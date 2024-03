Manuel Rico: “En España la crispación existe cuando el PP no está en el poder”

El periodista Manuel Rico es corresponsal en España de Investigate Europe, un consorcio en el que colaboran profesionales de once países y que se dedica a la investigación periodística. El proyecto dedica meses a investigar en profundidad un asunto que luego se publica en diversos medios europeos. En España, sus investigaciones se publican en infoLibre, medio del que Rico es unos de sus referentes desde su nacimiento. Pertenece al equipo que lo fundó en 2013 y fue su director del periódico durante sus siete primeros años. Prefiere no desvelar todavía el contenido de su próxima investigación, aunque anuncia que verá la luz en junio.

Ayuso y las residencias en la pandemia

“El informe de la Comisión Ciudadana creada para investigar qué ocurrió con las residencias en Madrid tiene dos grandes partes. Por un lado, qué pasó en marzo y abril de 2020, que es cuando se produce una violación masiva de derechos humanos de los residentes. Y, por otro lado, tiene una parte más jurídica sobre el derecho a la verdad, a que se conozca lo que ocurrió y a que haya una reparación.

La primera parte, sobre qué ocurrió, coincide en muchos aspectos con la investigación que hicimos en infoLibre y se puede resumir en que el Gobierno Ayuso tuvo cuatro vías para ayudar a los residentes enfermos y no utilizó ninguna de esas cuatro vías. Primera: trasladar a a los residentes enfermos a los hospitales. Segunda: medicalizar las residencias. Tercera: haber llevado a los residentes al hospital de campaña que se creó en Ifema en marzo de 2020. Cuarta: derivar a los hospitales privados. El resultado es que 7.291 personas fallecieron en marzo y abril de 2020 en las residencias sin ser trasladadas a un hospital.

Importancia de las conclusiones del informe de la Comisión Ciudadana

“Dos de los siete miembros de la comisión ciudadana son juristas: Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, y el redactor del informe, Fernando Flores, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de València. El informe tiene una parte con un enfoque más jurídico, donde se establece la negligencia y la dejación por parte de la Fiscalía a la hora de investigar lo que ocurrió en las residencias de Madrid. Ello choca frontalmente con el derecho a conocer la verdad de los familiares de las víctimas y a una reparación adecuada.

Mantengo la esperanza de que se puedan abrir nuevas vías jurídicas, a partir del informe, para conseguir esa verdad, justicia y reparación. El informe, de 148 páginas, es tremendamente sólido, basado en documentos y datos oficiales. Es llamativa la reacción de la prensa controlada por el gobierno de Ayuso, que ha sido criticar a los miembros de la comisión, si tienen vínculos con el PSOE o Podemos, pero no el contenido del informe”.

Las residencias y Avalmadrid

“El principal escándalo de Ayuso, para mí, es lo ocurrido en las residencias. Fueron decisiones de su gobierno las que impidieron que miles de residentes pudieran recibir el tratamiento hospitalario que merecían. Ese escándalo es insuperable y pasará a la historia negra de España. Pero infoLibre también destapó el escándalo de Avalmadrid en 2019. Los padres de Ayuso no devolvieron un préstamo de Avalmadrid y donaron a sus hijos dos viviendas para que no se las embargasen al no devolver el dinero que habían recibido. Muy resumido, esas viviendas las hemos pagado los contribuyentes porque la mayoría del dinero provenía o estaba avalado por entidades públicas”.

La pareja de Ayuso

“El caso actual es un evidente motivo de dimisión. La pareja de Ayuso ha cometido un delito fiscal, todavía presunto porque no está condenado, pero que él mismo admitió a través de su abogado. Con el pelotazo que obtuvo vendiendo las mascarillas se compraron, al menos parcialmente, un piso o dos en Madrid, que es donde vive Isabel Díaz Ayuso. Por tanto, la presidenta se está beneficiando directamente de la comisión de ese presunto delito fiscal. Hay un segundo elemento: es ella quien ha asumido la defensa de los hechos cometidos por su pareja. Es absolutamente descorazonador que un político que ocupa un cargo tan importante como ser presidente de la Comunidad de Madrid no haga pedagogía sobre la importancia de pagar impuestos y defienda a los presuntos delincuentes fiscales”.

