Jesús Maraña: "Lo que antes se denominaba ruido de sables, ahora se llama ruido de togas"

El director editorial de infoLibre y codirector de TintaLibre, Jesús Maraña (Sahagún, 1961), lleva más de una década luchando por defender la existencia de un medio de comunicación independiente que defienda el rigor periodístico y los valores del progresismo, inmerso en un entorno que ofrece escasas alternativas para este tipo de iniciativas. Advierte con firmeza que "cuesta mucho a la ciudadanía distinguir qué es periodismo y qué es otro tipo de negocios de comunicación". La eclosión digital ha introducido serias dificultades para premiar el ejercicio del periodismo digno respecto a prácticas espurias que buscan extender mentiras o hacer negocio con prácticas inadmisibles. En la actualidad, las ayudas existentes se limitan a valorar como criterio principal la mayor o menor difusión de las noticias. Maraña lo tiene claro: "No pueden recibir un euro público medios que se dedican descaradamente a la guerra del clic".

Ley de amnistía

"A pesar de que se ha encontrado una fórmula que incluye el paraguas jurídico europeo respecto al terrorismo, no garantiza que no haya interpretaciones, digamos, imaginativas por parte de algunos jueces para intentar bloquear la aplicación de la propia ley. Esto debería preocuparnos a todos en términos de calidad democrática, independientemente de los respaldos políticos. Deberíamos hacer una reflexión conjunta: el comportamiento de algunos jueces y sectores de la judicatura es antidemocrático y refleja un problema de fondo. Da la impresión de que en España hay sectores políticos, económicos y del ámbito judicial y mediático que no terminan de aceptar un funcionamiento democrático sano. La democracia consiste en respetar las decisiones de las mayorías y en proteger los derechos de las minorías. Lo que en otra época se denominaba ruido de sables, ahora se llama ruido de togas, y es peligroso en términos democráticos".

Mayoría parlamentaria diversa

"Ya hay que pasar esa pantalla de la división de izquierdas-derechas de manera tajante respecto a las políticas que se pueden hacer. Ahora hay que pactarlo todo, incluso con fuerzas que no coinciden ni siquiera en principios muy básicos. El PSOE tendrá que pactar, quizá no muchas leyes, pero sí ciertas políticas. Las propias fuerzas conservadoras, como PNV y Junts, se van a sentir obligadas a aprobar y a impulsar o arropar políticas que si ellos gobernaran solos no aprobarían. Hay citas con las urnas en distintos lugares en los próximos meses o en el próximo año, especialmente en Euskadi y en Cataluña. Se van a necesitar unas fuerzas a otras para gobernar y para aprobar determinadas acciones. Deberíamos empezar a mirar y a examinar ese fraccionamiento, no como una complicación exclusivamente, sino como una oportunidad. Por ejemplo, en la vivienda, un problema que afecta a millones de personas transversalmente, más allá de las diferencias ideológicas".

Caso Koldo

"El caso Koldo ha sido un misil en el PSOE. Por cutre que sea, un caso de corrupción indigna, y todavía más en la izquierda, y este mucho más ya que afecta al material sanitario en la peor etapa de la pandemia. El gobierno de Pedro Sánchez llegó a Moncloa a raíz de una moción de censura contra la corrupción del PP tras una sentencia que condenaba al partido explícitamente por haberse beneficiado de toda la trama Gürtel. Además, Sánchez ha hecho de la anticorrupción una bandera. En cuestión de días destituyó a un ministro y a una ministra por cuestiones que, a lo mejor hoy, y al lado de otros gigantescos casos de corrupción, nos parecerían minucias. Pero quiso establecer ese sello de exigencia ética. Por eso se ha sentido obligado, y está obligado, Sánchez y este Gobierno a responder drásticamente contra cualquier asomo de irregularidad. Y lo ha hecho, ha reaccionado con absoluta contundencia".

Comportamiento de José Luis Ábalos

"Al exministro Ábalos le han exigido que asuma una responsabilidad política que a mí me parece innegable, pase lo que pase con la línea judicial. En este país, no hay forma de que mucha gente entienda la diferencia entre la responsabilidad política y la responsabilidad penal o judicial. Incluso aunque saliera inocente, Ábalos ya sería responsable simplemente con la designación y con mantener en ese cargo, con ese poder, a alguien a su lado con los comportamientos que ha tenido Koldo García. Debería haber dado, a mi juicio, el paso de apartarse por completo. Cuando dijo que sería un apestado si entregara el acta de diputado, se equivoca por completo. Se olvida de la historia de su propio partido: Josep Borrell, en su día, dimitió de la Secretaría General del PSOE porque a dos asesores suyos se les acusaba de un problema fiscal. ¿Es un apestado? Después ha sido ministro y ahora es alto representante de la UE."

El PP contra la corrupción

"El PP está sobreactuando tanto en la reacción ante el caso Koldo que no es descartable que tenga un efecto bumerán. Es muy difícil no recordar casos como el del hermano de la presidenta Ayuso o los amigos o parientes del alcalde Almeida. Aunque no hayan llegado a condenas judiciales, todos hemos visto cómo alguien próximo a un político ha hecho negocio con ese material sanitario, y con precios y comisiones mucho más altas que las que hasta ahora conocemos en el caso Koldo. Cuando, después de tener en la mochila ese pasado, se empieza diciendo que el presidente del Gobierno dirige una trama criminal, es un exceso bastante considerable y una particularidad de la que abusa el PP en muchos terrenos. Antes de lanzar acusaciones tan graves, debería tener una posición bastante más autoexigente con sus propios comportamientos. No tanto con los casos de corrupción o de irregularidades, sino con la gestión o la reacción ante ellos".

