Hay una leyenda urbana, en absoluto basada en datos científicos, que defiende que si le pones muchas veces una canción al feto cuando está dentro del útero ese tema será su canción de apego, un espacio seguro para el bebé que le ayudará a calmarse o incluso a dormirse en los peores momentos de rabieta. Esta historia llegó a mis oídos con el embarazo bastante avanzado, alrededor del mes cinco, y según la escuché tuve clara una cosa: Nora, de Niña Polaca, iba a ser esa canción especial para T (T es mi hijo, omitiré en este artículo su nombre para respetar su intimidad).

No negaré al lector que este tema me gusta mucho, pero el motivo principal es que durante nuestras jornadas en el coche Spotify siempre nos la ponía como segunda canción cada vez que le presionábamos el botón de Play. Era el único tema que sonaba a diario, sin haberlo elegido premeditadamente. Y si os lo estábais preguntando, la respuesta es "sí", funciona, y no sería capaz de enumerar los viajes en coche en los que gracias a esta canción este bebé se ha dormido. Entre nuestros familiares y amigos es conocida como "la canción de la magia" y se la sabe desde la yaya de 67 años, al primo de 14. Podemos afirmar que T ha hecho crecer el número de fans de la banda madrileña-alicantina sin pretenderlo, y aquí un tuit de hace meses en el que confesaba en público el idilio de aquel recién nacido con Nora.

Famoso en tres calles y Perdona (ahora sí que sí), de Carolina Durante

Siguiendo con la playlist, hemos comprobado que a este bebé también le gusta Carolina Durante, pero que prefiere las canciones en las que la batería no es protagonista, por lo que si tiene que elegir con cuál echarse una cabezadita se queda con Famoso en tres calles y Perdona (ahora sí que sí), ambas incluidas en esta lista.

Cha Cha Cha, de Käärijä

Este tema es la canción que presentó Finlandia en el festival de Eurovisión de 2023. Partía como una de las favoritas del público, y gracias al televoto, donde quedó primera, se hizo con el segundo puesto en la clasificación final. Aquella noche no contábamos con poder ver esta actuación, ni ninguna otra, pero empezó a sonar y T se quedó tranquilo, en silencio, despierto pero calmado, escuchando el tema completo sentado en su hamaca de espaldas a la tele. Queremos pensar que la reconoció de tanto que había sonado en casa durante las semanas previas al concurso. No lo sabemos, pero lo que sí nos atrevemos a confirmar es que a este bebé ¡le encanta la música!

'Hola Don Pepito, hola Don José, de Los payasos de la tele

Si has llegado leyendo hasta aquí seguro que no esperabas encontrarte con este tema, pero Hola don Pepito, hola don José cantado por servidora fue uno de los grandes éxitos que mi hijo disfrutó en los largos paseos en porteo durante mi baja. Quería compartir con él alguna canción que yo también hubiese compartido con mi abuela y Los payasos de la tele me parecieron buena idea. También se dormía siempre, pero en este caso no puedo confirmar si era por cómo se iba acunando dentro de la mochila o por la canción.

Para finalizar este artículo, me dirijo a usted, querido lector: si decide poner en práctica esta lista con algún bebé cercano, o si alguna persona embarazada se decanta por hacer el experimento de la canción, me encantará leer su experiencia en los comentarios.