cree que es un gran problema que la sociedad esté perdiendo el interés por la lectura, sobre todo en el ámbito periodístico. “Cuando mis alumnos me preguntan qué deben hacer para ser un buen periodista yo les digo que tienen que hacer tres cosas: ‘leer, leer y leer’”, comenta.

Recuerda de nuevo que la cultura es una herramienta imprescindible para comprender el pasado, sobre todo el que no hemos vivido. “El pasado sólo se puede conocer leyendo”, asegura. El contexto no es sólo importante cuando se habla de hechos históricos, sino que también es clave en el trabajo periodístico, sobre todo para evitar las fake news. El periodista, que dirige un máster junto a un medio especializado en fact checking, numera los cuatro pasos que hay que seguir para sobrevivir a estas noticias falsas. Los periodistas tienen que “uno, leer; dos, verificar; tres, acreditar; cuatro, documentar”, y una vez hecho esto, ya es seguro publicar. Recuerda las palabras de uno de sus referentes, Albert Camus, quien decía que lo importante no era ser el primero, sino ser el mejor. Las prisas no son buenas consejeras del periodismo, "nunca lo han sido". “Si tienes prisa es cuando te la van a colar, como dicen en maldita.es”, comenta.