Esther Palomera: “Hay que distinguir entre periodistas y agitadores o propagandistas”

La periodista Esther Palomera (Madrid, 1968) se ha convertido en protagonista involuntaria de la actualidad política tras las amenazas por escrito que Miguel Ángel Rodríguez, mano derecha de Isabel Díaz Ayuso, lanzó contra ella y contra elDiario.es. Entiende que este grave episodio forma parte de “esta nube tóxica en la que vivimos permanentemente en la atmósfera política”. Cree que ha sido “el Partido Popular quien desplegó esta ofensiva en la que no hay espacio ni para el acuerdo, ni para el diálogo, ni para el entendimiento”. Sin embargo, también responsabiliza a “aquellos medios de comunicación que no tienen como objetivo la información ni la búsqueda de la verdad y se preocupan más de la propaganda política y de la agitación. Y aquí hay que distinguir muy bien entre lo que es el periodismo y lo que no lo es”.

Amenazas de Miguel Ángel Rodríguez

“La noticia no es la periodista. La noticia es la amenaza explícita de un alto cargo del gobierno de la Comunidad de Madrid a un medio de comunicación. Ahí hay que poner una parte del foco. La otra, en qué pretenden desviar tanto Miguel Ángel Rodríguez como la presidenta de la Comunidad de Madrid: son los presuntos delitos cometidos por su pareja después de una inspección fiscal. A él se le acusa de dos delitos fraude fiscal y falsificación de documentos, sumados al enriquecimiento obsceno que tuvo con el cobro de comisiones en el peor momento de la pandemia, cuando todos los españoles estábamos muertos de miedo encerrados en nuestras casas. Y hay más informaciones que apuntan a la pareja de Isabel Díaz Ayuso y de las que todavía no han dado explicaciones ni ella ni su gabinete. Periodistas de elDiario.es trasladaron esas preguntas una y otra vez y ninguna fue respondida. El foco hay que ponerlo ahí”.

Cortina de humo

“Las explicaciones las tiene que dar la Comunidad de Madrid respecto a esos delitos, a la vivienda donde vive en este momento la presidenta y con qué dinero se pagó esa casa después de haber defraudado al fisco español. También debería explicar por qué se han realizado unas obras ilegales y, sobre todo, por qué la pareja de la Ayuso ha cuadruplicado sus ingresos desde que convive con ella en relación a sus negocios con el grupo Quirón, que es el principal proveedor de sanidad privada de la comunidad. Todo eso es de lo que tiene que hablar el Gobierno de Madrid y no del periodismo ni de las periodistas. Las amenazas a los medios de comunicación en democracia son absolutamente intolerables y deberían ser motivo de reprobación por parte de todas las fuerzas políticas”.

Intimidar a medios de comunicación

“Me ha quedado la preocupación como ciudadana por vivir en un país en el que el poder político se permite el lujo de amenazar explícitamente a un medio de comunicación única y exclusivamente por la publicación de informaciones rigurosas, veraces y que solamente tratan de buscar la verdad. Me queda mucha preocupación respecto a las prácticas que están normalizando determinados poderes políticos. Y como periodista me queda el poso de seguir adelante, sobre todo de no doblegarnos y seguir denunciando cada una de las amenazas o intimidaciones que se produzcan desde los gobiernos a los medios de comunicación. Sobre la libertad de prensa no hay medias tintas, no hay equidistancia: o se está a favor o se está en contra. Y desde luego, las actuaciones de Miguel Ángel Rodríguez lo que demuestran es que la comunidad de Madrid, su Gobierno y su presidenta, tienen muy poco respeto por el trabajo de los medios de comunicación y por la libertad de información”.

Solidaridad profesional

“Todo periodista y todo medio de comunicación que trata de cumplir su labor diaria con una función social y que actúa como intermediario del derecho a la información que corresponde al ciudadano y que delegan a través de la Constitución en nosotros ha tenido una respuesta absolutamente unánime de condena a este tipo de actuaciones. Bien es cierto que hay que distinguir entre periodistas y agitadores o propagandistas. Y en esa otra categoría prefiero no entrar en las respuestas y en las reacciones que han tenido a la denuncia de elDiario.es. Pasan por intentar amedrentar, amordazar e incluso triturar e intentar cerrar un medio de comunicación que sólo cumple con su trabajo. Solo buscan la agitación y la propaganda de determinados intereses ideológicos, probablemente porque están regados de subvenciones y ayudas en publicidad de los gobiernos de los que hacen de agitadores”.

Reacción del Partido Popular al comportamiento de Rodríguez

“La respuesta del Partido Popular como organización política ha sido tibia. Ni respaldo a Miguel Ángel Rodríguez ni condena. La dirección del partido ha dicho que cada cual explique sus actuaciones. Se han puesto de perfil porque en otros tiempos en que gobernaba el PP en el Gobierno de España, tuvieron exactamente los mismos comportamientos que ahora repiten desde determinados gobiernos autonómicos, como el de la Comunidad de Madrid. De modo particular e individual, ha habido dirigentes del PP, diputados y senadores, que nos han expresado su apoyo y la condena explícita a este comportamiento intolerable de Rodríguez. No es un personaje que cuente con el afecto ni siquiera de su organización. El que la Dirección Nacional se haya puesto de perfil creo que tiene mucho más que ver con el temor a que Ayuso haga con Feijóo lo mismo que con Casado cuando osó denunciar las presuntas irregularidades tras el cobro de comisiones de su hermano”.

