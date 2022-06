Angélica Rubio: "El resultado de Andalucía va a ser más parecido a Castilla y León que a Madrid"

La periodista Angélica Rubio (Toreno, León, 1965) ha conocido muy de cerca las interioridades de la vida política española durante los últimos 25 años. Trabajó en la Cadena Ser en León hasta que se convirtió en la asistente personal y responsable de comunicación de José Luis Rodríguez Zapatero, al que acompañó hasta el final de su etapa como presidente del Gobierno. Desde 2017, dirige el digital El Plural, un medio de referencia en el territorio de la sensibilidad socialdemócrata en España. Colabora también habitualmente en La Sexta como analista política en sus principales espacios de debate.

La moción de censura de Rajoy

"Significó el mayor cambio en la política española desde la Transición. ¿Por qué? Fue la primera vez que se echó a un presidente del Gobierno con una moción de censura y se le echó, además, por un gravísimo caso de corrupción. Fue la primera vez que muchos partidos políticos se unieron para echar a un presidente de Gobierno. Eso no había pasado y creo que, como hemos vivido tantos acontecimientos históricos, a veces no dimensionamos justamente algunos de esos hechos. Transformó la política española completamente, transformó el juego de mayorías y todavía estamos viviendo las consecuencias de aquella moción de censura, no solamente internamente en el Partido Popular, sino en todo el sistema político parlamentario español".

Cuatro años con Sánchez

"No ha sido fácil. No es fácil gobernar en coalición y menos en un país como España. Y menos, permítanme que lo diga, con un partido como Podemos, liderado en su momento por Pablo Iglesias. Todos lo sabíamos. Pedro Sánchez es el primero que sabía que no iba a ser fácil y además le han tocado acontecimientos históricos, todos ellos para mal: la peor pandemia en dos siglos, la peor crisis económica desde la Guerra Civil. Y, a pesar de la magnitud de los retos que ha tenido que afrontar, ha salido vivo de todos ellos. Lo del manual de resistencia creo que se le puede seguir aplicando perfectamente".

De Rajoy a Feijóo

"Entre el PP de Rajoy y el PP de Feijóo, las diferencias están por ver. Feijóo lleva muy poco tiempo en el cargo y no ha hecho apenas nada. Pocas declaraciones, pocas entrevistas y, desde luego, ninguna propuesta relevante que haya sacudido el panorama político español. El PP, después del golpe de estado que se carga a Pablo Casado, da un salto atrás. El PP decide abandonar la renovación generacional, con la excepción de Díaz Ayuso, que esa renovación sí que les vale. Feijóo y Rajoy son de la misma generación. Ninguno de los dos habla inglés, por ejemplo, y se vuelve al mismo esquema de partido: no meterme en líos es hablar mucho de sentido común; cuando nos toca hablar de política, decimos que diálogo y sensatez frente a un gobierno que nos crispa. Era lo mismo que decía Rajoy, cuando estaba en la oposición. ¿Cuál es la novedad a la que no se enfrentó Rajoy y se tiene que enfrentar Feijóo? Vox. Feijóo va a tener que gobernar con Vox".

Líderes desaparecidos

"Cuando pienso que en tres años han desaparecido los líderes de tres grandes partidos, es otra de las cosas inauditas que han pasado en la historia política española. Se han ido Mariano Rajoy, Pablo Casado, Pablo Iglesias y Albert Rivera. Es que nunca había pasado que, en dos años, los líderes de tres grandes partidos desaparecieran del mapa político. Solo quedan Sánchez y Abascal. Eso dice mucho de todos aquellos que llevan diciendo desde el minuto uno que este Gobierno no iba a aguantar en cuanto estalló la pandemia del covid. La izquierda que está a la izquierda del PSOE está inmersa en profundas contradicciones y, como consecuencia, sufre un profundo desgaste. Vamos a ver cómo sale de ese proceso. En líneas generales, creo que el experimento del primer Gobierno de coalición en la joven democracia española es positivo".

El crecimiento de Vox

"A corto plazo, Vox está al alza. Y me atrevo a vaticinar que va a tener un resultado espectacular en Andalucía. El PP va a tener que gobernar con Vox, porque es mentira que defiendan que gobierne la lista más votada. Lo llevan demostrando 30 años. El PP sólo pide que gobierne la lista más votada cuando ganan ellos las elecciones. Es una trampa de un cinismo que insulta un poco la inteligencia de los ciudadanos. En las elecciones autonómicas de 2019, el PP perdió en todos los territorios en los que hubo elecciones. Perdió las elecciones en Madrid, en Murcia, en Andalucía y en Castilla y León. El Partido Popular va a gobernar con Vox, allá donde pueda. Donde pueda, hará lo que sea para seguir en el poder. Perdiendo las elecciones hizo coaliciones de tres partidos para gobernar en Murcia, en Madrid y en Castilla y León. Ya está. No hay nada más que decir".

