Valeria Castro se suma a la fiebre por 'Barbie': "Un film muy feminista que transmite ternura y sororidad"

Podríamos decir que Valeria Castro (La Palma, 1999) es una de las grandes promesas del panorama musical español, si bien las cifras hablan ya de presente, pues con tan sólo 24 años esta joven canaria ya acumula millones de reproducciones en Spotify y ha demostrado tener un talento a la altura de pocos.

Se dio a conocer gracias a sus covers de Alejandro Sanz y este año ha sacado a la luz su primer álbum largo, Con cariño y con cuidado, que le está llevando de gira por España y Latinoamérica con su mezcla de canción de autor, pop y folclore canario. Sus letras hablan de la familia, el amor propio y la sororidad, pero también de los tiempos convulsos que vive su isla, La Palma, que en 2021 se vio arrasada por el volcán de Cumbre Vieja. Una de las primeras casas en desaparecer engullida por la lava fue la de su abuela, en el municipio de Los Llanos de Aridane.

Su día a día, de concierto en concierto, es de gran intensidad, y por eso cuando consigue sacar algo de tiempo libre le gusta dedicarlo a su familia. Barbie es de las últimas películas que ha podido ver en cine, junto a sus dos hermanas y su padre, un encuentro que hace tiempo que no hacía. “Me gusta ver este tipo de comedias para poner la mente en algo que no sea mi trabajo o mis pequeños problemas personales”, explica a infoLibre.

El placer culpable más reciente de la cantautora es el que ha teñido de rosa medio mundo este verano: “Aunque es aparentemente una película con un marketing enorme y a la que alguna puede estar empezando a tener rechazo, para mí es un film muy feminista desde el humor, a la vez que transmite ternura y sororidad”.

El último proyecto de Greta Gerwig ha superado ya los 1.000 millones de recaudación, convirtiéndose en la película en imagen real dirigida por una mujer más taquillera de la historia del cine. El largometraje sobre Mattel está a poca distancia de ser el estreno más taquillero de 2023, por encima de Super Mario Bros, y sería toda una sorpresa que no sobrepasara a Harry Potter y las reliquias de la muerte, logrando situarse como la más taquillera de toda la historia de Warner.

Con sus partidarios y detractores, Barbie es ya un icono feminista y ejemplo de sororidad, que ha ayudado a muchas mujeres a reconciliarse con la muñeca de cánones imposibles que marcó su infancia. Castro la describe a mucha honra como “la mejor película de este año”: “Tenía muchas expectativas porque me suele hacer ilusión ver obras que generan controversia entre la gente y, aún así, las superó de lejos”, asegura la cantante, que dice recomendarla “encarecidamente”.

El compromiso de la artista con el feminismo se ve reflejado en algunas de sus letras, como en Guerrera, de su primer disco, Chiquita. Castro compuso esta canción, que más tarde interpretó en El Hormiguero de Pablo Motos por el 8 de marzo, en homenaje a su madre y su abuela, las dos mujeres de su vida.

Ir a la ventana antes que rompan el cristal Es mejor arder en llamas, antes que callar Porque vivir no es vivir si hay que vivir huyendo de uno más Valeria Castro. Guerrera (álbum Chiquita, 2021)

A la palmera no le gusta esconder sus gustos, trata de ser siempre transparente y por ello cree que a nadie la habrá sorprendido su “no placer culpable”. “Me gusta que me vean como una persona sin muchos prejuicios, que es lo que creo que soy o intento ser siempre”, añade. Castro no ve con buenos ojos a aquellos que tratan de clasificar la cultura entre “obras aptas y no aptas, buenas o de consumo”. No cree que sea una descripción justa y asegura que estos términos definen con mayor claridad “a la persona que los utiliza”, que a la cultura en sí misma.

“La cultura sirve para disfrutar, reflexionar, emocionarse, pero el juicio solo es propio de cada uno y no de una verdad absoluta”, plantea mientras insiste en que ella siempre trata de defender lo que le gusta. “Cuando descubro algún gusto peculiar de mis amigos o seres queridos, más que sorprenderme, me alegra”, destaca, antes de rematar: "Creo que es bonito sorprender a la gente por tus gustos. Los demás crean una imagen de ti que es bonito desmentir bajándola a tierra con lo que eres en realidad”.