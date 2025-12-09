La peste porcina mantiene en vilo a la industria y los ganaderos: "Sería catastrófico para el sector"

El regreso del fantasma de la peste porcina tras más de tres décadas de tranquilidad tiene a los ganaderos españoles “con el miedo en el cuerpo”. Así lo describe a infoLibre Pedro, criador de cerdo en extensivo en el sur de Salamanca. Como sus compañeros, aprieta los dientes ante cada nueva noticia sobre el brote con la esperanza de que no sea la entrada del virus en una explotación, el escenario más temido. “Lo que esperamos es que se quede ahí en el foco inicial”, dice, enunciando el deseo de un sector clave para España y su medio rural.

Aunque al hablar del cerdo hoy en día la primera imagen que suele evocarse es la de una granja industrial de gran capacidad, el sector es más diverso y complejo. El cerdo ibérico de bellota y el de cebo de campo se crían al aire libre y, por tanto, son mucho más vulnerables en una situación como la actual. Las medidas biosanitarias que tiene una gran explotación de intensivo, y sus refuerzos en una crisis, no se pueden reproducir cuando el animal vive, por ejemplo, en una dehesa.

“Para nosotros es mucho más complicado. Tenemos que estar muy atentos y procurar que no anden jabalíes cerca de los cerdos; lo tenemos todo bien cercado, pero es prácticamente imposible impedir que entren. Los jabalíes, de distintos tamaños, buscan huecos que los cerdos no utilizan”, describe Pedro, que trabaja con su hermano en el sur de Salamanca, zona clave del cerdo ibérico junto con Extremadura y Andalucía.

Tanto el cerdo ibérico de cebo de campo como el de bellota se crían en extensivo, al aire libre, pero el segundo tiene la particularidad de que durante sus dos últimos meses de vida solo se alimenta de bellota, en montanera, algo de lo que es época. Por normativa, estas explotaciones deben tener “una superficie de secuestro”, es decir, una estructura cerrada aislada del exterior por si es necesario proteger a los animales. Un recurso que por el momento no necesitan ya que el foco está en el otro extremo del país y solo se ha reportado en jabalíes. Además, utilizarlo supondría interrumpir la montanera, y por lo tanto “terminar con los cerdos de bellota que hay este año”. Esos cerdos ya no podrían valer como bellota, ya que las normas de calidad son estrictas.

Granjas más preparadas, pero muchos más jabalíes

Las explotaciones de cerdo se han modernizado enormemente desde 1994, año en el que España despidió a la peste porcina africana hasta el brote actual. En ese sentido, el sector se siente más preparado, con mejores instalaciones y medidas biosanitarias, que entonces. Pero hay otra circunstancia clave que también ha cambiado radicalmente en paralelo: el aumento exponencial de la población de jabalíes. “El jabalí es un problema para el mantenimiento y la difusión de la enfermedad, no para la entrada, que puede producirse con densidades altas o bajas de este animal”, señala a infoLibre Christian Gortázar, catedrático de Sanidad Animal en la Universidad de Castilla-La Mancha.

El experto llama a pensar más allá del control que reclaman estos días y desde hace años las organizaciones agrarias. “La caza es necesaria, es muy útil, pero puede que ni siquiera sea suficiente. Puede que además haga falta pensar un poco en cómo manejamos el hábitat del jabalí. Hasta qué punto somos capaces de revertir algunas tendencias que a él le vienen maravillosamente bien: que cada vez hay más bosque, menos ganadería extensiva que compita por el alimento y sumado a esto el hecho de que los cazadores son cada vez menos y mayores”, explica. Con la retirada poblacional del medio rural, el bosque y la fauna salvaje ganan terreno.

Los grupos ecologistas han defendido estos días que se está aprovechando la alerta para favorecer su caza, mientras que las organizaciones agrarias blanden una máxima que se repite: “Igual que se matan todos los cerdos de una explotación si entra el virus, hay que erradicar también ese núcleo de jabalíes”, pide Carlos Sánchez, secretario general de UPA Salamanca, que señala además el papel de la fauna silvestre en la transmisión de otras enfermedades de sanidad animal como la tuberculosis bovina y en los accidentes de tráfico de zonas rurales como la suya.

“Sería un hachazo enorme”

La irrupción de una peste que ya sólo recuerdan los ganaderos más veteranos ha llegado justo cuando comienza el frío y con él lo que queda de la matanza tradicional del cerdo, la que se hacía en familia entre varias generaciones, que ha disminuido notablemente en la última década. “En las zonas cercanas al brote es donde hay controles muy estrictos, pero en zonas como Salamanca pueden proceder sin problema”, tranquiliza Gortázar. Diciembre es mes de matanzas y también de más cerdo en la mesa, con la incertidumbre este año sobre si variará el precio por esta crisis.

En la España rural no solo los ganaderos temen la noticia de la expansión de la peste porcina más allá del foco de entrada detectado. Hay todo un sector industrial en vilo que pasa no solo por los grandes exponentes que son las Denominaciones de Origen Protegidas como Guijuelo sino también por toda una industria chacinera vital para el empleo en muchos municipios. “Sería catastrófico para el sector”, sentencia Sánchez, que se aferra a que no llegue la noticia de que el virus ha entrado en una granja.

Algunos ganaderos se están curando en salud y, ante el temor de que entre la peste en su explotación y pierdan cerdos en los que ya han invertido mucho, lo que están haciendo es vender ya el animal de cebo, incluso también el que no ha alcanzado aún el peso. “No quieren perder el trabajo que han hecho y además temen que los precios vayan a bajar, justo este año que había un poco de alegría, el único año que íbamos a sacar dinero”, comenta a infoLibre un veterinario de porcino extremeño que resume el sentir del campo estas semanas como de “mucha, mucha preocupación”.