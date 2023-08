Música contra la ultraderecha para un agosto en llamas

He de reconocer que nunca había estado tan implicada y sobreinformada en el aspecto político. Puede ser porque nunca me había interesado tanto la política y estoy madurando a mis 31 años (no lo creo). O puede ser porque el monstruo de la ultraderecha amenace con eliminar todos y cada uno de los derechos sociales que nos permiten avanzar desde que tengo uso de razón.

El pasado miércoles 19 de julio, en plena campaña electoral, Vox colocó su tienda para hacer propaganda en la Plaza de Chueca, Madrid. Mis amigos que viven en plena plaza y son afines al colectivo LGTBI y que, además, tienen sentido común, se indignaron. Pero lejos de crear ninguna confrontación violenta como si hacen “ellos”, véase el ejemplo violento de Ignacio Garriga ante las banderas LGTBI en un mitin, mis amigos hicieron lo propio: colocaron dos altavoces en la terraza y apuntaron a su tienda con música reivindicativa. Es por eso que he pensado en mi top 5 de canciones que le escuece a la derecha o ultraderecha.

Samantha Hudson y Papa Topo: Por España

¡Quien no conozca este tema ya está tardando! Una canción que es dura, real y con un videoclip muy explícito. Samantha Hudson es una artista con una cabeza brillante de 23 años, que vino para quedarse y que sus seguidoras y seguidores necesitamos que se quede. Porque representa lo que la juventud no sabe decir y porque, cuando habla, Españita tiembla. ¡Por España!

Zahara: Merichane

El álbum Puta de Zahara, bajo mi punto de vista, es una obra de arte. Representa a las mujeres que en algún momento se han sentido acosadas y sexualizadas, es decir, nos representa a todas. Y su tema Merichane parte de la propia experiencia de la cantante, una experiencia terrible con una letra que duele y que indigna. Y que, además, a ella le ha servido como desahogo como ya nos contó hace dos años en esta entrevista con infoLibre: “Merichane trata de algo que no he hablado ni siquiera con todas mis amigas o toda mi familia, pero ha sido lo mejor que he hecho en mi vida para mi salud mental”.

Chambao: Papeles Mojados

Mi generación tiene que coincidir en que esto fue un no parar de sonar en el 2007 y que, con la que estaba cayendo en ese momento en España, supo calar muy hondo en muchas almas. Entre ellas, la mía. Y es que la ultraderecha defiende que la migración ilegal se debe “devolver” a “su sitio”, como si fuera una camiseta o un pantalón que no te vale, que no te sirve. Son vidas, seres humanos, mayores y menores, que cruzan un mar de miedos y tempestades y que arriesgan su vida por tener algo mejor. Como canta La Mari de Chambao en este tema: “Navegan cargaos de ilusiones, que en la orilla se quedan”.

Ska-P: El Vals del Obrero

No podía dejarla fuera. Obviamente Ska-P tiene temazos reivindicativos, pero el más famoso y que hasta Abascal entona de vez en cuando, es este. Un mítico donde los haya que se sigue escuchando en cada plaza de pueblo, bar y festejo. El Vals del Obrero es, sin duda, un himno para la gente que está orgullosa de pertenecer al proletariado. ¡Viva la revolución!

Carolina Durante: Todos mis amigos se llaman Cayetano

La mejor definición de chico pijo de la Calle Ponzano de Madrid la tiene esta canción. Diría más, Albert Rivera es esta canción. “No votan al PP, votan a Ciudadanos”. Una crítica política al postureo de nuestra generación que describe el perfil clásico del joven que vota a la derecha. Este grupo lo supo hacer muy bien y el estribillo se te queda en la cabeza durante más de un día ¿Para cuando un Cayetano 2.0?