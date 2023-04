Darío Adanti: "Feijóo tiene capacidad de mostrarse como las partículas cuánticas, de dos maneras a la vez"

Darío Adanti es historietista e ilustrador. Comenzó su trayectoria en varias publicaciones de su Argentina natal. Desde que se instaló en España, ha colaborado en varios periódicos y revistas, como El Jueves, El País o La Vanguardia y, desde hace unos años, analiza la actualidad en varios medios de comunicación. El último de sus libros, El meteorito somos nosotros, aborda de forma divulgativa la emergencia climática en la que se encuentra nuestro planeta. Lo hace reuniendo la preocupante información científica con humor. Adanti fue uno de los creadores de la revista satírica Mongolia desde la que ha impulsado un crowfunding para resistir varias demandas por blasfemia que amenazan a la publicación.

Derecho a la blasfemia

"La blasfemia viene heredada de cuando delito y pecado eran una misma cosa. Con la Ilustración y las revoluciones americana y francesa se desvinculan. En las democracias liberales, la libertad de expresión es un derecho fundamental. En el punto uno del artículo 525 de nuestro Código Penal se intenta decir que la ofensa a los sentimientos religiosos defiende el derecho constitucional a la libertad de culto, pero no es real. Cuando uno expresa sus ideas sobre la religión puede estar ofendiendo a un religioso, pero no le impide a este ejercer su fe. En la revista Mongolia creemos que los puntos uno y dos del artículo 525, que convierten en bien jurídico los sentimientos religiosos, discriminan otro tipo de sentimientos. ¿Por qué no proteger los sentimientos estéticos o de amor? Respeto a los religiosos, pero tengo derecho a cuestionar, criticar o hasta reírme y hacer sátira de las ideas, religiosas, políticas y de todo tipo".

Pastora evangelista en acto del PP

"Es un gran error del PP. Se quiso vender como un acto contrario a la reunión de los líderes de los países iberoamericanos, a la Cumbre Iberoamericana, ya que se hizo al mismo tiempo. Y resulta que uno de los grandes problemas que tiene, no sólo Iberoamérica, sino todo el continente americano, es cómo se está infiltrando la Iglesia evangélica en la política y en las instituciones. En el contexto de la política laica, que en realidad es más propia de las democracias liberales como la que tenemos en España, esto es un peligro porque la asociación del PP con ultrafanáticos, reaccionarios, homófobos y antidemocráticos como la Iglesia evangélica no me da ninguna confianza. Sobre todo viendo que las encuestas pueden llegar a darle una mayoría a los de Feijóo".

Vientres de alquiler

"Cuando los más neoliberales dicen que son dos adultos que deciden por su propia voluntad llegar a un acuerdo económico, a mí no me cuadra. Hay límites morales del mercado. Por ejemplo, puedo ser adulto y querer probar la carne humana. Entonces, pago para que otro adulto, en su plena conciencia y voluntad, me venda su brazo para comérmelo. Y el otro, como adulto, puede querer vendérmelo, pero no está permitido dentro de las reglas de la democracia porque se entiende que todo tiene que tener un límite. No siempre porque tengamos un deseo, y tengamos el dinero para poder llevarlo a cabo, significa que cumplirlo sea bueno para todos o para todo el cuerpo social. Mi humilde opinión es que no, que está mal y que no debería hacerse".

Presentación de Sumar

"La prioridad ahora para los que somos de izquierda es mantener este Gobierno de coalición que ha hecho las leyes más progresistas, por lo menos de lo que yo he vivido en mi vida en democracia. El objetivo es no permitir el acceso al poder del PP, sobre todo porque lo más probable es que tenga que hacer coalición con Vox. Necesitamos a las formaciones que están a la izquierda del PSOE en un frente unido para poder seguir con esta coalición de Gobierno. Desde Podemos han tensionado demasiado la rivalidad con Sumar, han tenido un discurso casi de acusar a Yolanda Díaz de ser una especie de candidata del establishment, del Ibex o de las cloacas. Si se llegan a entender, va a haber un grupo duro entre los militantes de Podemos a los que a ver cómo les dices ahora que tienen que votar a Sumar".

Posición de Podemos

"Desde Podemos están forzando unas votaciones abiertas de la militancia por internet que en realidad les beneficiarían porque manejan muy bien el mundo digital. Y quieren que sea antes de las autonómicas del 28M porque, si caen en las urnas, la negociación con Sumar será a la baja. Sumar no quiere acceder a algo así y está estirando hasta después de mayo para negociar con ventaja. Uno se pregunta si lo que prefieren es que gane el PP y Vox, y convertirse en una trinchera militante en la que se sienten más cómodos. Es un poco la fantasía de algunos dentro de Podemos, pero les puede salir el tiro por la culata. Es una situación muy difícil y sumarse a esa coalición puede implicar perder la marca de Podemos, pero no hacerlo puede significar también una muerte política por no entender la gente que se hayan cargado el Gobierno de coalición".

