Ana Pardo de Vera: "¿Qué hubiera pasado en Alemania con una foto de Merkel en un barco con un narco?"

Filóloga y periodista, Ana Pardo de Vera se encuentra entre las pocas mujeres que ha dirigido un periódico, Público, donde ahora ejerce como directora corporativa y de relaciones institucionales. Autora de varios libros, el año pasado publicó su primera novela, Chantaje a una jueza, con el trasfondo de la corrupción en Galicia y ecos que recuerdan el reciente caso Mediador. Pardo de Vera participa en diversos medios como colaboradora, defendiendo siempre con rotundidad posiciones progresistas.

Balance del 8M

"El 8M demostró que el movimiento feminista es una cuestión de la sociedad que está muy por encima de los partidos: ninguno tiene la hegemonía feminista. Las divisiones entre partidos se proyectan en las dos cabeceras de las manifestaciones, la de Unidas Podemos y la del PSOE. Ningún partido es el más feminista, votamos a partidos feministas para que hagan realidad nuestras reivindicaciones. El arco parlamentario actual, por suerte, es muy feminista, como demuestra la mayoría de la investidura. Ahí es donde la coalición se equivoca: hay una batalla evidente por hacerse con la hegemonía del feminismo entre el PSOE y Unidas Podemos, y eso es un grave error".

Ley del sólo sí es sí

"La ley del sólo sí es sí me parece revolucionaria, va mucho más allá de lo que es una pura norma e introduce un factor cultural muy potente respecto a la libertad sexual de las mujeres. Podemos tiene razón cuando dice que el consentimiento no puede salir del núcleo de la norma y me interesa mucho su propuesta, aunque no la hayamos conocido en los medios. Plantean el rechazo a la propuesta socialista, por cuanto que ellos consideran que el consentimiento es el consentimiento y la agresión es la agresión. Si no hay consentimiento, la violencia o los agravantes se sacarán fuera del articulado para que las víctimas de agresión sexual o de violación no tengan que pasar el calvario de estar en el foco y demostrar que se resisten, o tienen heridas, o dejan de tenerlas. El consentimiento es el consentimiento. Y a partir de ahí hablemos de agravantes".

Las excarcelaciones

"El PSOE y Unidas Podemos están de acuerdo en que las excarcelaciones y rebajas de penas, que no son firmes la mayoría, aun siendo muy minoritarias, son una mala noticia y un efecto indeseado. Eso ya ha ocurrido con leyes del PP, y nadie ha dicho nada. Hacer leyes y reformar el Código Penal es muy complicado y siempre tiene consecuencias. Pero no puedes negar esas consecuencias a priori y después decir que la ley está bien o que hay un error, porque lo habías negado. Eso es lo que critico de la posición de Podemos. Pero nadie del Gobierno, ni UP ni el PSOE, ha tenido un interés real en negociar una salida pactada para esto. Aún estamos en el principio, en la toma en consideración, que es lo que se ha votado de la reforma que propone el PSOE para la ley. Hay tiempo para llegar a acuerdos. Espero que así lo hagan, como ciudadana, como mujer y como feminista".

La posición del PSOE

"El PSOE, aunque menos ahora, siempre ha tenido el problema de ser un partido gigante, lo que genera muchas contradicciones internas, que no son malas, pero muchas veces te llevan a no ser lo suficientemente valiente. Siempre le ha acobardado un poco la reacción de la derecha y su marco mediático. Pero la derecha, y más aún la ultraderecha, no está invitada a este debate. Siempre se han opuesto a los avances feministas. El PSOE ha creído que los votos del PP le interesan y no estoy tan segura. El electorado socialista se ha volcado con el partido cuando gira a posiciones más de izquierdas. Ellos sabrán, pero hay un interés superior al de UP y PSOE y es que la ultraderecha no entre en el Gobierno. Parece que ambos partidos lo han olvidado en esta pelea tan agresiva en la que han atravesado líneas rojas muy difíciles de retroceder. Yo todavía confío en un entendimiento, soy optimista por naturaleza".

Tensiones en la coalición

"Hay mucha desmovilización con las tensiones en el seno de la coalición de gobierno, mucho enfado, frustración y miedo. Y tiene que ver con ese interés superior que está por encima de las diferencias con respecto a cómo reformar la ley del sólo sí es sí. Todos estamos de acuerdo en que las víctimas no pueden quedar desatendidas de ninguna de las maneras. Pero están ignorando que la ultraderecha tiene muchas posibilidades de gobernar. Viendo el debate del martes me imaginaba a Santiago Abascal sentado en el escaño de la Vicepresidencia y me preguntaba: ¿Por qué no ampliamos un poquito el foco? Irene Montero dijo en una ocasión, con toda la razón, que a los fascistas se les combate con derechos. El derecho es la ley del sólo sí es sí. La protección en la que envuelve la libertad sexual de las mujeres no tiene precedentes. Es una ley buenísima. Arreglemos ese contratiempo".

