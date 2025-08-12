El incendio de Tres Cantos sigue activo y el viento puede complicar su extinción

El incendio declarado este lunes por la tarde en la localidad madrileña de Tres Cantos se encuentra aún activo y preocupa la previsión metereológica de tormentas y fuertes rachas de viento a partir del mediodía que podrían complicar su extinción, según ha declarado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

El incendio, que aún no está estabilizado aunque sí perimetrado, ha dejado un fallecido, que fue rescatado por los servicios de emergencias de una de las viviendas de la urbanización Soto de Viñuelas con quemaduras en el 98 % de su cuerpo, y un hombre de 83 años hospitalizado con afectación torácica, además de 200 desalojados de dos urbanizaciones próximas al fuego.

En el puesto de mando habilitado en el recinto ferial de Tres Cantos, el delegado del Gobierno ha subrayado que se sigue trabajando para estabilizar el incendio en el día de hoy, aunque ha advertido que pueden generarse rachas de viento y tormentas a partir del mediodía, similares a las de ayer por la tarde, que pueden complicar su extinción y generar elevaciones de columnas de humo.

En la zona del fuego, originado en una zona de vegetación cuyas causas investiga la Guardia Civil, trabajan medios aéreos junto a dotaciones terrestres en la extinción de zonas aún calientes, y ha precisado que las horas siguientes son "clave".

Martín ha pedido prudencia, y ha recalcado que los servicios de emergencias se encuentran volcados en la extinción y en minimizar y contener los daños materiales.

El incendio ha quemado alrededor de un millar de hectáreas, en su mayoría pasto y matorral y parte de arbolado, y por la rápida propagación del fuego y su cercanía a las viviendas, fueron desalojadas dos urbanizaciones: Soto de Viñuelas y Fuente El Fresno.

Se han visto afectadas por el fuego 4 viviendas en la urbanización Soto de Viñuelas, y se está todavía valorando la afectación a otras construcciones.

Alrededor de 200 vecinos han sido desalojados, de los cuales 100 han pernoctado en instalaciones facilitadas por los servicios municipales.

¿Estaban bien protegidas Las Médulas? Un incendio aún feroz pone el foco sobre la vigilancia del patrimonio Ver más

El delegado del Gobierno ha confiado en que los vecinos afectados puedan regresar a lo largo de la mañana de este martes a sus casas "si se dan condiciones positivas".

Se mantiene activa la situación Operativa del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (Infoma), y aunque no hay grandes columnas de humo, se recomienda a los vecinos de las zonas más próximas al incendio cerrar puertas y ventanas.

Emergencias 112 Comunidad de Madrid ha informado de que ninguna carretera se encuentra cerrada al tráfico.