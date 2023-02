Cristina Fallarás: "¿Por qué nos preguntamos cada seis meses si peligra el Gobierno de coalición?"

La periodista Cristina Fallarás (Zaragoza, 1968) es en la actualidad una de las voces más habituales en las diferentes tertulias televisivas que se emiten en España. Su visión, indiscutiblemente de izquierdas, se ha centrado durante toda su carrera en la incansable defensa del feminismo. Por este motivo, ha recibido diversos galardones como el premio de periodismo feminista María Luz Morales, que entrega el Observatorio Cultural de Género y la Fundación Catalunya La Pedrera, y el premio de Buenas Prácticas de Comunicación No Sexista, que otorga la Asociación de Mujeres Periodistas de Cataluña.

Continuidad del Gobierno

"El Gobierno de coalición ni peligraba ni peligra. ¿Por qué nos preguntamos cada seis meses si peligra el Gobierno de coalición? ¿Por qué nos molesta que gobierne la izquierda o que un partido como Podemos, sea yo o no partidaria de ese grupo, haya llegado con un relato verdaderamente nuevo a la política española y esté en el Ejecutivo? ¿Por qué nos molesta que exista alguien que ponga en cuestionamiento la Transición o la redacción de una Constitución que ya deberíamos haber tocado? ¿Por qué nos molesta que alguien diga que la banca roba o que nos roban en los alquileres? ¿O que digan que nos roban constantemente las grandes empresas en España, herederas del franquismo, que han soportado y han apoyado tanto el PP como el PSOE, el PNV y CiU, los partidos que salieron de la Transición?"

La ley del sí es sí

"El sólo sí es sí tiene una ventaja, un mérito que rara vez tienen las leyes: responder a una situación social. La ley del sí es sí y el Ministerio de Igualdad impulsándola han conseguido, primero, cambiar la sociedad y veremos si modificar la ley. Lo mismo ocurre con la ley de Vivienda, que, sin haberse aprobado todavía, ya ha modificado la sociedad en la que vivimos. Ese mérito hay que reconocérselo. Por otra parte, a mí me parece que el PSOE ha metido la pata terriblemente, que primero apoyara la ley y ahora no lo haga por motivos electorales me parece brutal. Además, que el PSOE vuelva a poner el foco en la agresión y en la intimidación es volver al abuso, es decir, a la ley de La Manada. Y que el presidente del Gobierno diga "esto lo voy a cambiar", es brutal".

Efectos electorales

"Llevamos preguntándonos toda la legislatura si algo puede o no romper un gobierno de coalición en España. Creo que la coalición no se romperá. Otra cosa es que cada uno retrate su perfil. A mí lo que me preocupa es que para eso se haga daño a la lucha contra la violencia machista. El movimiento feminista, en su inmensa mayoría, está a favor de modificar la ley y poner en el centro el consentimiento. Otra cosa es que nos esté faltando relato, porque los sectores más conservadores, la derecha y la extrema derecha, a las que jamás les ha importado la violencia contra las mujeres, se están apropiando de la idea de víctimas. Llevo años narrando las violencias machistas que he sufrido, que a mí me han violado, que me han tocado, que me han agredido, que me han humillado. Que no hablen en mi nombre".

Obligar a tener sexo

"Es aterrador que el 20% de los españoles piense que obligar a la pareja a tener sexo no debe ser castigado por ley. Esos españoles en general son hombres. No son normalmente mujeres quienes obligan a la pareja a tener sexo. Sería un poco difícil. Además, obligar a alguien a tener sexo se llama violación. No es obligar a tener sexo, es violar a alguien. Entonces, aquí el punto central es la idea de pareja. ¿Y qué subyace dentro de este concepto? La idea del hombre de que la mujer y su cuerpo son de su propiedad y por eso puede obligarla. Es decir, se está diciendo que violar a mi pareja es lícito porque me pertenece. Ese es el problema, porque violar y obligar a tener sexo significan lo mismo. Y que el 20% diga que no debe ser penado por ley quiere decir que no se ha planteado que obligar a su pareja a tener sexo es una violación".

El poder judicial

"El enorme problema que tenemos con el poder judicial en España es doble. Por un lado, es de clase y, por otro, procede de la Transición. El poder judicial en España tiene un componente de clase tremendo, ya que forman parte de una clase social hegemónica: blanca, rica, masculina en su mayoría. Aunque puedan decir que eso está cambiando, sólo hay que ver a Concepción Espejel para saber que cambia poco el perfil. Además, las formas de acceso a la carrera judicial ayudan a que se perpetúe la ideología y el apadrinamiento de los jueces de la Transición y, por lo tanto, del franquismo a los siguientes, a los siguientes y a los siguientes. Por supuesto, se está rompiendo por un lado, pero muy lentamente. Pero tenemos ahí un gravísimo problema."

