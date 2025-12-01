El precio del cerdo cae un 8% por la peste y el sector estima una subida de su consumo en España

El sector del cerdo español empieza a notar el impacto de la peste porcina africana (PPA), la que podría ser su mayor crisis en décadas. Varios países relevantes, como Japón, han cerrado sus fronteras a este producto y en los próximos meses habrá millones de cabezas que recolocar en otros mercados, como el español o el europeo. El "atasco" formado por ese exceso de carne se ha traducido en una bajada del 8% en el precio del cerdo vivo en la lonja y ese descenso llegará en cascada hasta el supermercado, incentivando el consumo interno.

"El daño en el sector va a ser general para toda España, aunque será una ventaja para el consumidor porque su precio bajará de manera sustancial. Creemos que crecerá su consumo interno", valora Miguel Ángel Higuera, director de Anprogapor, la ​​Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino.

La caída de precio del cerdo es por ahora limitada, pero podría seguir agudizándose a medida que se aclare qué países han cortado sus importaciones, puesto que el Ministerio de Agricultura está negociando la situación de forma individual con más de 40 mercados. La lonja porcina referencia, Mercolleida, se reunió de urgencia este lunes y bajó el precio del animal vivo de 1,30 euros/kilo a 1,20, un 7,7% menos. Esa cifra es la que pagan los mataderos a los ganaderos, los primeros que van a sufrir la crisis.

Pedro Rodríguez, coordinador de Consorcio Serrano, una asociación de 18 grandes exportadores de jamón, confirma también que su producto tiende a la baja. "Atasco de carne va a haber seguro, y de jamón también, pero algo menos. Ya lo teníamos por la bajada de importaciones de China, pero si caen ahora México y Japón, será todavía mayor", explica.

El fin de semana ha sido frenético para todo el sector, que se ha encontrado por fin con una crisis que llevaba años anticipando. "Evidentemente es una mala noticia, pero sabíamos que tarde o temprano podía aparecer", reconoce Ricard Parés, director de Porcat, la patronal en Cataluña. La peste estaba ya en gran parte de Europa y en cualquier momento podía saltar desde el norte de Italia, aunque la principal hipótesis es la infección de un jabalí que habría comido carne o embutido infectado de la basura, lo que explicaría que la enfermedad siga contenida en un radio limitado de la sierra de Collserola (Barcelona).

Un impacto de 1.000 millones de euros

La incertidumbre de esta crisis es doble. Por una parte, la peste podría saltar a una granja de cerdos, lo que llevaría la crisis a un escenario mucho peor. Por otra, es extremadamente complicado calcular el daño económico y las empresas afectadas hasta que se aclare la situación comercial. Aun así, expertos de la Plataforma Tierra (Cajamar) calculan que hay unos 1.000 millones de euros en ventas que se verán bloqueados en aduanas, sobre unas exportaciones globales en 2024 de 8.800 millones de euros.

El análisis estima las ventas anuales en productos porcinos a los países que desde el jueves –y probablemente hasta 2027– no compran ningún producto español por miedo a que esté contaminado. Más del 70% de esos 1.000 millones corresponderían a Japón, el segundo mayor socio comercial no europeo.

El primer importador es China, que seguirá comprando porcino español gracias a un acuerdo alcanzado precisamente hace tres semanas –que prohíbe solo la entrada de productos originarios de la provincia afectada, Barcelona–. La Unión Europea también permite la libre circulación de porcino español salvo el que proceda de la zona confinada de 20 kilómetros alrededor de los cadáveres de jabalí encontrados.

Pablo Resco, experto en mercados agrarios de Plataforma Tierra, afirma que en este momento hay mucha incertidumbre porque cada país extracomunitario tiene sus propias condiciones comerciales, pero que no se esperan grandes pérdidas. "No significa que esos 1.000 millones se vayan a perder porque se exportarán a otros países. Lo lógico sería que gran parte de esa carne acabe en Europa", subraya. Lo que sí es probable es que la carne de cerdo siga cayendo de precio, según Resco, porque Japón importó el año pasado 190.000 toneladas de producto, y ahora hay que recolocarlas.

El problema que hay en este momento, según diferentes portavoces del sector, es que hay 141 países compradores de productos porcinos y los que están fuera de la Unión Europea suponen 3.700 millones de euros en volumen de negocio. Dentro de ese bloque hay países que admiten la regionalización de la crisis –solo vetan la entrada de cerdo de empresas ubicadas cerca del foco– y otros que cierran por completo sus fronteras. Entre los primeros están China y Corea del Sur, y en los segundos México, Taiwán y Japón. Reino Unido también ha vetado cualquier entrada, aunque Pablo Resco cree que negociarán en los próximos días una apertura parcial.

Dentro de los países que admiten regionalización hay también diferencias. La de China es provincial, mientras que la de Corea es en un radio de 20 kilómetros –como la europea–, de ahí que sea tan complicado calcular con precisión el daño en la industria cárnica, porque hay que bajar al detalle para ver quién puede vender qué. En todo caso, todos los gigantes del sector se verán afectados porque tienen lazos con Japón como Vall Companys, Campofrío, Costa Food o Incarlopsa.

Esa regionalización de la crisis hará que la peor parte de las pérdidas se la lleve la provincia de Barcelona, donde hay 14 fábricas cárnicas, según el Ministerio de Agricultura. Cataluña también es la segunda comunidad con más cabezas de cerdo, tras Aragón, con 8,03 millones de animales en 2024, el 23% del total de España. En la provincia de Barcelona, que no podrá vender a China, hay 1,9 millones de cerdos, y es la segunda provincia más importante de Cataluña, solo superada por Lleida (4,5 millones).