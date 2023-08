Hay actividades y trabajos que requieren una dedicación plena, por lo que desconectar al 100% en vacaciones es una tarea de lo más complicada. Este es el caso de Mar Cambrollé, activista por los derechos trans y presidenta de la Federación Plataforma Trans que ha participado en movimientos por la libertad del colectivo desde los años de la dictadura. Y es que incluso durante su tiempo de descanso, Cambrollé no duda cuando tiene que pronunciarse ante noticias que requieren una respuesta inmediata, como por ejemplo las agresiones tránsfobas.

La activista explica a infoLibre que es una “responsabilidad que se asume” y matiza que ya solo romper con la monotonía diaria es para ella un tiempo de descanso aunque siempre tenga un ojo puesto en la actualidad. Reconoce que eso conlleva que nunca haga un apagón mental pleno: "me cuesta mucho la desconexión total", confiesa Cambrollé. “No puedo quedarme inmóvil mientras nuestros cuerpos, nuestras identidades y nuestras vidas dependan de la cisnorma. Mi activismo político y social me hace estar conectada”, explica. Por eso, cree que el uso de las tecnologías tienen un lado positivo pero también uno negativo. Explica que la sociedad está tan enganchada que cada vez es más frecuente que alguien te cuente que es incapaz de salir de casa sin su móvil. “Es la época que nos ha tocado vivir”, explica.

Cuando tiene la oportunidad de viajar, en el mapa de sus preferencias aparece un destino: Peñíscola. “Me encanta estar en la playa y disfrutar del Mediterráneo”, explica la activista. Estancias que alterna con viajes al norte de España, principalmente a Galicia, Asturias y Euskadi. Cambrollé cuenta que el verdor, la naturaleza, los pueblos y los paisajes de estas zonas son magnéticos para ella. Como inseparable compañero de viaje siempre elige a su pareja: "Es todo, mi amante, mi colega de lucha… compartimos todo”.

Cambrollé actualiza sus redes sociales con fotografías de sus planes veraniegos porque le gusta compartir esos momentos con su comunidad. Es habitual ver imágenes de paseos, cenas y de los momentos en los que disfruta en la playa. Pero nunca olvida su faceta como activista y siempre emplea el altavoz que le proporcionan las redes para reivindicar la lucha por los derechos del colectivo LGTBI.

Pese a estar un poco enganchada al teléfono móvil, ya sea por su activismo o por ocio, Cambrollé también emplea parte de su tiempo libre para disfrutar de obras de teatro, música o leer, gustos que comparte con su pareja. Actualmente la activista está leyendo Verdades a la cara: recuerdo de los años salvajes, el libro escrito por Pablo Iglesias. “Espero terminarlo estas vacaciones”, concluye.