Muere un voluntario que trabajaba en la extinción de los incendios forestales en León

Un voluntario que colaboraba en el operativo de extinción del incendio forestal de Molezuelas de la Carballeda, declarado el domingo en Zamora pero que pasó este lunes a la provincia de León, ha fallecido mientras realizaba labores de extinción en el municipio leonés de Nogarejas.

La víctima participaba en el operativo junto con otra persona, que ha resultado herida con quemaduras, cuando "dos lenguas de fuego se juntaron de forma sorpresiva y les atrapó el incendio", ha informado en rueda de prensa el consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

El voluntario colaboraba con el operativo del incendio forestal de nivel 2 que comenzó en Molezuelas de la Carballeda (Zamora) y que pasó ayer a la provincia de León, a la comarca de la Valdería, y había donado una desbrozadora para su utilización en la extinción del fuego.

"Se trata de una persona que estaba integrada en el operativo, que había aportado medios al operativo por lo que la directora de extinción del incendio le había asignado una tarea", ha afirmado Suárez-Quiñones, que ha comparecido acompañado por el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen.

El consejero ha apuntado que en una de las actuaciones en la carretera LE-125, a la altura del kilómetro 12, "dos lenguas de fuego se juntaron de forma sorpresiva y acabaron con su vida".

Según ha informado por su parte el Servicio de Emergencias de Castilla y León 1-1-2, el suceso se ha producido poco después de las siete y cuarto de esta tarde cuando una llamada alertaba de que había dos personas con quemaduras a consecuencia de este incendio

Uno era el fallecido y el otro el herido, un joven de 36 años, que ha sido trasladado al hospital de León.

Posteriormente, los bomberos del parque de Astorga han trasladado a una tercera persona herida, también con quemaduras, que se encontraba en la misma zona y que ha sido evacuado al centro de salud de La Bañeza.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado este martes por la noche la muerte del voluntario.

"Lamento profundamente el fallecimiento de un voluntario mientras realizaba labores de extinción en León. Todo mi cariño y mi más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros", ha publicado Sánchez en un mensaje en X.

Otra víctima mortal en Madrid

Un hombre de 50 años ha fallecido como consecuencia de las quemaduras sufridas en el incendio de Tres Cantos (Madrid) este martes, jornada en la que continúan activos fuegos en numerosos puntos del país que han obligado a evacuar a miles de personas y han arrasado miles de hectáreas.

Castilla y León, Galicia, Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura son las comunidades más afectadas por los incendios forestales declarados en plena ola de calor, cuya virulencia ha llevado al Ministerio del Interior a declarar la fase de preemergencia del Plan Estatal General de Emergencias y a convocar una reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección para evaluar la situación y coordinar acciones.

Evolución favorable del incendio de Las Médulas

La decena de incendios que afectan a Castilla y León ha obligado a pasar la noche fuera de sus hogares a casi 4.000 personas en las provincias de León y Zamora. Sin embargo, el fuego de Yeres que ha afectado al espacio natural de Las Médulas presenta una mejor evolución y muchos de sus frentes están bajo control.

El 80% del perímetro de este incendio forestal está ya controlado, lo que ha permitido que alrededor de 600 personas hayan podido regresar a cuatro de las cinco localidades desalojadas (Yeres, Las Médulas, Orellán y Carucedo), quedando solo Voces vacía.

Además, las personas de Borrenes y Chana, que estaban confinadas en sus casas, ya pueden salir. Este martes, los medios de extinción se centran en la zona sureste para evitar la llegada de las llamas a Pombriego. Y queda otro frente en la zona alta, donde es difícil entrar.

Dada la situación, la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha mostrado su intención de retirarse para atender los otros incendios. Uno de los más graves es el provocado el domingo en Molezuelas de la Carballeda, provincia de Zamora y que traspasó el límite con la provincia de León que ha carbonizado más de 3.500 hectáreas.

Incendio intencionado en Tarifa

La localidad gaditana de Tarifa se ha visto afectada en poco más de una semana por un segundo incendio forestal, en esta ocasión originado el lunes en la Sierra de la Plata, que la Junta de Andalucía considera que ha sido intencionado.

El fuego, que se quedó el lunes a las puertas de las viviendas y hoteles de las playas de Atlanterra y Los Alemanes, obligó a evacuar a 2.000 personas.

Alrededor de un millar de personas han pasado la noche fuera de sus alojamientos por el fuego, que durante la tarde de ayer presentó un carácter "muy peligroso", ya que las rachas de viento superaron los 50 kilómetros por hora.

Tras frenar las llamas en el flanco izquierdo, se ha autorizado el retorno selectivo de las personas desalojadas, salvo a quienes estaban en la zona alta de Atlanterra, en el hotel Cortijo y la playa de Los Alemanes.

El flanco derecho sigue activo con tres focos virulentos este martes que requerirán de muchas actuaciones ya que el dispositivo apunta al mediodía como momento de mayor riesgo por el calor extremo y la incidencia del viento en la zona.

Cerca de este incendio, en Los Caños de Meca, se ha declarado este martes otro fuego, también intencionado.

Y en Andalucía continúa activo el incendio forestal que afecta a San Nicolás del Puerto, en la Sierra Morena de Sevilla, que obligó este lunes al desalojo de unas 80 personas de un campin y de unas 120 de zonas de acampadas en sus parajes naturales.

Más de 3.000 hectáreas calcinadas entre Toledo y Cáceres

El incendio forestal declarado este lunes en Navalmoralejo (Toledo) ha arrasado 3.250 hectáreas, el 75% de ellas en la provincia de Cáceres. Los cambios de viento durante la noche han aumentado la superficie calcinada y obligado a cortar dos carreteras y a confinar a los vecinos de Villar del Pedroso.

Sin embargo, la situación de la mañana es favorable a las tareas de extinción y la mitad del perímetro del incendio se encuentra estabilizado.

La UME se despliega en Ourense

¿Estaban bien protegidas Las Médulas? Un incendio aún feroz pone el foco sobre la vigilancia del patrimonio Ver más

En Galicia, ocho incendios activos asolan la provincia de Ourense. Además, se han registrado otros dos en Lugo, uno en Pontevedra y otro en A Coruña.

La Xunta ha activado el nivel de protección 2 ante los fuegos que afectan a los enclaves Calveliño do Monte y Santiso, en el municipio de Maceda (Ourense) y a Chandrexa de Queixa, que comenzó el pasado viernes y ha calcinado más de 3.000 hectáreas.

La UME se ha desplegado en Chandrexa de Queixa para tratar de frenar el incendio más grande en lo que va de verano en Galicia, que suma más superficie afectada que todos los se produjeron en la comunidad gallega en 2024.