Liderazgo de Yolanda Díaz

"Yolanda Díaz ha leído muy bien el momento político. Durante el Gobierno de Rajoy, se necesitaban líderes con discurso de trinchera, pero ahora que los que están en el poder tengan después un discurso anti establishment, siendo establishment... Díaz lo interpretó muy bien y su discurso suele ser mucho más amable y de defensa de las políticas sociales que logró el Gobierno de coalición y su ministerio. También de intentar sumar a las demás fuerzas de lo que es la izquierda del PSOE, ahora desperdigadas. Y, en este sentido, contrasta mucho con la política de Podemos, que está siendo más bien de guerra abierta contra Sumar".

El PP de Feijóo

"Feijóo tiene que mantener el equilibrio entre dos sectores. Por un lado, la política que está haciendo Moreno Bonilla en Andalucía, que es más de perfil más bajo y, por así decirlo, tiene más que ver con cierto sector del PP que prefiere cierta moderación, por lo menos en las expresiones públicas para luego poder hacer lo que quiere a nivel político. Y en contraposición tiene a Ayuso, que hace casi la misma política, pero que se vende a sí misma en público como algo mucho más parecido a Vox. Y a Feijóo le cuesta mucho mantener ese equilibrio. Supongo que el líder del PP va a ver qué pasa en mayo y a partir de ahí tiene una capacidad muy extraña: la de poder mostrarse de las dos maneras, como las partículas cuánticas que pueden ser onda y partícula. Al final, el PP gana cuando se equivoca la izquierda o no se junta".

Hipotético Gobierno de PP y Vox

"El problema es abrir la puerta a una ultraderecha muy reaccionaria pero también muy caradura. Es una mezcla de caraduras, aprovechados y reaccionarios que lo que hacen es intentar captar a esa sociedad que se quedó colgada del fascismo franquista y que en democracia quedaba mal decirlo. Después de la pandemia y la Guerra de Ucrania, el nuevo ciclo europeo se parece un poco más a la socialdemocracia. De pronto da dinero y no pide austeridad, pide que paguen más los que más tienen. Un Gobierno del PP con Vox se va a ver enfrentado directamente con Europa, con lo cual lo veo muy complejo y complicado, y preferiría no tener que vivir esta situación. Aunque si se vive, la afrontaremos con mucha sátira".

Coalición de Gobierno

"La coalición va a llegar al final de la legislatura. Los partidos pueden estar en el Gobierno o apoyando a la coalición, y después, como partidos, ser críticos con determinadas decisiones del Ejecutivo. Y lo veo hasta bien, como parte de la salud democrática. A todos nos gustarían a nivel idealista cosas muchísimo más arriesgadas, pero lo cierto es que, dentro de lo posible, lo que se puede se está haciendo. Los miembros de la coalición saben cuál es el peligro y van a mantener el Gobierno hasta el último momento".

La figura de Pedro Sánchez

"He vivido un cambio de percepción con respecto a Pedro Sánchez. Al principio, representaba básicamente el muñeco del aparato y de los sectores más ortodoxos del PSOE. Después, uniéndose a otras fuerzas para la moción de censura, ganándola por primera vez en la historia de España, fui viéndolo como un tío muy resiliente. Cada vez que creíamos que se le acababa la vida política, sobrevivía e iba a más. Además, es muy listo para leer el momento histórico que le conviene. Es un líder que estudiaremos el día de mañana por cómo ha colocado a España en Europa en las últimas épocas, por haber ganado una moción de censura, por haber logrado pacificar el conflicto con los sectores independentistas de Cataluña y por haber quitado a Franco del Valle de los Caídos".

Emergencia climática

"Mi nuevo libro, El meteorito somos nosotros, es un cómic de divulgación sobre la emergencia climática e intento explicar básicamente lo que dicen los científicos. Estamos en una dinámica de consumo y producción en que si dejamos de producir se cae la economía. Tenemos un serio problema de sequía crónica en toda España porque el sur de Europa, y sobre todo el Mediterráneo, es uno de los puntos más calientes en cuanto al cambio climático. Pareciera que todos están esperando un milagro de la ciencia que nos permita salvarnos y salvar al planeta sin que tengamos que hacer nada. Y eso no existe. Necesitamos una conciencia generalizada que cuesta mucho crear y que ya estamos llegando tarde a crear. Pero tampoco podemos darnos por derrotados".