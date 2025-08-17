Sánchez pide un pacto de Estado para la emergencia climática y promete más recursos para los incendios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pisado este domingo zona quemada en Ourense para comprometerse a desplegar más medios de extinción, ayudas para reconstruir los territorios devastados por el fuego y hasta un pacto de Estado para combatir la emergencia climática. Ha remarcado que la respuesta a los incendios que afectan a España se va dar y, después de extinguirlos y de abordar la reconstrucción, habrá que hacer una reflexión de fondo sobre una estrategia que anticipe una mejor respuesta, más garantista, lo que exige ese gran pacto.

El objetivo, ha explicado Sánchez, es que se pueda ofrecer a los servidores públicos todas las capacidades no solo cuando se producen los incendios, sino antes, para responder de manera "mucho más eficaz" y con más garantías que ahora.

El día después de que presidiera por videoconferencia la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD) para abordar la evolución de los incendios, Sánchez ha conocido la situación de primera mano en Ourense. Posteriormente, tenía previsto desplazarse a Villablino, en León para visitar otra de las zonas quemadas por los incendios.

Comparecencia en Galicia

El presidente del Gobierno ha llegado al Centro de Coordinación Operativo Contraincendios de la ciudad gallega puntual, a las 12:30 horas, en un todoterreno, con apenas un par de curiosos en el acceso a esas dependencias de la Xunta de Galicia y otros tres, entre ellos un bebé, en los balcones de un edificio que está al lado.

En la escalinata de entrada al inmueble del centro de coordinación, que se encuentra en la zona universitaria de la ciudad, le esperaban el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el primero al que saludó, y, a su derecha, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ya llevaba hora y media en esas dependencias.

Un tiempo que el ministro aprovechó para visitar el centro y para agradecer, junto al delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, el "compromiso, entrega y dedicación" de los efectivos desplegados en la zona y los profesionales que están luchando contra los fuegos en Galicia.

Con el sol luciendo en lo alto y calor en Ourense, a Sánchez, de pantalón vaquero y camisa de manga larga, también le saludaron al inicio de la visita el consejero de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo, y la titular de Medio Rural en Galicia, María José Gómez, así como representantes de los cuerpos que están presentes en los operativos contra incendios. El secretario general del PSOE gallego, José Ramón Gómez Besteiro, que estaba a un par de metros del resto, fue el último al que estrechó la mano el presidente antes de entrar en el inmueble.

"Era importante que vieran ese apoyo"

En el interior, a Sánchez le informaron de la evolución de los incendios que afectan a la comunidad autónoma y tuvo palabras de agradecimiento para quienes coordinan la lucha contra el fuego en Galicia. También en público puso "en valor la profesionalidad, oficio y dedicación" de esos servidores públicos del sistema de Protección Civil.

"Era importante que vieran ese apoyo", ha dicho, puede que con cierto reproche, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que le ha recordado a Sánchez que su visita a Ourense se ha producido "en el sexto día" desde que se declaró la situación 2 de emergencia en toda la provincia. El líder del Ejecutivo gallego ha advertido de la necesidad de "no bajar la guardia" y ha requerido más medios y la movilización de las Fuerzas Armadas para sumarse a la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Los dos presidentes coincidieron en que lo primero es "apagar los incendios y garantizar la seguridad de las personas", después, pedir que quienes provocan incendios no pueden quedar impunes y, por último, un compromiso: ayudas para reconstruir los territorios afectados.

Rueda insistía en que desde este lunes ya se trabajará en las órdenes de esas ayudas que serán aprobadas en el primer Consello de la Xunta y le ha pedido "la misma celeridad" a Sánchez; el presidente del Estado recogió el guante.

Coordinar esfuerzos

Después de una hora para conocer la situación de los fuegos y las demandas de la Xunta, el líder del Ejecutivo nacional comenzaba su intervención ante los periodistas con "condolencias" para las víctimas que han dejado los incendios y solidaridad con los afectados. Sánchez ha abogado por la coordinación en esta crisis, se ha dispuesto a poner más efectivos y medios a disposición de las comunidades autónomas y ha trasladado a la ciudadanía un mensaje, el de "confianza plena" en los técnicos, y el de "cautela y precaución" en estas horas "tan críticas".

Sánchez propone un gran pacto de Estado para mitigar la emergencia climática Ver más

El presidente ha efectuado una "reflexión de fondo" sobre cómo redimensionar las capacidades de España que le ha llevado al anuncio del día: promover un "gran pacto de Estado para la mitigación y la adaptación a la emergencia climática del país", que esté fuera de la "lucha partidista y de las ideologías", que sea una respuesta a los incendios y a las danas.

Y justo en ese momento, la rueda de prensa de Sánchez, que por agenda solo admitía un par de preguntas, se ha visto interrumpida por el desmayo de una periodista tras un golpe de calor. Ha tenido que ser atendida por los sanitarios.

Desde Ourense, el presidente del Gobierno, se desplazará a la provincia de León, concretamente a Villablino, para interesarse también por los incendios, y la próxima semana está previsto que acuda a otras zonas afectadas por los fuegos, según han informado fuentes del Ejecutivo.