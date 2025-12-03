Cataluña anuncia ayudas de 10 millones de euros para los afectados por la peste porcina

El Gobierno español está negociando "certificado a certificado" con los destinos que han cerrado sus fronteras a la entrada de productos del cerdo desde toda España, a causa de la Peste Porcina Africana (PPA), mientras el Govern catalán ha anunciado un primer paquete de ayudas de 10 millones para los afectados.

España afronta su sexto día desde la detección de dos primeros casos de Peste Porcina Africana en jabalíes en la provincia de Barcelona - tras 31 años libres de la enfermedad- y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha incidido en que uno de sus objetivos es conseguir que se minimice el impacto comercial provocado por esta situación.

El Ministerio sigue actualizando los certificados sanitarios de exportación y otras restricciones adicionales que van imponiendo o levantando los países.

Destaca en las últimas horas el caso de Reino Unido, que acepta la llegada de productos del porcino desde toda España, salvo del radio de 20 kilómetros en torno a los focos de peste.

Chile, en cambio, ha comunicado en las últimas horas que cierra sus fronteras a la llegada de productos cárnicos del cerdo desde cualquier punto del país.

Visita de la CE

En el mercado interno europeo, la atención está puesta en la visita que representantes de la Comisión Europea están haciendo a la zona afectada para valorar las actuaciones del plan de contingencia aplicadas hasta ahora.

Se espera que esta misma tarde decidan "qué regionalización" -limitaciones territoriales en las exportaciones- se aplica en la Unión Europea (UE), según ha avanzado el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig.

Por el momento, la UE aplica esa regionalización en la zona de 20 kilómetros a la redonda del foco en base a los protocolos establecidos.

Reuniones sectoriales

Desde Madrid, el ministro Luis Planas ha anunciado que se reunirá esta semana con las organizaciones profesionales agrarias y con el sector cooperativo para analizar la situación generada, mientras que esta tarde mantendrá un encuentro telemático con los consejeros de Agricultura de las autonomías dentro de la reunión del consejo consultivo mensual.

También Planas ha asegurado, en una entrevista en TVE, que la Unión Europea cuenta con reglamentos y mecanismos para compensar al sector del cerdo en el caso de que la peste porcina africana entrase en las granjas.

Además, si el impacto de la PPA "tiene consecuencias en los precios" del mercado porcino, hay mecanismos recogidos en la OCM de mercados agrícolas europeos para actuar.

Por su parte, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se ha pronunciado sobre este asunto para informar a las empresas y a los trabajadores afectados por la situación sobre la opción de acogerse "de inmediato" a los mecanismos de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor.

El grupo cárnico Jorge, por ejemplo, ha anunciado que prescinde de 300 trabajadores temporales de la planta de Osona (Barcelona) ante la situación generada.

Ayudas de la Generalitat

El Gobierno catalán aprobará el próximo martes una línea de ayudas directas de 10 millones de euros, ampliable en otros 10 millones, para los sectores económicos afectados por el brote, según ha anunciado este miércoles.

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha pedido además ante el Parlamento catalán "unidad, apoyo" y trasladar "una imagen seria al conjunto del país, de Europa y del mundo".

Mientras tanto, los efectivos siguen trabajando sobre el terreno, peinando Collserola, y ya han encontrado cerca de 50 jabalíes muertos dentro de la zona delimitada; eso no significa que estén todos contagiados, pues por ahora la cifra de positivos confirmados se mantiene en nueve.