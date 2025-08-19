La Xunta tarda casi una semana en prohibir la caza en Ourense mientras la permite en el resto de Galicia

La Consellería de Medio Ambiente ha publicado este 18 de agosto en el Diario Oficial de Galicia (DOG) una resolución que prohíbe desde este lunes "toda actividad cinegética en toda la provincia de Ourense". Esta medida estará vigente mientras "se mantenga el nivel de emergencia 2 o superior" debido a los incendios que afectan a la provincia. La prohibición se produce casi una semana después después de que la Xunta decretara dicho nivel de emergencia el pasado martes 12 de agosto.

Dos días después de decretar el estado de alarma debido a los incendios en toda la provincia de Ourense, la Xunta emitió un comunicado apelando a "la responsabilidad ciudadana" e instándola a "evitar cualquier actividad cinegética en la provincia de Ourense durante la ola de incendios". Sin embargo, hasta ahora no se había impuesto la prohibición formal, lo que supone la suspensión oficial de la resolución de abril que determinaba las épocas hábiles de caza en toda Galicia. Esta prohibición se decreta ahora únicamente para la provincia de Ourense, manteniendo la posibilidad de cazar en el resto de Galicia, donde también se registran incendios, especialmente en la provincia de Lugo.

Aunque la resolución de prohibición se publicó en el DOG este lunes y establece su vigencia "desde el día de su publicación en el Diario Oficial de Galicia", se firmó el miércoles 13 de agosto, un día después de la declaración del estado de emergencia en toda la provincia de Ourense. Quien la firma no es un cargo ajeno al problema de los incendios. La firma el subdirector general de Espacios Naturales, Tomás José Fernández-Couto Juanas, quien durante dos décadas, ya con Manuel Fraga, fue el máximo responsable de la Xunta en la lucha contra los incendios forestales.

Fernández-Couto, director general de Montes desde 1996 hasta noviembre de 2020, con la única interrupción durante el gobierno del PSdeG y el BNG, fue recolocado, como funcionario de carrera, como subdirector general de Espacios Naturales. Ahora firma la resolución que prohíbe la caza en Ourense, pero la permite en el resto de Galicia, por delegación de la directora general de Patrimonio Natural, María Sol Díaz Mouteira.