El PP ante el caso Mediador

"El caso Mediador es el típico de corrupción política de España, testosterónico, con empresarios, mujeres prostituidas, grandes cenas, muy similar al que planteo en mi novela Chantaje a una jueza. Es asqueroso. Me preocupa que empresarios pasearan por el Congreso como por la Gran Vía. Queremos más controles de los despachos de los diputados y una educación contra la cultura de la corrupción. Podemos cifraba en 90.000 millones de euros lo que hacen perder al año. Estoy segura de que es más, tiene muchas capas y afecta a gente inocente hasta extremos insospechados. Se carga la imagen de los países y a los Estados mismos. Este es un caso muy cutre, lo decía Feijóo. Pero también lo tiene que decir de los trajes de Camps, los "volquetes de putas", "las putas, rubias mejor"... Pido un poco de contención para no llamarnos idiotas. Por ahora, se han depurado bien las responsabilidades políticas y no está el PP para dar lecciones".

La foto de Feijóo con Marcial Dorado

"Me parece bien que Pedro Sánchez saque el tema de la foto de Feijóo con Marcial Dorado porque no me imagino a ningún líder europeo con una foto así a sus espaldas. No es la foto de 'yo no sabía que era narcotraficante': hay una amistad de muchos años con un señor que empezó con el tráfico de tabaco y terminó con el narcotráfico, responsable de la muerte de muchísimos gallegos. Una auténtica masacre que se ha conocido tarde, gracias también a la serie Fariña. Cualquiera que haya tenido contactos o vínculos con el narcotráfico, aunque solo fuera una amistad, debería cuidarse de presentarse a unas elecciones. Para mí es demoledor. ¿Qué hubiera pasado en Alemania si hubiera una foto de Angela Merkel con un narcotraficante en un barco?".

Ramón Tamames

"Ramón Tamames es una persona con un prestigio y reconocimiento histórico más allá de su trayectoria, a veces oscilante. Pasó del Partido Comunista a estar con Adolfo Suárez en poco tiempo y luego se retiró. Explicó en su entrevista en El País cosas que no tienen que ver con Vox, como la gravedad del cambio climático que la ultraderecha niega. Le escucharé con atención, como siempre a quienes hablan en el Congreso, es mi trabajo y tengo curiosidad por conocer su discurso. Tengo un gran respeto por la gente con una trayectoria tan larga. A partir de ahí, lo demás me importa un bledo. Quiero decir, Santiago Abascal defenderá la posición de Vox. Es como si hubiera un paréntesis. Habla Tamames y luego empieza realmente la moción de censura. Eso sí, moción sin candidato de Vox, no hay precedentes. Y creo que les acabará perjudicando".

Ferrovial se va de España

"No esperaba otra cosa. Ni de las grandes empresas, especialmente constructoras, que crecieron a la sombra del franquismo, ni de Ferrovial, ni de Rafael del Pino. Me sorprendió que fuera tan descarado. En el sentido de que infoLibre publicó que Del Pino había dicho hace un mes a Feijóo, por quien apostó, que iba a apoyar a España en todo lo que fuera. Su palabra no vale mucho. Determinadas élites tratan de tomarnos por idiotas diciéndonos que se van de España por la seguridad jurídica. Díganos que necesita dinero, que tiene que ahorrar en impuestos y que son sus millones los que están en juego y los que necesitan seguridad. No nos cuente la milonga de la seguridad jurídica. Después recularon diciendo que sí había seguridad jurídica en España. Me consta que hay malestar en otras empresas del Ibex por esta decisión de Ferrovial. Lo que me sorprende es quién lo defiende".

Credibilidad de las encuestas

"Son una foto fija muy reducida y les presto atención como tal, nada más. Hacer una encuesta buena es carísimo y la política en España va tan rápido que una hecha hoy solo te sirve mañana. Las cojo con muchas pinzas, pero hay una foto fija que muestra lo reñido que está el bloque de la derecha y ultraderecha con un gobierno progresista, y eso es muy peligroso para mí. Si fuera una derecha normal, pero es la que hay. No es una derecha normal. Hablamos de meter a los neofascismos, que no son tan neos en el caso de Vox, en Moncloa".

Los medios en la política

"Hay mucho amarillismo, sensacionalismo y poco fondo en los medios. Y luego hay intereses electorales muy evidentes, intereses del poder económico. Los grandes grupos de comunicación no dejan de ser negocios. Veo un objetivo común entre ellos y los medios más pequeños que orbitan a su alrededor y defienden posiciones conservadoras. No quieren a formaciones como Unidas Podemos y Sumar, si se constituye en su momento, ni quieren a los independentistas influyendo. Quieren el orden y la ley. Lo que hemos vivido siempre: el bipartidismo sin matices, con turno de poder. Pero su tiempo ha pasado. La sociedad española es muy diversa. El Parlamento actual es el más plural que hemos tenido en la democracia posfranquista y espero que lo sea todavía más, porque eso obliga a los políticos a incluir posiciones minoritarias que, al ser decisivas, se tienen más en cuenta".