MINUTO A MINUTO
Interior declara la fase de preemergencia del plan estatal ante los numerosos incendios
Sigue en directo en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este martes 12 de agosto:
09:36 h
El incendio forestal declarado este pasado sábado en la localidad de Yeres (León) y que ha afectado al espacio natural de Las Médulas, catalogado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, mantiene a 700 vecinos evacuados de cuatro poblaciones, aunque su evolución durante esta pasada noche ha mejorado y muchos de los frentes están controlados.
De hecho, incluso se ha reabierto la N-536 (Ponferrada-Orense) a su paso por Carucedo.
Los trabajos de los medios de extinción siguen centrándose en la zona sureste para evitar la llegada de las llamas a las localidades de Pombriego, donde los vecinos están confinados en sus casas, y de Voces, que está desalojado.
El alcalde de Puente Domingo Flórez, Julio Arias, ha confirmado que muchos de los frentes del incendio están ya controlados e incluso la UME le ha traslado la intención de retirarse para atender los numerosos incendios que está sufriendo la provincia de León en estos momentos.
09:33 h
El Ministerio del Interior ha declarado la fase de preemergencia, en situación operativa 1, del Plan Estatal General de Emergencias (PLEGEM) ante los incendios forestales activos en varias comunidades autónomas y ha convocado una reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) para evaluar la situación y coordinar acciones.
La fase de preemergencia, decretada a las 2:00 horas de este martes por la directora general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, Virginia Barcones, no supone la intervención de organismos estatales en la dirección y gestión de las emergencias de interés autonómico y, por tanto, no afecta a las competencias de dirección y gestión que corresponden a las autonomías, según señala Interior en un comunicado.
La decisión de Interior se produce ante los múltiples incendios activos en las comunidades autónomas afectadas: Madrid, Andalucía, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Galicia y Extremadura que han provocado el desalojo de miles de personas y causado la muerte de un hombre por quemaduras en Tres Cantos (Madrid).
La activación de la preemergencia ha llevado además al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias a iniciar un procedimiento de comunicación reforzada con los centros de emergencia de las distintas comunidades autónomas afectadas por el fuego, que ha supuesto, además, la movilización de diferentes recursos de la Administración General del Estado como la Unidad Militar de Emergencias (UME).
09:09 h
Los medios aéreos de extinción han comenzado a incorporarse de forma progresiva desde las ocho de la mañana de este martes a los diez incendios forestales activos de las provincias de Zamora y León, que han obligado a desalojar la última noche a unos 3.800 vecinos de más de una veintena de localidades.
Según han informado a EFE fuentes del operativo de extinción, la situación a lo largo de la noche, con la actuación de los retenes y las cuadrillas nocturnas, ha permitido mejorar la situación, especialmente en el fuego de Molezuelas de la Carballeda (Zamora), que ha pasado de Zamora a León y la última noche ha obligado a desalojar o confinar una quincena de pueblos de ambas provincias.
Ese fuego, que había arrasado más de 3.500 hectáreas hasta el lunes, antes de que por la tarde empeorara su situación, es el que mejor evolución ha presentado en la provincia de Zamora en la última noche.
En esa provincia preocupa otro incendio declarado en Puercas, en la comarca de Aliste, que también ha obligado a realizar evacuaciones y que unos 75 vecinos hayan pasado la noche en el pabellón polideportivo de Alcañices.
Al igual que en esos incendios de Zamora, en la provincia de León también mantienen el nivel dos, el máximo, de gravedad potencial los incendios de Paradiña, Yeres y Llamas de Cabrera y están en nivel uno los de Orallo y Fasgar.
También en nivel uno se encuentran los de Resoba (Palencia) y San Bartolomé de Pinares (Ávila) y siguen activos aunque en nivel cero los de las localidades leonesas de Villavieja, Cabañas de la Dornilla y Anllares del Sil.
Además de miles de hectáreas, los fuegos de los últimos días en Zamora y León han quemado ocho casas, naves ganaderas y comerciales, vehículos y otros bienes.