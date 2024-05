El otro día un profesor me dijo que ya no estaba suscrito a ningún medio porque para él no tenía sentido: “Yo entiendo que hay que pagar… pero es como si te tuvieras que suscribir a cada cantante para escuchar música”. Me explicó también que estaría dispuesto a invertir 25 euros al mes por una plataforma en la que poder consultar toda la prensa, una plataforma que a su vez remunerara a los respectivos medios. Me contó algo más importante: que no puede usar el periodismo como recurso didáctico porque los artículos que selecciona son de pago y sus alumnos no tienen acceso.

Yo pago la suscripción de varios medios generalistas españoles, una revista de periodismo narrativo internacional y voy alternando otras publicaciones cuando me lo puedo permitir. “Es que eso es todo un presupuesto”, me dijo el profesor. Lo es y aun así no es suficiente. Todos los días hay artículos que me frustra no poder leer. No me gusta pedir que me los envíe algún colega, salvo necesidades excepcionales. Respeto escrupulosamente los muros de pago, pero me gustaría verlos caer. Yo también digo a todo el mundo desde hace años que se necesita un Spotify de la prensa. Pago Spotify religiosamente a unos 10 euros al mes desde hace más de una década. Mi universo musical es exponencialmente más rico, lo ha merecido. Pagaría bastante más por poder acceder a todo el periodismo: ensanchar la mirada.

Un chico joven me contó el otro día que había silenciado a alguien en las stories de Instagram porque era “muy radical”. Yo también sigo a esa persona en redes y no lo es, pero ambos tienen ideologías opuestas. Las redes nos permiten encerrarnos en nichos donde no ver lo que no queremos. El periodismo debería ser una ventana amplia donde poder ver incluso lo que contradice nuestras asunciones fundamentales. El periodismo va de entender y no se puede entender nada escuchando sólo lo que queremos oír o, peor, lo que ya sabemos y pensamos.

Ahora que todo el mundo parece estar tan preocupado por el estado del periodismo en España, ojalá se abra un debate serio sobre cómo democratizar el buen periodismo, que ahora mismo está mayoritariamente bajo pasarelas de pago. Muchísima gente no está dispuesta a pagar nada por informarse y eso también hay que trabajarlo. Hay personas que ni siquiera harán el trámite de dejar correo para un registro gratuito. Debemos hacer buen periodismo, pero no basta con eso: hay que hacer también el esfuerzo de explicar al público por qué es importante mantener una buena nutrición informativa. Sería muchísimo más atractivo y funcional que pudiéramos ofrecerles un Spotify donde ver qué hay en todos los medios y elegir. Creo que la imagen que tienen sobre el periodismo sería mejor y más amplia. Si damos la batalla sobre el periodismo de calidad y no reconocemos que no está llegando a muchísima gente, la estaremos dando a medias.