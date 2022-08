Maribel Verdú: "Me han vuelto loca Ladgerda de ‘Vikingos’ y Polly Gray de ‘Peaky Blinders’"

¿Qué pueden tener en común Maribel Verdú y Shirley MacLaine? Así de primeras puede parecer que solo comparten profesión y que ambas son grandes actrices de renombre en diferentes épocas. Pero es la española la que establece la relación al confesar a infoLibre que, con la opción de elegir sin ningún límite un papel soñado, se queda con la interpretación de Shirley MacLaine en dos de los clásicos de Billy Wilder: Irma la dulce o El Apartamento.

Maribel comenzó su carrera a los trece años con varios anuncios publicitarios y a los quince inició su dedicación plena a la interpretación. Se dio a conocer con la película de Montxo Armendáriz 27 horas –drama sobre la delincuencia juvenil, el paro y las drogas– encarnando a Maite, una joven drogadicta. Sin embargo, una de las interpretaciones que más le ha aportado, desde el punto de vista profesional, fue la de Trini en Amantes, de Vicente Aranda. Este papel le supuso el desarrollo de su madurez como intérprete.

Una sociedad sin ternura es una sociedad en guerra y la ternura es la demostración mayor de amor que puede existir

Poniéndonos ahora soñadoras y volviendo a sacar puntos en común, Maribel confiesa que hay dos personajes que le han "vuelto loca”. Uno de ellos es Ladgerda (encarnado por Katheryn Winnick) en la serie Vikingos, y el otro es la Tía Polly en la serie inglesa Peaky Blinders (interpretada por Helen McCrory).

Dos personajes bien diferentes, pues uno pertenece a la mitología nórdica y el otro fue creado por Steven Knight. Ladgerda no es solo una de las protagonistas de la serie Vikingos, sino que también representa y es conocida por su valentía, sus grandes dotes de lucha y tácticas de guerra. Algo así como Atenea en la mitología griega, Minerva en la romana o Morrigan en la celta. Debido a sus características se la llegó a denominar valquiria, la legendaria guerrera vikinga. La tía Polly, por contra, se enmarca dentro de una creación imaginaria en la ciudad inglesa de Birmingham durante los años veinte del siglo pasado.

A pesar de sus distintos contextos históricos, ambos personajes destacan por ser mujeres de carácter, orgullosas de lo que representan, astutas y sufridas. De hecho, una de las cosas que más le gustan a Maribel de ellas es eso: “son mujeres fuertes, mujeres libres, mujeres poderosas, pero que luego tienen su parte vulnerable, su parte tierna también”.

Tras pasar por Shirley MacLaine y estas dos populares series, la actriz madrileña nos invita también a adentrarnos al calor del público, los aplausos, las risas… y qué mejor forma de hacerlo que con la obra de teatro La Ternura, de Alfredo Sanzol.

Esta obra es una comedia romántica en la que se reflexiona sobre el dolor que puede producir el amor y lo difícil de huir de este sentimiento, ya que hacerlo sería, en palabras del propio director, poner en peligro la vivencia de una vida plena. Maribel define este espectáculo como “una función que habla de la fuerza y de la valentía para expresar amor”. Y es que, teniendo en cuenta que se trata de una comedia, no podían faltar las aventuras y los enredos inteligentes, lo cual hace que sea “pasional”, pero también “divertida y original”, tal y como destaca la actriz.

Además, asegura que no vamos a querer, como espectadores, “salir nunca de ese mundo que crean el autor y sus intérpretes”. Porque Maribel Verdú comparte, y mucho, el mismo parecer y lema que su director: “una sociedad sin ternura es una sociedad en guerra y la ternura es la demostración mayor de amor que puede existir”.

Para finalizar, uno de los últimos proyectos de Maribel Verdú ha sido la serie Ana Tramel, en la que interpreta a la protagonista que da nombre a la serie, una brillante abogada penalista que tendrá que hacer frente a una enorme corporación de la industria del juego. También digna de mención es la serie hispanoinglesa Now and Then, en la que se relatan las vidas de un grupo de amigos de la universidad, que veinte años después de esta etapa se reúnen debido a una amenaza que pone en riesgo sus vidas aparentemente perfectas. Por último, mencionar el próximo proyecto en el que Verdú encarna uno de los papeles protagonistas y que se estrenará en el mes de septiembre, Raymond and Ray, comedia dramática dirigida por el director de cine colombiano Rodrigo García.