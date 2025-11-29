El Gobierno trabaja para limitar el impacto económico por la peste porcina y Cataluña eleva restricciones

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que trabajará para limitar "al máximo" el impacto económico que la detección de la Peste Porcina Africana (PPA) en España pueda tener para las exportaciones del sector del porcino.

En rueda de prensa, el ministro ha lanzado un mensaje de "tranquilidad, prudencia y responsabilidad" ante la vuelta de la peste porcina, más de tres décadas después de que España consiguiese su erradicación.

Además, ha avanzado que este lunes se reunirá con el sector del porcino para analizar la situación generada por estos focos en la provincia de Barcelona.

La "prioridad" ahora es contactar con los terceros países que no aceptan la regionalización de las importaciones de cerdo llegadas de España, es decir, cierran la frontera a la llegada de cualquier producto porcino procedente del país y no sólo de la zona afectada.

Ha recordado que se han bloqueado más de un centenar de certificados sanitarios de exportación, de los 400 activos, hacia más de una veintena de países.

La idea es trabajar "certificado a certificado" para conseguir que esos países admitan la regionalización del problema.

Las 39 explotaciones que están dentro del radio de 20 kilómetros en torno a los focos verán restringida su labor operativa y comercial.

Planas ha informado de que, desde el momento de la declaración de un foco de peste porcina africana, tiene que pasar un año sin nuevos casos para que el país retome su estatus de libre de PPA.

Ha justificado la "dureza" de las medidas que se aplican "para evitar que la enfermedad pueda propagarse".

Cataluña

El Govern ha justificado este sábado las restricciones que ha impuesto en 76 municipios para evitar la propagación de la peste porcina africana, como limitar actividades al aire libre o cerrar el parque de Collserola (Barcelona), porque una "simple" rueda o suela de calzado pueden transportar el virus a otros puntos, según informa EFE.

Un brote de peste porcina africana (PPA) detectado en la sierra de Collserola (Barcelona), donde ya se han hallado seis jabalíes muertos, ha llevado a la Generalitat a establecer un perímetro de seis kilómetros en el que se impide el acceso, excepto a los residentes, y un segundo de veinte kilómetros, donde se prohíben las actividades al aire libre como excursiones a pie o en bicicleta.

Ante este brote de peste porcina africana, el primero que se detecta en España desde 1994, la Generalitat ha pedido hoy a través de sus redes sociales que la ciudadanía no se desplace al entorno del parque natural de Collserola ni a las zonas restringidas.

"Una simple rueda o la suela de unas bambas pueden transportar y propagar el virus a otros puntos", advierte la Generalitat.

Estas son las restricciones que ha impuesto la Generalitat, que suponen el cierre total de acceso al medio natural en doce municipios y la restricción de acceso en otros 64.

El epicentro: 6 kilómetros con el medio natural cerrado

En la zona más cercana al punto de afectación, en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), se ha establecido un radio de 6 kilómetros -que comprende 12 municipios-, en el que se ha decretado el cierre total de acceso al medio natural, la suspensión de cualquier actividad de caza y trabajos forestales y la prohibición de cualquier actividad en zona rústica, por motivos de bioseguridad.

En este primer perímetro de seis kilómetros, en los que también se han instalado barreras físicas y químicas, así como trampas para el control de jabalíes, se han activado equipos de los Mossos, del Seprona y Técnicos del departamento de Agricultura.

Este primer perímetro incluye los municipios de Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Polinyà, Santa Perpètua de la Mogoda, Montcada i Reixac, Ripollet, Barberà del Vallès, Badia del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Terrassa y Rubí.

El segundo perímetro: 20 kilómetros con limitaciones

En el segundo perímetro, las restricciones se expanden por un radio de 20 kilómetros, que incluyen 64 municipios, donde se han limitado las actividades al aire libre, la caza y vinculadas a la biodiversidad.

También se han prohibido las actuaciones que puedan interferir en las labores de control poblacional y de bioseguridad y se ha restringido el acceso a la totalidad del Parque de Collserola para las actividades al aire libre.

No afecta a las personas

Para evitar la propagación de la peste porcina, la Generalitat recomienda a la ciudadanía y a los municipios que intensifiquen la limpieza de papeleras y contenedores, que se instalen los comederos de gatos en puntos elevados, avisar a los vecinos que no se puede dar de comer a los jabalíes y cerrar las zonas de pícnic hasta nuevo aviso.

Además, la Generalitat pide que, si algún ciudadano se encuentra un jabalí muerto, llame al teléfono de emergencias 112 y no lo manipule.

En cualquier caso, la Generalitat ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, ya que la peste porcina africana no afecta a las personas, si bien supone un "grave riesgo" para el sector porcino, por lo que pide la colaboración de la población y de los municipios para garantizar la eficacia de las restricciones adoptadas

Bloqueo de más de 100 certificados de exportación a 40 países

La aparición de los focos de peste porcina africana en jabalíes en Cataluña ha provocado el bloqueo de unos 120 certificados sanitarios de exportación de distintos productos del cerdo a cerca de 40 países, si bien, la parte positiva es que China reconoce la regionalización.

China es el principal cliente de España en productos del cerdo y acepta esa regionalización de tal forma que sólo prohíbe la entrada de carne y productos cárnicos, proteína hidrolizada y "petfood" de origen porcino procedentes de la provincia de Barcelona, según la nota informativa publicada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Ese país asiático sí suspende la compra de tripas de porcino para calibración desde toda España.

En cuanto al resto de países, se suspenden certificados de exportación a Rusia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, Japón, México, Perú, Sudáfrica, Tailandia, Uruguay o Venezuela, entre otros.

Entre los productos vetados a la importación se encuentran carne y producto de porcino, embutidos, jamones, grasa de cerdo, vísceras, material genético, semen, cerdos reproductores, materias primas para piensos, lechones de engorde, tripas o embriones de porcino.

La nota del ministerio ha recordado que este bloqueo de certificados se produce porque España ha perdido el estatus de país libre de Peste Porcina Africana (PPA) ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

A raíz de esta notificación, todos los certificados en cuya atestación sanitaria figura el requisito de "País libre de PPA" han sido bloqueados, aclara la nota.

Para los terceros destinos que sí aceptan la regionalización, los operadores tendrán que documentar transitoriamente garantías adicionales.

España factura más de 8.000 millones de euros al año por la exportación de productos del cerdo, 1.000 de ellos obtenidos de sus ventas a China.

La situación en cifras

En términos económicos, el sector del porcino factura más de 8.000 millones de euros al año por sus exportaciones, según datos de Comercio Exterior.

Entre enero y septiembre de 2025 (últimos datos actualizados), las ventas rozaban ya los 6.000 millones de euros.

Con esas cifras, España se mantiene como segundo exportador mundial y primero de la Unión Europea (UE).

Además, es relevante a escala económica global porque el porcino representa más del 80% de las exportaciones cárnicas españolas, más del 15 % de las de la industria alimentaria y el 2 % del total nacional, según fuentes sectoriales.