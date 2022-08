'Stranger things', 'The boys' y 'House of cards', las series de Marwán para entender la realidad

Dicen que entre la música y la poesía hay tan solo un paso. Por ese motivo, quizás haya tantos músicos que cultivan la poesía, y poetas que también se lanzan a componer canciones. Es el caso de Marwán (Madrid, 1979), un cantautor con cinco discos y 4 poemarios a sus espaldas cuyo éxito no le ha hecho olvidarse de sus raíces. Unos orígenes que comienzan muy lejos del barrio de Aluche en el que nació. Su padre, emigrante palestino casado con una mujer española , nació en el campo de refugiados de Tulkarem, algo que ha marcado al cantante y ha vertebrado su obra, llevándole a realizar numerosos conciertos solidarios y benéficos para los refugiados palestinos.

“La cultura siempre ha sido lo que nos ha diferenciado un poco de las bestias, así lo decía Aute”, comenta a infoLibre Marwán, que da una importancia capital a la cultura como forma de no “sucumbir a estos tiempos marcadamente brutos y con tendencia a la crispación”. En este contexto son claves artes como la pintura, la música o los libros porque son “espacios de reflexión, pero también espacios para aprender cosas nuevas”. Por eso destaca cómo le han ayudado a él en su educación sentimental y a aliviar el ruido reinante en una sociedad tan “hostil” como la que vivimos.

Más allá de lo anterior, a Marwán la cultura le ayuda a “ver el mundo de otra forma”. Lo ilustra con el ejemplo de un periódico y una película. En su opinión, el periódico sirve para conocer las claves de las noticias, pero las películas proporcionan una reflexión de ese hecho y permiten ver el mundo de una forma nueva y diferente a como lo hacíamos en un principio. “El arte, a través de símbolos y a través de sus manifestaciones artísticas, rellena los huecos que a veces deja la ciencia”. Esos resquicios, cree Marwán, pertenecen al mundo de los sentimientos y de las emociones y por eso la ciencia no puede llegar a ellos.

Se puede tener fe en algunos seres humanos, pero no en la humanidad. — Marwán (@Marwanmusica) 7 de agosto de 2022

Es precisamente la ciencia ficción el género que, según el cantautor, mejor nos ayuda a entender la sociedad española actual: “Yo creo que casi todas las películas de ciencia ficción tienen algo que suele redundar en lo que sucede en la actualidad y en las tensiones que se dan entre seres humanos y entre grupos sociales”. De hecho, nos pone Stranger Things como paradigma de España, no tanto por su contenido, sino sobre todo por su título, y añade: “están pasando cosas muy extrañas desde hace mucho tiempo” en este país.

También nos recomienda la serie estadounidense The Boys, que relata cómo sería un mundo lleno de superhéroes que abusaran de sus poderes y los usaran de forma irresponsable. Para Marwan, la serie nos habla sobre “la superficialidad actual de las grandes corporaciones y cómo se trata de favorecer a esas empresas y maquillarlas mediante los medios de comunicación".

Otra interesante recomendación es House of Cards, la cual, opina, representa muy bien la situación política actual. Sus capítulos nos cuentan el ascenso de Frank Underwood, un frío, cruel y manipulador político, que intenta ganar cada vez más y más poder e influencia. Durante todo el proceso, el personaje encarnado por Kevin Spacey usará todo tipo de intrigas y tejemanejes para quitarse de en medio a sus enemigos. La historia de House of Cards le recuerda mucho a Marwán a las “cloacas del estado” y a los “favores y las formas que tiene la gente de trepar” en la política.

La serie da una importancia primordial a los medios de comunicación como actores claves en la vida política. Su imagen, sin embargo, no sale muy bien parada. En esa línea de preocupación está también el cantautor, que cree que es muy difícil sobrevivir a las fake news cuando no leemos o no contrastamos: “Si solo ves la televisión estás vendido y por eso creo que tienes que buscar en medios alternativos”. Para Marwán, leer a periodistas con “brújula ética” es imprescindible para encontrar la verdad.