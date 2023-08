Las verdinas con taco de bacalao de María de la Vega que preservan la comida tradicional de su madre

María de la Vega (1986) es la fundadora de VE-GA, una oportunidad con la que trató de reinventar la comida tradicional pero preservando la materia prima y el sabor original. Nació como un proyecto de catering, pero que amplió horizontes y dio el salto para dedicar su vida a la gastronomía con la elaboración de recetas de la alta cocina española con un aire vasco-francés.

La cocinera ha elegido las verdinas con taco de bacalao porque es un plato que cocinaba mucho su madre cuando era pequeña. Confiesa que "toda esta historia empezó un poco por ella". Tanto para ella, como para su familia era muy buena anfitriona siempre y recuerda que "desde pequeña era muy habitual que se organizarán cosas en casa, que se cocinara mucho, entonces era un plato muy suyo".

Ingredientes:

500 gr de verdinas que pondremos a remojo la noche anterior

3 zanahorias

1 cebolla y media

1 hoja de laurel

1 diente de ajo

Aceite de oliva

Caldo de pescado

1 taco de bacalao

Paso a paso

En una cacerola se ponen las verdinas, junto con las zanahorias, las cebollas y el diente de ajo y se cubre con agua, o con agua y el caldo de pescado (opcional), se necesitarán aproximadamente unos 2,5-3 litros en total. Seguidamente se lleva a ebullición hasta que las verdinas estén tiernas. Si durante el proceso consideramos que tenemos poco caldo o agua, vamos añadiendo.

Después se retiran las hojas y laurel y se sacan nuestras cebollas y zanahorias, (el ajo se puede triturar o retirar) y se ponen en un vaso o batidora y se trituran con un chorro generoso de aceite de oliva hasta que esté muy triturado. Para dar una mejor textura se puede añadir más caldo.

Se devuelve el puré a la cacerola y se salpimenta al gusto con las verdinas. Por último, se dora el taco de bacalao por el lado de la piel sin terminar de cocinarlo, para añadirlo a las verdinas y darle ahí el último hervor (cuidado que no se pase el bacalao).

María de la Vega se licenció en Derecho y ADE en la Universidad Autónoma de Madrid y dejó su trabajo en Loewe para dedicarse a su verdadera pasión; la cocina. Comenzó siendo autodidacta, y ahora trabaja para grandes marcas. "Mis padres habían sido emprendedores, entonces yo eso es una cosa que la he visto en casa muy de cerca y me parecía una opción normal que no me daba el miedo", explica a infoLibre. Es el alma de VE-GA, una idea gastronómica con un área de catering y una línea gourmet saludable, que emprendió como un hobby y se ha convertido en su proyecto y pasión actual. La cocina estaba muy presente en casa gracias a su madre, pero el dulce no le gustaba mucho y María vio la oportunidad por ese camino, "empecé yo haciendo tartas y galletas y, de repente, un día estudiando como en quinto de carrera, o algo así, registré el dominio web".

Su primer encargo fue una entrega de comida, y el segundo ya le pidieron que se presentara como cocinera y se unieran camareros. Aunque confiesa que fue un gran reto, no se arrepiente de nada: "le dije, mira, yo no he hecho nunca, pero me atrevo, te lo voy a hacer genial. Entonces se lo hice, y de ahí salieron muchas más". Después de 14 años desde que creó el negocio destaca, sobre todo, el esfuerzo y las ganas que ha utilizado para que salga adelante. Y, por eso, insiste en algunas claves necesarias para hacer frente a cualquier emprendimiento: "que te encante principalmente y que tengas todo el tiempo del mundo, la paciencia y, sobre todo, que estés muy seguro del proyecto y de ti".

De la Vega admite que le ha costado mucho definirse y con su cocina intenta trasladar su esencia. "Me encanta todo lo tradicional, pero con una estética un poco más moderna. Básicamente somos como una gran familia que intentamos trasladar nuestra esencia a tu casa", admite. Además, revela que no cambiaría nada de lo que ha hecho para estar donde está ahora: "si alguien me hubiera dicho 'te monto una super cocina en el segundo año' digo, 'pues mira no', porque ha sido un aprendizaje constante, desde cero hasta hasta ir creciendo, entonces yo creo que eso tiene mucho más valor, para mí personalmente".