Papel de la Fiscalía en los escándalos

“Con el presunto fraude fiscal de su pareja, es la primera vez que la Fiscalía está haciendo su trabajo en algo que tiene que ver con Ayuso. En el tema de Avalmadrid hubo una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción y su número dos, Belén Suárez, cerró el caso con un decreto en el que hay mentiras evidentes. Por ejemplo, se miente sobre la fecha en que se habían enviado por parte de Isabel Díaz Ayuso unos correos para evitar implicarla. La Fiscalía Anticorrupción hizo lo contrario a cumplir con su trabajo y cerró el caso con mentiras.

En lo relativo a las residencias, la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, en la Memoria anual sobre el año 2020, publicó mentiras flagrantes sobre lo ocurrido. Por ejemplo, que el Protocolo de no derivación no había tenido efectos a la hora de los traslados a los hospitales o que las personas que no fueron trasladadas y murieron en las residencias habían recibido un tratamiento médico similar al que se tenía en los hospitales. Y Almudena Lastra todavía no ha dimitido”.

Ataques a la prensa de Miguel Ángel Rodríguez

“Conozco siervos que escriben al dictado de Miguel Ángel Rodríguez, pero periodistas encapuchados jamás me he encontrado a ninguno. Difunde bulos y amenazas para intimidar en un ataque a la libertad de prensa propio de regímenes totalitarios, no de una democracia occidental. Vaya por delante mi condena más absoluta a los ataques a la libertad de expresión que estamos viendo en Madrid y a la brutalidad con la que se está manifestando Miguel Ángel Rodríguez. Pero a veces parece que Madrid es el ombligo del mundo. También hay ataques a la libertad de expresión en otros sitios de España. La protesta de periodistas más antigua de España se lleva produciendo desde hace años en Galicia. Profesionales de la TVG, la televisión pública gallega, llevan más de 300 Viernes Negros protestando por los ataques a la libertad de expresión que sufren. Y recordemos también que toda la estrategia de propaganda y de manipulación goebbelsiana de Miguel Ángel Rodríguez no sería posible sin la cooperación de supuestos medios de comunicación que no son tales”.

Caso Koldo

“Es el primer gran escándalo de corrupción que afecta al Gobierno de Pedro Sánchez. En momentos de máximo dolor, cuando tantas personas dieron un ejemplo de dignidad y ejemplaridad, había también una serie de golfos, desgraciados y probablemente delincuentes. Creo que el caso va a tener consecuencias penales y espero, desde luego, que haya una investigación a fondo en el ámbito político, que no se convierta en un circo.

Es bueno comparar la reacción del PSOE con el caso Koldo y del PP con el caso de Ayuso y su pareja. El PSOE exigió responsabilidades políticas a un dirigente que ha tenido tanta importancia como Ábalos en 24 horas y como él no estuvo dispuesto a renunciar, tuvo que irse al grupo mixto. Creo que es la reacción adecuada. Enfrente, en el PP, la reacción ha sido la contraria: presentarse como víctimas, decir que hay una conspiración de todos los poderes del Estado contra ellos y no asumir ninguna responsabilidad política, el manual de lo que no hay que hacer”.

Ley de amnistía

“Admite un doble análisis, constitucional y político. Desde el punto de vista constitucional, obviamente no soy experto. He leído con muchísimo interés opiniones contrarias de juristas muy prestigiosos y es un tema abierto a debate. Se dice que cuando hay dos abogados, existen tres opiniones jurídicas. Al final, el Constitucional tendrá la última palabra. Luego está el debate político, yo intento evitar siempre hacer pronósticos, bastante tenemos los periodistas con intentar explicar el presente y el pasado. Pero el hecho es que cuando el PSOE y de Podemos llegaron al poder en 2018 Cataluña estaba incendiada, mientras que ahora está mucho más calmada y es mucho más pacífica. ¿Cuáles van a ser los efectos de la ley de amnistía? Hay que verlo, no solo en Cataluña, sino en el resto de España. Creo que el juicio político hay que dejarlo, digamos, en suspenso. Y también dependerá de las actuaciones de muchos actores”.

