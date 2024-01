Núñez Villaverde: “Frente al ascenso de la ultraderecha, necesitamos gestión de convivencia entre distintos”

El economista y militar retirado Jesús Núñez Villaverde codirige en la actualidad el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Es colaborador de diferentes medios como especialista en información internacional. En su análisis global en tiempos de guerra, polarización y desigualdad se muestra preocupado por las perspectivas de futuro inmediato. Europa afronta importantes procesos electorales que anuncian un crecimiento de la ultraderecha, mientras la guerra en Ucrania no presenta atisbo de final negociado. Además, Gaza sufre una devastación que es reflejo de la tensión en Oriente Próximo y Oriente Medio. La amenaza del regreso de Trump se cierne sobre Estados Unidos.

Ascenso de la ultraderecha en Europa

“Hay que recordar que, en 17 de los 27 parlamentos de miembros de la UE, ya hay presencia de fuerzas de extrema derecha. En un contexto en el que muchos se sienten perdedores, marginados y afectados por un modelo de globalización desigual, no nos puede extrañar que los votantes pongan la vista en esos grupos que pretenden dar soluciones fáciles e inmediatas a problemas complejos. Inmigración y transición energética son dos ámbitos cruciales que demandan decisiones impopulares difíciles de encontrar. Necesitamos fórmulas de gestión de convivencia entre distintos".

Próximas elecciones europeas

“Las encuestas dan a entender que va a haber un crecimiento de posiciones conservadoras y de ultraderecha. Para quienes nos consideramos europeístas, es una mala noticia. Esas fuerzas no impulsan un proyecto de Unión Europea en el terreno político, económico y comercial. A día de hoy la UE es un actor imperfecto porque no ha logrado dotarse de una voz única. Lo vemos tanto en relación con el conflicto de Gaza como con el de Ucrania. Si añadimos que ya está en la agenda la ampliación a nuevos países, puede dificultarse aún más la operatividad. La regla de la unanimidad en el Consejo Europeo da derecho de veto prácticamente a cualquiera: lo sufrimos con Viktor Orbán en Hungría, pero en otros casos es Alemania quien sirve de freno”.

La guerra en Ucrania

“Recordemos que no empezó con la invasión rusa hace dos años, sino como mínimo en 2014. Lleva mucho recorrido y la solución no está cerca. Ningún combatiente puede imponerse. Ucrania no tiene capacidad demográfica, militar, industrial ni económica para derrotar de inmediato a Rusia y Moscú tampoco tiene la capacidad de derrotar definitivamente a Ucrania. La contraofensiva ucraniana no ha dado los resultados que podía esperar Zelenski. Rusia aguanta en las líneas defensivas, pero no anexiona más territorio. Depende en buena medida de hasta dónde quieran llegar Estados Unidos y el resto de los aliados que suministran ayuda a Ucrania".

Horizonte de paz

“Desgraciadamente, no hay ahora mismo en marcha, hasta donde sabemos, ningún proceso de negociación entre las partes. El objetivo fundamental de Zelenski sigue siendo la expulsión de todas las tropas rusas del territorio ucraniano, algo fuera de su alcance. Rusia pretende controlar Ucrania en su totalidad, colocarla bajo su órbita, también algo fuera de su alcance. Queda por ver si el cansancio de la guerra lleva a las partes a una mesa de negociaciones. Estas no implicarían una victoria definitiva para ninguno, supondrían seguramente la fragmentación del país. Rusia se quedaría con parte de Ucrania, fundamentalmente la zona sur y este”.

Gaza devastada

“Creo que la palabra solución ha desaparecido ya del vocabulario. No ha habido hasta ahora, tras seis guerras árabe-israelíes y dos intifadas, ninguna posibilidad de encontrar una solución justa, global y duradera . Más de setenta planes de paz han acabado en la papelera. Podemos seguir teniendo la esperanza de que algo así ocurra, pero si tenemos los pies en el suelo, podemos comprobar que a día de hoy Israel sigue contando con una superioridad abrumadora de fuerzas y la utiliza para castigar a los palestinos. Israel no va a aceptar en ningún caso, con Benjamín Netanyahu a la cabeza, la creación de un Estado palestino viable y los palestinos, desde su inferioridad de fuerzas, no tienen capacidad hoy para cambiar esa agenda internacional y poder proclamar un Estado que sea reconocido”.

Elecciones en Estados Unidos

“Estados Unidos se presenta como la primera economía del planeta y la democracia más perfeccionada. Parece mentira que un país de esas características no tenga ahora mismo más que ofrecer a los votantes que, por un lado, un presidente como Biden, con problemas cada vez más visibles para gestionar el país, y por otro un candidato previsible ya como es Trump. La hipotética llegada de Trump puede ser vista como beneficiosa para algunos como Netanyahu y Putin. Claramente, sería una mala noticia para los europeos".

Rivalidad Estados Unidos-China

“El centro de gravedad de los asuntos internacionales está ya en la zona Indo-Pacífico y va a seguir así durante mucho tiempo. Allí se visibiliza de forma más clara un escenario en el cual Estados Unidos va a pretender mantener esa posición de hegemonía, mientras que China está pretendiendo ser el sustituto. La confrontación dibuja un escenario que va a implicar a los países de esa zona del Pacífico y realmente a todo el planeta. Desde que hemos entrado en la era nuclear, la historia nos ha enseñado que la confrontación directa entre dos gigantes, como en este caso, queda en principio descartada. Eso no nos lleva a un escenario de tranquilidad absoluta ni mucho menos.Desde la perspectiva de los países miembros de la UE, China no tiene por qué ser lo mismo que para Estados Unidos. Para ellos es un rival estratégico. Para nosotros no tiene por qué serlo”.