Estado del feminismo

"Lo que nos debería congregar a todas y a todos en cualquier 8M, en cualquier día del año, es una convicción común sobre el valor de la igualdad y del feminismo en la lucha por la igualdad. Esto, que debería ser sencillo de entender y nos debería unir, en este país está roto. Lo preocupante no es que una fuerza como Vox haga negacionismo del feminismo de la igualdad, sino que partidos conservadores que deberían tener esto superado y defender como principio también la lucha por la igualdad, como es el PP, se contamine de ese negacionismo, o que allí donde tiene pactos de gobierno, practique políticas negacionistas o regresivas. Hay que preocuparse también por la fractura en el propio feminismo y en la izquierda. Deberíamos exigirnos elevar la mirada para fijarnos en elementos preocupantes como esas encuestas recientes en las que vemos en la generación más joven cómo entre los chicos, por ejemplo, hay bastante más machismo del que podíamos prever".

Celebración del 8M

"Echo de menos todo lo que vivimos el 8M del 2018. Hemos asistido un año más en Madrid a dos marchas, aunque no en todas las ciudades ha ocurrido lo mismo. Ha pasado otros años y, aunque no tengo la estadística, conozco a mucha gente a la que ese simple hecho de fracturar la convocatoria le echa para atrás, le aleja de la lucha activa por la igualdad. Deberíamos hacérnoslo mirar, también las organizaciones que impulsan esa lucha permanente y activa por la igualdad. Tienen mucho mérito porque son las que dedican el máximo esfuerzo y tiempo, pero deberían intentar, de la manera que sea, superar o pactar esas diferencias para confluir: que seamos conscientes de que se ha ganado mucho, especialmente desde las leyes que se aprobaron durante el mandato de Zapatero hasta hoy. Es factible perderlo si nos descuidamos y la división no solo no ayuda sino que resta".

20 años del 11M

"Hay dos elementos que no deberíamos olvidar nunca. El primero, a las propias víctimas directas del 11M: a los fallecidos, a los heridos, a sus familias, amigos y amigas. Se trata de vidas segadas completamente y, a veces, cuando algo se politiza tanto y provoca tanto enfrentamiento, una de las peores consecuencias es que se deja en segundo plano la pérdida de vidas humanas. El segundo, lo que se hizo o lo que se intentó hacer entre el 11 y el 14M: utilizar la mentira en política para cosechar unos resultados electorales y la gestión posterior de lo que fue una campaña de intoxicación, de bulos, de mentiras desde el plano político e informativo. Esto ha tenido unas consecuencias letales para el clima político y el funcionamiento democrático en el ámbito político y en el periodístico. De aquellos barros vienen estos lodos. No se puede desconectar el actual clima de crispación y deslegitimación del adversario que practica la derecha con lo que ocurrió con el 11M."

infoLibre en el panorama mediático

"Además del problema de este país de que todo se pasa por el filtro de si eres progresista o conservador, facha o progre, el problema mayor es que ya le cuesta mucho distinguir a la ciudadanía qué es periodismo y qué es otro tipo de negocios de comunicación o de intereses de todo tipo. Y esto es un peligro mayúsculo: no pueden recibir un euro público, a estas alturas, medios que descaradamente se dedican a la guerra del clic, utilizando no elementos noticiosos contrastados sino pura basura. Lo está legislando el Parlamento Europeo y en España hay que avanzar mucho en este asunto. Lo que llevamos haciendo 11 años en infoLibre es fundamentalmente periodismo. La prioridad es que lo que contamos esté contrastado, que pagues una suscripción por un medio fiable que, además, coincide con unos principios editoriales que compartes o que te aportan visiones plurales de los problemas o argumentos para tus propias discusiones".

Filtros ante la falsa prensa

"Si queremos de verdad tener una prensa libre que contribuya al debate público y lo enriquezca habría que empezar por distinguir muy bien lo que es periodismo y lo que no lo es. Una de las cuestiones pendientes es cómo se distribuye lo que se llama la publicidad institucional entre los medios: hasta ahora sólo se depende del número de clics que tiene cada medio, la audiencia que se consigue, da igual su perfil. Hoy por hoy, hay trampas de todo tipo para lograr eso y lo más eficaz es contar mentiras, exageraciones y amarillismo para conseguir más clics. O directamente comprar tráfico, si se tienen recursos para ello. Estaría bien aplicar, además de la audiencia, otros criterios que son sencillos de tener en cuenta como, por ejemplo, si un medio tiene plantilla, sede física, nombres y apellidos que se hagan responsables de lo que se publica, incluso el tiempo de lectura de las piezas informativas. Se verá si esto es simple clic o hay una lectura real de la información. O se podría exigir que no más del 50%, y ya es mucho, de las noticias que publica un medio no sean producto de la inteligencia artificial, que estén hechas por periodistas. Hay tecnología suficiente para coprobarlo. Hay que abrir el abanico de esos criterios para que no sea la única medición el dedo que da a la tecla, cosa que puede hacer además un robot".