La causa contra Mónica Oltra

“Es un caso evidente de persecución política y mediática que se traslada a los tribunales como claro ejemplo de judicialización de la política. Ahora se ha demostrado que no había ningún indicio de delito. El objetivo, desde mi punto de vista, no era tanto Oltra como el Gobierno del Botànic. Es verdad que Oltra recibió presiones del Partido Socialista del País Valenciano y de su propia organización, Compromís, para que diera un paso al lado. Cierto es que se le ofreció seguir como vicepresidenta de la Generalitat a cambio de dejar la Consellería que tenía obligación de tutelar a la menor abusada por su expareja y prefirió durante muchas semanas mantenerse en el cargo. Es un caso muy doloroso desde el punto de vista personal. Se traspasaron todas las líneas de la decencia política y mediática y el tiempo le ha dado la razón. Creo que es momento de que Oltra, que permanece en silencio tras el archivo de la causa, se reivindique y se haga justicia con ella desde el punto de vista político”.

Elecciones vascas

“Me parecen unas de las elecciones más interesantes del horizonte cercano, porque por primera vez la izquierda abertzale está en condiciones de superar en número de votos al Partido Nacionalista Vasco, arrebatándole así la hegemonía que ha tenido en los últimos 35 años. Es curioso, si nos fijamos en las encuestas, el 75% de los escaños que van a salir, representarán a fuerzas que están a favor de la independencia de Euskadi. Y, sin embargo, la sociedad vasca hoy está mayoritariamente en contra de un proceso de independencia. Esto tiene mucho que ver, desde mi punto de vista, con dos cuestiones. Una, el giro pragmático que ha dado la izquierda abertzale tras el final del terrorismo. Ellos han sabido sustituir el discurso nacional por el discurso social, atrayéndose así al electorado y ensanchando su base de votantes. Y dos, la mala experiencia que supuso el procés en Cataluña, del que creo que los vascos y vascas tomaron nota y han actuado en consecuencia”.

Precampaña catalana

“Creo que cualquier resultado de esas elecciones catalanas va a ser de difícil digestión para el Gobierno de coalición en España. Si es Salvador Illa quien consigue gobernar en la Generalitat, es probable que Junts per Catalunya se replantee el apoyo en Madrid a Pedro Sánchez. Y si no consigue gobernar, Pedro Sánchez tendrá dificultades para seguir justificando ese discurso con el que pretendía una reconciliación y pasar página del procés que tanta fractura provocó en Catalunya como en España. Podemos estar ante un nuevo escenario de ingobernabilidad, puesto que aun en el hipotético caso de que sumaran las fuerzas independentistas, la relación que hoy mantienen Esquerra y Junts es muy complicada como para reeditar un gobierno de coalición y, por lo tanto, yo creo que ese resultado va a determinar en buena medida el horizonte de la Legislatura de España”.

Definición de la legislatura

“La definiría como la legislatura del ruido, en la que la derecha tradicional o conservadora traspasó todas las líneas. Y junto con la ultraderecha, intentaron por medios legítimos y no tan legítimos, tumbar a un gobierno legítimamente elegido en las urnas. La primera legislatura de Zapatero fue durísima en las calles y en la política. Pero una cosa me parece que distingue a aquella legislatura de esta, y es que ahora, por primera vez, hay un choque entre instituciones del Estado como al que estamos asistiendo ya entre Congreso y Senado y un choque entre poderes del Estado, el Judicial y el Legislativo. Nunca antes el Poder Judicial ha intentado torpedear o inmiscuirse en el trabajo del Legislativo. Los jueces están para juzgar. El Congreso propone y los jueces disponen. Pero en esta ocasión determinadas instancias judiciales han intentado disponer antes incluso de que legislara el Congreso. Y eso, en una democracia, no puede ser ni higiénico, sano, ni, desde luego, democrático”.

Balance del Gobierno

“El Gobierno ha entrado en una fase ofensiva después de cuatro años a la defensiva, intentando vender gestión. En la primera legislatura ni siquiera tenían tiempo para ir a la ofensiva, la sucesión de crisis, la pandemia y luego la inflación por la guerra de Ucrania daban poco respiro. Ahora, el Gobierno ha decidido entrar en el cuerpo a cuerpo con el PP y creo que así todos perdemos. Y el Partido Socialista o la izquierda deberían tener en cuenta que el ruido, la insidia, el bulo, la corrupción y la mentira a la derecha no la penaliza desde el punto de vista electoral y sí a la izquierda. Cierto es que el Partido Popular ha decidido elevar el listón de la crítica, el ruido, el bulo y la mentira porque la economía ha dejado de ser una materia con la que hacer oposición y tienen que buscar otro tipo de asuntos para ese trabajo. Solamente pueden entrar en morder a la yugular para erosionar o dañar al gobierno de Pedro Sánchez, lo que es absolutamente dañino desde el punto de vista democrático”.