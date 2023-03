Bob Pop: "No hay liderazgo de Feijóo, ni en la derecha ni en la escalera de su casa"

Bob Pop se ha construido sobre Roberto Enríquez, su nombre real. El crítico cultural, escritor y colaborador de medios de comunicación lo contó en Maricón Perdido, su serie de televisión de autoficción. Actualmente, prepara un nuevo libro y otro proyecto televisivo. Va a pasar los próximos meses de gira por España con su monólogo teatral Los días ajenos, mientras sigue colaborando en el programa Hoy por hoy de la Cadena Ser y como adjunto a la dirección de La Marea. "Estoy en la competencia, pero me habéis traído aquí para hacer promoción: suscribíos a La Marea. A infoLibre también”, recomienda antes de repasar la actualidad política.

Moción de censura

"¿Qué me ha parecido la moción de censura? Un disparate. Todos pensábamos que iba a ser algo bastante lamentable, pero ha acabado siendo mucho más lamentable. Me ha parecido una pérdida de tiempo, de energía, de esperanza, un regreso al pasado y un mal episodio de Doctor Who".

Vista a lo frívolo

"Tengo que confesar que oí la moción de censura por la radio porque quería evitar la tentación de dejarme llevar por la imagen y solo quería escuchar. De vez en cuando hacía trampas y entraba en la prensa digital para ver las imágenes de lo que había oído. Pero sólo con la escucha, se veía quién tenía caspa en los hombros: la voz sonaba con caspa. El traje azul eléctrico de Pedro Sánchez era bastante desconcertante, y hay que prepararse porque tendrá la nueva colección para la presidencia europea. Creo que fue Esther Palomera la que afeó a Irene Montero que estuviera mascando chicle. El Parlamento es la representación de la sociedad. Hay gente que va con traje, en mangas de camisa o masca chicle. No entiendo estos protocolos tan absurdos. A los fachas también les parece fatal que la gente no fuera de traje y corbata, o sea de fiesta. Para la ultraderecha, como van tan poco al Congreso y para ellos la democracia es una cosa tan rara, entiendo que es como una gala para la que se tienen que arreglar. Pero la gente para la que la democracia es normal, se viste como nos vestimos todos los demás para actos normales".

Mejores oradores

"Parlamentarios que me parecen excelentes son tanto Irene Montero como Yolanda Díaz o Rufián... Baldoví me gusta mucho. Aitor Esteban siempre lo hace bien, hasta que te acuerdas de que es del PNV. Pero hay gente muy buena ahora mismo. De hecho, la moción de censura ha servido también para que nos quitemos esa imagen de que los de antes sí que eran buenos oradores, porque hemos visto a Tamames, que iba a darnos una lección a todos y lo que nos ha dado ha sido penica".

Repercusión para Vox

"No creo que Vox haya salido fortalecido. Es más, creo que ha quedado como lo que es: un partido insustancial y absolutamente vacío. Pero lo que sí se ha fortalecido ha sido mi desconfianza en el votante patrio. O sea, después de ver lo de Vox y la anterior moción de censura, pero incluso más la de estos días, tengo la sensación de que la gente no sabe qué está votando. Si lo que están vendiendo se lo están comprando es que el nivel de exigencia es muy bajo. Me hace perder un poco la esperanza".

Distancia entre PP y Vox

"Creo que la distancia entre PP y Vox es un juego de conveniencias. Ideológicamente, están muy cerca. Es decir, Vox no es más que una escisión de la parte más reaccionaria del PP, que ya de por sí es reaccionario. Pero son sucursales y si les interesa juntarse para gobernar lo harán, como en Castilla y León. Juegan a manifestar diferencias para que parezcan distintos productos de mercado, pero estás comprando lo mismo. De hecho, es lo mismo que hacía el PP hace años con la dicotomía entre el PP liberal y el PP reaccionario. No olvidemos que, en esa liza entre Esperanza Aguirre y Gallardón, éste parecía el rojo hasta que descubrimos que era lo que era: un señor del PP muy de derechas".