Tamames y Vox

"Que Vox haya ofrecido a Ramón Tamames que sea candidato y que se una a su moción de censura me parece divino. A estas alturas en 2023, me parece que es el mejor retrato de la Transición, donde la extrema derecha se junta a un comunismo que aceptó la Ley de Amnistía del 77 y no juzgar a los criminales, a los asesinos y a los torturadores. También aceptó que España eligiera a un presidente del Gobierno franquista, como fue Adolfo Suárez. Y admitió a un rey franquista y a empresarios franquistas perpetuando así una élite política y económica franquista. Eso se tuvo que hacer con aquiescencia desde la extrema derecha, que era la mayoría, hasta la izquierda. En este momento, una posible conversación entre Tamames y Abascal, que me los imagino juntos, conforma un retrato de lo que permanece de todo aquello".

El PP ante Vox

"Tenemos que hacernos a la idea de que, en este país, va a acabar gobernando la extrema derecha antes o después porque el PP terminará en Moncloa porque en España hay una alternancia. El PP, en esa alternancia, pactará con Vox, que es la extrema derecha, y quien pacta con la extrema derecha es extrema derecha. No nos olvidemos de eso. Si el PP, sea de Feijóo y Sémper, o de Manolito Pérez, o de Rajoy, o de Aznar, pacta con la extrema derecha, con el fascismo, es extrema derecha. Cuando el PP necesite a Vox para gobernar, tendrá que darle de comer. ¿Vamos a tener un ministro de Vox de Cultura, de Igualdad, de Educación o de Religión? Es aterrador. Como feminista, mujer y madre de una hija, tiemblo ante la posibilidad de que gobierne el PP. Si no somos conscientes de que el PP, cuando gobierne, se convertirá en extrema derecha, algo nos está fallando".

Sumar

"El proyecto de Yolanda Díaz va sumando, como su nombre indica. Espero que aglutine a todas las izquierdas, excepto alguna izquierda nacionalista. Si te llamas Sumar tienes que sumar a todos los factores de la izquierda y no se comprendería lo contrario. Imagino que las conversaciones con Podemos no son tan fáciles como con las mareas. A mí lo que me gusta es que estamos hablando de nombres de mujeres como Yolanda Díaz, Ada Colau, Mónica García, Irene Montero o Ione Belarra. Ya veremos cómo se articula, pero me parece interesantísimo ver que es algo donde mujeres que se definen y defienden el feminismo hayan echado a andar. Si ahí hay ánimos feministas y de izquierdas, la confluencia tiene que ser evidente".

Pedro Sánchez

"Para mí, Pedro Sánchez es un enigma. Es un personaje que ha demostrado una talla internacionalmente mucho más interesante, sin duda, que el resto, de los presidentes del Gobierno. No ha tenido la empatía, esa calidez de Zapatero, pero sí una cercanía a los poderes europeos. Pero Sánchez, su figura, tiene algo que no me despierta empatía y que creo que les pasa a muchas personas, quizás porque ha necesitado construir la imagen de un presidente sólido y algo lejano. Tú no ves un Sánchez cercano al pueblo. Si quieres que te diga la verdad, estoy harta de hombres tan hombres en el poder. Creo que también hay un perfil sonriente, dialogante, cercano, casi doméstico, y sería estupendo para cambiar España. Sería estupendo tener un presidente, pero sobre todo una presidenta, que aceptara los valores de los cuidados, la idea de estar cerca y de cuidar a la sociedad en general".

Los medios en España

"Los medios de comunicación en España hemos sido los artífices de toda la podredumbre que se ha heredado y de la que es fruto esta sociedad, donde las desigualdades son la base. Durante más de 40 años y hasta que aparecieron las redes sociales, las radios, las teles y los periódicos se callaron que el rey robaba, las torturas de la democracia o la ley de amnistía. Han tenido que llegar las redes sociales, han tenido que tomar la palabra la calle y los medios de comunicación digitales para que a los grandes medios de comunicación como Vocento, el grupo Prisa y el resto de las grandes empresas audiovisuales se les caiga la cara de vergüenza porque por primera vez se ha dicho fosas, Valle de los Caídos, Cuelgamuros, violencia machista, republicanos, que el emérito roba, Juan Carlos de Borbón franquista, Franco... Se han dicho un montón de cosas que no se habían dicho hasta ahora".