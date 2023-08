Javier de Lucas: "Los intelectuales ya no ocupan el espacio que tuvieron hasta el siglo pasado"

"Lo más importante es situar en contexto el significado de "intelectual", ya que las transformaciones en las que vivimos "afectan a su concepto y a su función". Eso opina Javier de Lucas (Murcia, 1952), catedrático Filosofía del Derecho y Filosofía política en el IDHUV (Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València), quien además ha publicado más de 25 libros, tales como Decir no. El Imperativo de la Desobediencia, o Mediterráneo: El naufragio de Europa, y ha escrito más de 270 artículos en revistas científicas nacionales e internacionales. Actualmente colabora en medios periodísticos, entre los que se encuentran El País, infoLibre o Pensamiento crítico, y en programas de radio de la Cadena Ser como Hora 25 y La Ventana. Por su involucración en el desarrollo de los derechos humanos, de Lucas ha recibido diversos galardones de investigación como el Premio Cartelera Turia 2018 a la mejor contribución en defensa de los derechos humanos (2018).

En su opinión, según explica a infoLibre, los cambios en los últimos veinte años han provocado que el papel de los intelectuales con respecto a la opinión pública pierda "su sentido o adquieran perfiles que marcan profundas diferencias hoy respecto al debate clásico" sobre los mismos. Considera que las referencias que en su momento representaron escritores como Simone de Beauvoir, Jean Paul Sartre o Raymond Aron han desaparecido, y sostiene que "hoy los intelectuales ya no pueden ocupar ese espacio privilegiado que tuvieron hasta finales del pasado siglo".

Para de Lucas, un intelectual debe reunir tres rasgos bastante característicos: una "excelente formación humanista", una capacidad "creativa y comunicativa" y, por último, "la voluntad de contribuir a conformar a la opinión pública sobre cuestiones clave". Basándose en eso, argumenta que un intelectual no tiene por qué ser un sabio, ni tampoco un académico profesional, periodista o colaborador en los medios. "Y hay intelectuales que no encajan en la condición de sabios… En todo caso, no encuentro referentes con la autoridad que les confiere la concurrencia de esas características", admite.

Las redes retrae a no pocos que tienen capacidad para desempeñar la función de intelectual, pero quieren salvaguardar su espacio y tiempo de reflexión y quedar al margen de la marea de odio, prejuicios y descalificaciones que domina en esas redes

El catedrático y exsenador asegura que, hoy en día, existe un "humus", un caldo de cultivo que permite que desempeñen su función", y los intelectuales necesitan "un mínimo de reflexión antes de pronunciarse". Sin embargo, ni los medios ni las redes "ofrecen ese margen", ya que las revistas periodísticas que ofrecían un tiempo más pausado de reflexión están desapareciendo, aunque todavía sobreviven algunos ejemplos: "Lo máximo que queda, como sucedáneo, son los suplementos culturales".

La televisión, la radio y las redes están llenas de tertulianos e influencers que han sustituido a lo que de Lucas considera como "intelectual". Y defiende esta sustitución porque "las redes retraen a no pocos que tienen capacidad para desempeñar la función de intelectual, pero quieren salvaguardar su espacio y tiempo de reflexión y quedar al margen de la marea de odio, prejuicios y descalificaciones que domina en esas redes".

En lo referido a los "intelectuales de la transición", Javier de Lucas opina que se trató de "intelectuales orgánicos al servicio de opciones de partido, incluso más que ideológicas en el sentido amplio", reconociendo algunas excepciones como Fernando Savater. En la polarización política que hay actualmente, lo que predomina es "el modelo de intelectual de partido, lo que en muchos casos significa intelectual adscrito a un grupo mediático o editorial", sentencia.

Asimismo, de Lucas reflexiona sobre la existencia de intelectuales con vocación clásica y expone algunos de los referentes por excelencia bajo su punto de vista: Vargas Llosa o el alemán Habermas. Pero también hace mención a aquellos "con claro compromiso político", como "Victoria Camps o Amelia Valcárcel o, fuera del ámbito europeo, el caso emblemático de Michel Ignatieff".

Para terminar, a Javier de Lucas le parece importante hacer hincapié en aquel opinador "que quiere presentar su opinión de forma pública, argumentada y aseada, lejos de la descalificación y la polarización". Sobre todo, afirma que su intención no es la de "de hacer un canon", sino de dar su "propia opinión", abriendo las puertas a que existan "voces muy valiosas desde el punto de vista de capacidad de análisis y crítica, e incluso de intervención en cuestiones que nos afectan a todos". Igualmente reconsidera que haya, sin duda, "científicos, historiadores, ensayistas, economistas, escritoras o escritores, artistas o periodistas muy relevantes", pero repara en que "su presencia y peso, desafortunadamente, es muy diferente del que tuvieron los intelectuales en sentido clásico".