El proyecto de Yolanda Díaz

"Todos los procesos de unión o de emergencia de la izquierda a la izquierda del PSOE, siempre han sido muy complicados, por la idiosincrasia propia de esa izquierda y por las personalidades de los líderes que tiene esa izquierda. En mi opinión, Yolanda Díaz es la mejor candidata que pueden tener, sin duda ninguna, por valoración, por talante y por formas, pero lo va a tener muy complicado. Es una izquierda que siempre ha estado muy fragmentada. Díaz tiene muy complicado unir a toda la izquierda que está a la izquierda del PSOE, entre otras cosas porque veremos qué hace y qué quiere Pablo Iglesias. Lo tiene muy difícil, pero la única posibilidad que tienen es un proyecto liderado por ella".

La amenaza Ayuso

"Isabel Díaz Ayuso es claramente una amenaza para Alberto Núñez Feijóo y el propio Feijóo lo sabe. Feijóo no es Casado. Casado y Ayuso eran amigos y a ella no la conocía nadie. Es Casado el que la pone de candidata porque es esa generación la que llega a liderar el PP. Feijóo es un político con muchas tablas. Lleva 30 años en política, se las sabe todas. Isabel Díaz Ayuso con Feijóo lo va a tener mucho más difícil que con Pablo Casado. Y el equipo de Ayuso lo sabe, porque también se las saben todas. Feijóo es plenamente consciente que su principal problema es Isabel Díaz Ayuso y es plenamente consciente de que solo tiene un disparo. O gana las próximas elecciones generales, o Ayuso, los ayusers y su generación irán a por él. La gran batalla por el liderazgo del PP todavía se está por dar y dependerá de dos cosas: si Ayuso saca mayoría absoluta o no en las próximas autonómicas y, luego, del resultado de las generales, obviamente".

PP y Vox

"Vox es una escisión del Partido Popular. A medio plazo no les queda otra que convivir. Obviamente, el gran sueño del Partido Popular es, como ellos dicen amablemente, absorber a Vox, que vuelvan a la gran casa común. Lo que quieren es aniquilar a Vox, que es una estrategia que le pega más al Partido Popular, pero ellos saben que necesitan tiempo para eso. Les ha salido muy bien la operación de Ciudadanos. Primero porque Albert Rivera les regaló su partido. Gracias a ese regalo, el PP ha tenido el gran flotador que le ha salvado la vida y que le coloca ahora en una posición de fuerza respecto a los de Abascal. El PP hubo un momento en el que estaba aterrorizado con Vox. Ahora no está aterrorizado, está preocupado. Ellos piensan en una estrategia a medio plazo en la que tendrá que gobernar con Vox. Si puede, intentará no gobernar con ellos, y luego ya verán cómo se los meriendan".

Elecciones andaluzas

"No me creo las encuestas que han estado saliendo. Si nos creemos las encuestas que ha sacado el CIS de la Junta de Andalucía, nadie va a votar al PSOE. Todos los votos del PSOE en Andalucía se van a ir al PP y a Vox, porque pasa algo milagroso, que es que el PP tiene más votos que toda la izquierda y además Vox crece. Es algo difícil de creer. Considero que Moreno Bonilla no va a hacer un ayusazo. Mi olfato y los números que estoy viendo me dicen que va a ser el partido más votado, pero que Vox está muy fuerte y son vasos comunicantes. Si Vox está por encima del 20%, es imposible que Moreno Bonilla sume más que toda la izquierda. Hay que recordar que el PP ya ganó las elecciones en Andalucía con Javier Arenas, que sacó 50 escaños. No pudo gobernar porque la izquierda sumó más. Bonilla no va a igualar el resultado de Arenas y que la situación en Andalucía va a ser más parecida a Castilla y León que a la Comunidad de Madrid".

Gobierno de coalición

"Qué ocurre cuando a un Gobierno, a los dos meses de constituirse, le dice tanto la derecha mediática y la derecha política que se va a romper, qué no va a durar. El problema es que llevamos escuchando que se van a adelantar elecciones desde 2019. Ya llega un momento en el que la gente se aburre. Los periodistas ya no hablamos de adelanto electoral porque ya queda un poco ridículo. La legislatura ha aguantado. Queda poco tiempo para que termine y solo hay una persona que sabe cuánto va a durar y es el presidente del Gobierno. Solo lo sabe él. A los periodistas, nos gusta mucho elucubrar con estas cosas. Pero el fin de la legislatura lo pactará Pedro Sánchez con Yolanda Díaz. Digo, con Yolanda Díaz, no digo con Ione Belarra".c