Cataluña prohíbe acceder al medio natural en los 91 municipios afectados por la peste

La Generalitat de Cataluña ha ampliado la prohibición de acceder al medio natural a los 91 municipios integrados en la zona de riesgo de peste porcina africana (PPA), donde los establecimientos comerciales, como restaurantes y centros deportivos, deberán contar con un sistema de desinfección de vehículos.

El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación ha publicado este viernes en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) una resolución en la que se detalla esta prohibición, que en principio estará vigente hasta el 13 de diciembre.

Para su cumplimiento, el Govern ha diseñado un dispositivo en el que, durante este fin de semana, participarán unos 700 efectivos de Mossos, policías locales y bomberos.

La prohibición afecta al parque de Collserola, incluido el municipio de Barcelona, y al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i L'Obac, entre otros, así como a márgenes de ríos, campos de cultivo y caminos situados fuera de los núcleos urbanos de los 91 municipios afectados. También se prohíben las actividades forestales y la caza.

La resolución de este viernes se registra un día después de que la Unión Europea (UE) ampliase de 64 a 91 los municipios de la zona afectada por el brote de peste pero dejase fuera de ese perímetro a las comarcas con mayor peso del sector porcino catalán como Osona, Bages y Segrià.

La secretaria general del Departamento, Cristina Masot, ha explicado este viernes que, tras el acuerdo de la UE, la Generalitat ha redefinido la zona afectada por la peste porcina en torno al foco del brote, en el municipio de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), y ha creado dos perímetros en torno al mismo.

El primero, que se mantiene en un radio de seis kilómetros en torno al foco, afecta a doce municipios y se denominará ahora zona infectada de alto riesgo, mientras que el segundo, de veinte kilómetros de distancia respecto al foco, con 79 municipios afectados, se ha calificado de bajo riesgo.

En ambos radios se ha prohibido para los próximos días acceder al medio rural para actividades de ocio como excursiones o rutas en bicicleta pero se mantienen las actividades económicas regladas públicas y privadas, como la restauración, la enseñanza o la actividad en pabellones y centros deportivos, siempre dentro del perímetros de los establecimientos, edificios o fincas valladas.

Todos estos establecimientos deberán contar con un sistema de desinfección de vehículos para impedir que se propague el virus de la peste porcina.

La prohibición no afecta a los residentes en el medio rural dentro del perímetro fijado, pero no podrán acceder a la zona boscosa y deberán tomar también medidas de desinfección.

La secretaria Masot ha avanzado, en este sentido, que el departamento y las administraciones proporcionarán los medios precisos y darán las instrucciones necesarias para que se pueda implementar este sistema de desifección.

Además, ha avanzado que desde este viernes mismo comenzarán las reuniones con los ayuntamientos y consejos comarcales para explicarles el alcance de la nueva resolución, que sustituye a la publicada el pasado sábado.

La nueva nomenclatura y resolución, ha subrayado Masot, no implican "un cambio o un empeoramiento en la zona infectada", y ha subrayado que el número de jabalíes muertos que han dado positivo en el virus de la peste se mantiene en 13, todos en la zona del brote, lo que ha califico de positivo.

Informar antes que multar

Masot y la comisaria de los Mossos Alicia Moriana han coincido en explicar que los accesos al medio rural en los 91 municipios estarán señalizados y vigilados en los próximos días por unos 700 agentes de diversos cuerpos.

Este dispositivo informará en primera instancia de las medidas adoptadas para frenar el virus, pero Moriana ha puntualizado que, si es preciso, "se abrirá un expediente sancionador" a quienes incumplan la norma, lo que puede derivar en una multa.

El subinspector del Cuerpo de los Agentes Rurales David Gomiz ha informado de que en las últimas horas se ha reforzado la vigilancia de la zona perimetrada, a la que se han incorporado nuevos agentes así como perros especializados llegados desde Madrid.

"La actividad necesaria no la podemos restringir, pero sí la innecesaria", ha dicho la secretaria, quien ha reiterado que "hay posibilidad de sancionar" pero que "no se quiere".