'Todo a la vez en todas partes' y 'Alcarrás', las películas de 2022 que sugiere María Guerra

Con más de 25 años de carrera como periodista de cine, la voz de María Guerra (Madrid, 1965) nos es familiar. Ha formado parte de El Cine de LoQueYoTeDiga, programas locales y generalistas o La Script. Al final, Guerra lleva unida a la radio más de dos décadas. Actualmente es la presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España y directora de La Script. Este programa radiofónico nace con el propósito de crear un espacio “libre” en el que hacer crítica cinematográfica “inequívocamente feminista y ausente de solemnidad”. Guerra critica que en España “la crítica cultural y el humor son de patrimonio masculino”, y con su programa pretende “desequilibrar su monopolio de credibilidad”.

A punto de preparar las maletas para acudir al Festival de Venecia —que dará comienzo el próximo 31 de agosto —, Guerra nos cuenta que todos los veranos se dedica a ver cine clásico, porque reconoce que está de actualidad “hasta la coronilla”. Su trabajo le obliga a consumir cine a un ritmo muy exigente, por lo que en estos meses aprovecha para hacer un ejercicio de mirar al pasado. “Para mí la actualidad es el trabajo, entonces el verdadero placer en verano es ver clásicos”, afirma.

Le gusta poder ver en verano películas que no tengan nada que ver con su trabajo en ese momento. Nos comenta que está viendo las obras de los directores italianos Luchino Visconti, Mario Monicelli y Vittorio De Sica, pero de una manera totalmente relajada. “Las veo sin ponerme a buscar documentación, con la tranquilidad con la que ve una persona normal una película en el cine”, asegura.

En cuanto a los últimos estrenos, piensa que “no hay casi nada interesante” en las películas que vienen de Estados Unidos, “son casi todo refritos”. Hasta ahora lo que ha llegado del otro lado del charco ha sido “una avalancha de superhéroes”, y aunque admite que le llama la atención la figura del superhéroe nacido después de la Segunda Guerra Mundial, películas como la última de Batman (The Batman) “no nos aportan nada”. Sin embargo, opina que la cinta más representativa es Todo a la vez en todas partes, “una especie de Interstellar loca protagonizada por una mujer de 60 años e interpretada por Michelle Yeoh”.

El cine está transformando la mirada de las nuevas generaciones”

Esta película ha animado la visión optimista que tiene Guerra sobre la cultura: “Yo creo que a pesar de que pueda parecer que los superhéroes siempre están con el heteropatriarcado a vueltas”, esta obra “es un gran éxito que muestra la influencia de los nuevos movimientos y de ceder el testigo y de ceder la palabra”. Explica que en un principio esta película estaba pensada para que Jackie Chan fuera el tintorero chino emigrante en Estados Unidos al que le pasaban todas estas cosas, pero “los directores fueron mucho más listos” y eligieron el punto de vista de una tintorera china de 60 años. Por el cambio de la protagonista y por tratar otros temas de igualdad y raciales, Guerra cree que “el cine está transformando la mirada de las nuevas generaciones” y que “hay una cultura audiovisual que está dando muy buenos referentes”.

A nivel nacional recomienda Alcarrás. Esta cinta, dirigida por Carla Simón y ganadora del Oso de Oro en Berlín, cuenta la historia de la familia Solé, en una pequeña localidad rural de Lleida. Durante generaciones, los Solé han tenido una explotación de melocotones, pero se ven obligados a abandonar el campo porque el dueño de la tierra quiere instalar en el terreno placas solares. Guerra considera que este conflicto invita a reflexionar sobre la desconexión con la tierra, “que es un poco lo que nos está pasando”: Alcarrás no es solo una buena película según la periodista, sino que de alguna manera nos hace comprender mejor el presente. “Te hace cuestionarte de dónde viene el melocotón que te estás comiendo, a la vez que habla de la desconexión con la tierra, la soledad, la atomización social o la individualización, la ausencia de comunidad…”, recoge. Además, considera que Carla Simón hace un ejercicio perfecto de revisión, ya que con su obra “hace una mirada al futuro desde el pasado”. Nos invita a intentar relacionar lo ocurrido con el presente, viendo en qué nos identificamos.

A pesar de que Guerra es una fuente inagotable de recomendaciones audiovisuales, también lee durante el verano. “De ficción estoy servida”, asegura. Se toma las películas “como si fueran novelas”, y por eso prefiere el ensayo para estos meses. Le gusta la capacidad de los ensayos de hacerle ver la realidad a través de los ojos del autor o autora. Cree que La mirada inquieta puede ser una lectura perfecta para este verano. Su autora, Eugenia Tenembaum, es una historiadora del arte que hace crítica desde la perspectiva de género. En su obra hace un repaso museístico de un museo “casi imaginario” que va describiendo mientras que hace que el lector o lectora se dé cuenta de que el arte que conocemos está creado por hombres —y en su mayoría hombres europeos —, de tal manera que “ha habido un apagón sobre la creación de la población femenina y del resto de culturas”. Este libro también tiene relación con la actualidad, puesto que incluye la reflexión sobre el papel de las mujeres en la cultura, algo que cada vez está más en el punto de mira.

Para concluir, Guerra afirma que la cultura es nuestro salvavidas. ”Sigue siendo el mejor centro de reflexión al que no tienes que pagar o al que no importa que no te hayan invitado”, afirma. Añade además que en este momento de avalancha ingente de contenidos “la única vía hacia la inteligencia sigue siendo la cultura”. Es capaz de hacer que nos detengamos y que viajemos. Nos invita a “echar el freno” y pararnos a leer o ver series con más tranquilidad, “y si es posible verlas dos o tres veces”, porque de esta manera retendremos más y nuestras reflexiones o nuestro aprendizaje será más profundo.