Liderazgo de Feijóo

"Me encanta que me preguntes por el liderazgo de Feijóo en la derecha, como si eso existiera. No hay liderazgo de Feijóo, ni en la derecha ni en la escalera de su casa. Feijóo está ahí y supongo que tiene una oportunidad para llegar a Moncloa. También Aznar nos parecía un señor sin carisma y Rajoy aburridísimo, y ahí estuvieron. Confío que esta vez estemos en lo cierto de verdad y no lleguemos a verle nunca de presidente. No veo ningún liderazgo y, de hecho, Feijóo en cuanto ha podido se ha puesto de perfil".

Gestión de Sánchez

"La gestión de Pedro Sánchez y la del Gobierno de coalición, porque no es sólo Sánchez, también es el resto de ministras y ministros, está siendo la mejor posible dentro de lo posible y en las peores condiciones que se podían haber encontrado. Pero al final, es el PSOE y el PSOE siempre se queda muy lejos de las soluciones que para mí son las reales. Pero me parece lo mejor que nos podía haber pasado dadas las circunstancias".

Figura de Yolanda Díaz

"La figura de Yolanda Díaz me parece muy atractiva. Es una política que me interesa, me la creo, confío en su capacidad y, ahora también, tiene un buen equipo. Ahora le toca bregar, organizar, dialogar y conseguir una fuerza de izquierdas potente y que sume de verdad con Podemos y con el resto de grupos, si le dejan. Me encantaría que a la izquierda del PSOE hubiera un grupo, una plataforma de partidos unida. Me parece que es lo deseable y que sería lo que daría un resultado electoral que nos puede dar cierta esperanza y no la pensemos todo el tiempo como una muleta del PSOE. Es posible que pudiera tener opción de gobierno y hay que confiar en eso, pero solo si van unidas".

Discrepancias en el Gobierno de coalición

"Las discrepancias dentro de un Gobierno de coalición son positivas, está bien que haya distintas corrientes y que desde la parte más a la izquierda del PSOE se exija llegar un poco más lejos. El PSOE debería ser lo suficientemente listo como para intentar llegar más lejos sin que parezca que ha sido cosa suya sino que le han forzado sus socios de izquierda. Sería mejor para todos. También es una cuestión de humildad y de no querer demostrar todo el tiempo quién manda. Pero me parece que la discrepancia es muy positiva y puede llevarnos a resultados estupendos. Hay que escuchar y hay que avanzar. Yo, por supuesto, estoy más a la izquierda de los planteamientos que ha hecho el PSOE sobre la ley de vivienda o la ley mordaza. Tiene que escuchar y saber que mucha gente que les votó no esperaba que pasara algo así porque fue una promesa electoral".

Efectos de la desinformación

"La desinformación y los bulos están contribuyendo a que no nos importe y no nos creamos nada. Pero no solo eso, también la sobreinformación. Hay momentos en que estamos tan saturadas de noticias y de opiniones que no tenemos capacidad para dirimir qué es lo importante y qué no es importante. Pero sí me parece que las fake news, los deepfakes y demás que van a llegar van a hacer que sea muy difícil entender en qué mundo vivimos. A lo mejor tenemos que volver a las calles, pero no a quemarlas, sino a encontrarnos en los bares y a hablar con los demás. Lo que iba a ser una herramienta de información y conocimiento como eran las redes sociales se está convirtiendo en algo tóxico. A lo mejor tenemos que volver a encontrarnos en las casas, en los pabellones, en los teatros, en los centros cívicos y es la mejor forma de acabar entendiéndonos y entendiendo la realidad".

Importancia del humor

"Me parece que el sentido del humor y la ironía son fundamentales para la convivencia, siempre y cuando no los convirtamos en un objeto arrojadizo y respetemos que a lo mejor los demás no están de humor. Me puedo reír de lo que me da la gana, pero entiendo que a alguien que me esté viendo no le apetezca, porque ese día la rabia, el dolor o la desesperanza no se lo permite. No creo que tengamos que exigirle a todo el mundo el mismo sentido del humor. Yo, con mi humor, además, trato de ofender: de ofender a la gente a la que quiero ofender. Pero si ofendo a alguien a quien no quiero ofender, me siento mal y no me importa nada pedir disculpas y asumir que me he equivocado. Pero el humor para mí es un filtro estupendo para entender la vida y para que todo sea más divertido, que es lo importante".