Los bomberos logran perimetrar el incendio de Tres Cantos (Madrid), que deja un fallecido

El incendio declarado este lunes en la localidad madrileña de Tres Cantos, que ha dejado un herido y un fallecido y que ha obligado a desalojar tres urbanizaciones próximas al fuego, ha evolucionado favorablemente y ya está perimetrado, tras quemar unas 1.000 hectáreas en pocas horas.

Según ha informado la Comunidad de Madrid, durante la noche han trabajado 33 dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid y Brigadas Forestales con 26 bombas, 3 nodrizas, 3 excavadoras y drones, y han colaborado 11 dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, 9 bombas de la UME y Protección Civil de 9 municipios de la región a los que se unirán los medios aéreos.

En el incendio han resultado heridas dos personas, un hombre con quemaduras en el 98 % de su cuerpo atendido por asistencias del SUMMA y trasladado al Hospital público La Paz en un helicóptero de la Guardia Civil y un varón de 83 años con dolor torácico. El primero de ellos, según informa la Cadena Ser, ha fallecido a lo largo de la noche.

Por la rápida propagación del fuego debido al viento y su cercanía a las viviendas han sido desalojadas tres urbanizaciones: Soto de Viñuelas, Fuente El Fresno y Ciudad el Campo, esta última de San Sebastián de los Reyes.

Emergencias 112 Comunidad de Madrid ha informado en su cuenta de X de que ya ninguna carretera está cortada al tráfico.

De las 180 personas que han sido evacuadas, cien de ellas han necesitado realojo en los dos polideportivos habilitados por el Ayuntamiento de Tres Cantos.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo Piris, ha comentado que el fuego, que ha afectado por el momento a más de 1.000 hectáreas, ha tenido en sus inicios un "comportamiento explosivo" debido a una tormenta seca que ha afectado este lunes a la Comunidad de Madrid y que también ocasionó fuegos, ya controlados, en La Pedriza y Puebla de la Sierra.