Crispación creciente

“Soy periodista, me interesan los hechos. El primer hecho objetivo es que en España la crispación existe cuando el PP no está en el poder. ¿Por qué ocurre así? Está claro que la derecha considera que aquí tienen que gobernar ellos y cuando no gobiernan ellos están dispuestos a lo que sea necesario para intentar deslegitimar al poder, al gobierno democrático. Eso es lo que ocurrió en 2004 y eso es lo que ocurrió después de 2018. Llevamos cinco años en que la derecha y la extrema derecha no han aceptado que gobierne la izquierda; el Partido Socialista y Unidas Podemos primero, ahora el PSOE y Sumar. Esa es la realidad. Es un concepto muy poco democrático, porque la alternancia es un elemento clave en las democracias, y sobre todo lo es aceptar democráticamente los resultados de las urnas. Creo que uno de los elementos más débiles de nuestra democracia es tener una derecha y una extrema derecha que no cree plenamente en los mecanismos democráticos”.

Politización de la justicia

“Es uno de los principales problemas que tiene el Estado democrático en España. En España hay más de 4.000 jueces y magistrados. La inmensa mayoría hacen un buen trabajo y, muchas veces, con pocos medios. Ahora bien, hay unos elementos politizados que han actuado desde la magistratura con criterios políticos. El caso más evidente es la persecución judicial inventada realizada contra Podemos. Una cacería judicial bolivariana, por poner un término que entiendan quienes la han protagonizado.

La ocupación de ya de más de cinco años del Consejo del Poder Judicial de forma antidemocrática, en este caso por orden del PP que se niega a la renovación, es un atentado contra la Constitución inadmisible y asombroso. Asombroso es también que se manifiesten con sus togas magistrados y jueces contra una ley que aún no ha sido aprobada, como la Ley de Amnistía. Creen que están por encima de la soberanía nacional. Si la ley fuera inconstitucional, será el Tribunal Constitucional quien lo determine”.

Candidaturas de izquierda

“El enfrentamiento permanente, que parezca que los principales enemigos son los de tu propio espacio político, termina generando desilusión. Ahora bien, si hay dos formaciones políticas que no se entienden, yo prefiero que haya claridad y no un paripé de unión falsa. Va a haber dos candidaturas, una de Podemos y otra de Sumar, en las europeas. Como la circunscripción es única para toda España, es el ámbito electoral donde menos perjudica la división a la izquierda. Esa división no debería ser dañina en el reparto de escaños. Los políticos son mayorcitos, saben cuáles son los efectos y lo único que tienen que hacer es ser claros. Si hay dos proyectos diferentes, que se presenten separados. Como ciudadano prefiero que los partidos de izquierdas dediquen su esfuerzo, trabajo y energía a las cosas que realmente ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas y a luchar por una sociedad más justa. Creo que es un sentimiento compartido por quienes se declaran progresistas”.

Masacre en Gaza

“Salvo algunas minorías movilizadas, la sociedad europea está dando un espectáculo lamentable, principalmente los dirigentes, de una falta de empatía total. Estamos asistiendo a terrorismo de Estado por parte de Israel. Por supuesto que Israel tenía derecho a defenderse tras el ataque de Hamas, pero en los términos marcados por el derecho internacional, que están claramente establecido. Ese derecho de defensa lo que no admite bajo ningún punto de vista es cometer un genocidio. No incluye bombardear a la población civil de forma indiscriminada, ni intentar matarla de hambre. No incluye masacrarles mientras se desplazan cumpliendo las órdenes del ejército invasor. Europa debería aplicar con Israel el mismo criterio que se ha aplicado con la inadmisible invasión de Ucrania por parte de Rusia. Estoy seguro de que cuando las generaciones futuras echen la vista atrás sentirán vergüenza por lo que está ocurriendo. Hay que parar el genocidio ya”.

¿Una nueva guerra fría?

“Es evidente que estamos en una situación de mucho mayor enfrentamiento que hace 15 años. Sospecho, de todas formas, de los discursos belicistas, porque creo que a veces hay un intento, que para mí es un temor, a que se produzca la profecía autocumplida. La sociedad debe poner todos sus esfuerzos en evitar la escalada y los discursos belicistas, sin caer en una inocencia absoluta. Por fortuna, estamos todavía a tiempo de frenar esa escalada. Desde luego, en los presupuestos del Estado quiero que se dedique mucho más dinero a mejorar la situación de las residencias que a armamento. Puede parecer un discurso muy simplista, pero al final en los presupuestos hay unas partidas y la sociedad española tiene todavía retos enormes sobre el cuidado de las personas mayores o la vivienda de las personas jóvenes. La política es cuestión de prioridades y para mí, desde luego, hay unas muy claras por delante de las bélicas”.