José Antonio Martín Pallín: "Trump parece intelectual al lado de Aznar"

La del magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín (A Coruña, 1936) se alza como una de las voces progresistas más autorizadas a las que habitualmente se recurre para aclarar cuestiones jurídicas que son objeto de polémica. En la actualidad, el debate en torno a la posible aprobación de una amnistía respecto a los delitos cometidos durante el procés ha abierto una encendida discusión pública. "La amnistía, si se aprueba, solamente tiene unos problemas técnicos: no se puede amnistiar a individuos, hay que amnistiar hechos cometidos en un lapso de tiempo. Estableciendo ese lapso temporal y esos actos, es perfectamente constitucional y formalmente legal", explica en conversación con infoLibre.

España se rompe

"Esta cantinela no es de ahora, viene ya de muchos años atrás. En un sentido físico es imposible que España se rompa porque es una masa geográfica muy sólida. Salvo que vayamos a la ficción de Saramago, de La Balsa de piedra, y se vaya Cataluña flotando por el mar, España se va a mantener íntegra con todas sus costas y con todas sus fronteras. No sé de qué España hablan, porque los catalanes independentistas, los no independentistas y los españolistas que viven en Cataluña son igual de españoles dentro de la Unión Europea y de la comunidad internacional. Una decisión política, como la que se tomó iniciando un proceso penal, para mí sí que rompe el Estado de Derecho. Y no lo digo solamente yo, lo dice el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Asamblea General del Consejo de Europa, organismos en los que España está integrada y que dicen que la sentencia condenatoria penal es un ataque al Estado de derecho. Por lo tanto, hay que corregirlo y que salvarlo, y me parece que una amnistía puede ser una solución".

La rebelión nacional de Aznar

"Aznar hace tiempo que debía meditar seriamente si adscribirse a una secta evangélica o a cualquier otro grupo de iluminados, porque realmente da hasta vergüenza ajena escucharle. Es insólito en una sociedad democrática utilizar estas palabras catastrofistas y apocalípticas. Aznar tiene un grave problema, un problema mental y otro más grave: que desprecia a sus votantes y cree que se van a tragar eso de que estamos ante un apocalipsis y de que por la mañana no van a poder coger el autobús, ni ir a trabajar, ni volver a sus casas ante los acontecimientos que se esperan políticamente. Me parece algo tan disparatado que realmente no tiene parangón. Trump parece hasta intelectual al lado de Aznar"

El poder institucional del PP contra el Gobierno

"Que el PP anuncie que los ayuntamientos y comunidades bajo su mando van a intervenir en este proceso de protestas contra el Gobierno tiene una importancia perturbadora, porque tendrían que ser conscientes de que en una sociedad democrática la soberanía popular está encarnada en el Parlamento. Las autonomías y los ayuntamientos son órganos de gestión de la vida diaria y lo que les interesa a los ciudadanos es que funcione la recogida de basuras, el servicio público de transportes o la gestión del agua. Deberían centrarse en las tareas que le han encomendado el 28 de mayo los votantes en las autonómicas y municipales. En todo caso, respeto la libertad de expresión y, digan lo que digan, lo importante y trascendental es lo que diga el Parlamento".

Amnistía y Constitución

"Es un debate antiguo pero que ya resolvió el Tribunal Constitucional en el año 1986, en una sentencia abordando una prórroga de la amnistía del 77 preconstitucional. El TC es tajante y dice algo que debe saber cualquiera alumno de primero de Derecho: que el indulto no tiene nada que ver con la amnistía. El indulto es un acto administrativo y la amnistía es una ley que se vota en el Parlamento, como la de la Reforma Agraria o cualquier otra. Se decide porque así lo acuerdan una mayoría de 176 parlamentarios como mínimo, porque tiene que ser una ley orgánica según la cual, teniendo en cuenta lo que significó la sentencia condenatoria ante la comunidad jurídica internacional, será una forma de restaurar todo ese estropicio. La amnistía, si se aprueba, solamente tiene unos problemas técnicos: no se puede amnistiar a individuos, hay que amnistiar hechos cometidos en un lapso de tiempo. Una vez determinado ese lapso temporal y esos actos, la amnistía es perfectamente constitucional y formalmente legal".

Referéndum e independencia unilateral

"La independencia unilateral es como pegarse con la cabeza contra un muro. No es que solamente no quepa en la Constitución española, es que tampoco cabe en el tratado fundacional de la Unión Europea y en el Tratado de la Unión Europea que protege la integridad territorial de los Estados. Un referéndum pactado, tipo Escocia, en España chocaría con una interpretación literal del artículo dos, que habla de la indivisible unidad de la nación española como patria de todos los españoles. Ahora, me parece que no sería posible. A lo mejor en el futuro: imaginemos que, en un momento, hay un 80% de votantes independentistas y se plantea que se puede hacer. Habría que buscar alguna fórmula pero, ahora, el referéndum unilateral no cabe. El referéndum pactado me parece muy complicado y me inclino más por una expansión a través de una modificación del estatuto de la capacidad de autogobierno de Cataluña".

Acuerdo o repetición electoral

"Para mí no hay duda y no me escondo ya que lo he dicho repetidas veces en mis participaciones en diversos medios de comunicación. Como se ha demostrado en la votación para elegir la Mesa del Congreso y la Presidencia, 178 votos sirven y deben servir para investir a Pedro Sánchez y formar un gobierno de coalición con Sumar. A partir de ahí, empieza a rodar la legislatura y nunca se sabe lo que puede pasar, por ejemplo con la aprobación de una ley de presupuestos o cualquier otro incidente, que sería algo lógico. Pero, en este momento, la repetición de elecciones sería realmente una ruptura del orden constitucional, salvo que no se alcancen la mayoría de 176 votos para la investidura".

Feijóo, ganador de las elecciones

"Esto nos lleva al artículo 99, que se ha hecho famoso y que me da la impresión de que muchos de nuestros políticos y algunos comentaristas deberían volver a primero de BUP o de primaria, porque es que no hace falta más que saber leer. En ningún sitio está escrito que tenga que ser propuesto como candidato a la presidencia del Gobierno la lista más votada. Incluso Rajoy llegó a decir: ‘Mire usted, soy la lista más votada, pero no tengo los apoyos necesarios y muchas gracias por su oferta’. La ley dice clarísimamente, a pesar de ciertas manipulaciones de dirigentes del PP, que las conversaciones del rey son con los partidos políticos con representación parlamentaria. Eso lo dice la ley y es lo que ha hecho el rey. Pero creo que se ha equivocado y debió abrir otra ronda de consultas ya que había grandes posibilidades de que Pedro Sánchez pudiese obtener esa mayoría que va a obtener. Además, la Casa del Rey hizo un comunicado nefasto, desde el punto de vista constitucional y jurídico, hablando de la costumbre".

El CGPJ bloqueado

"Es algo insólito ya que hay que cumplir con las previsiones constitucionales, entre las cuales está que a los cinco años deben cesar los miembros del CGPJ. Esto es lo que dice a día de hoy la Constitución. Por tanto, la situación del Consejo en este momento es irregular y considero que con buen criterio se les ha privado de la facultad de hacer nombramientos directos a magistrados del Tribunal Supremo. Otro paso sería modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial en orden al Consejo, pero esto habría que hacerlo después de cerrar este periodo porque no hay que olvidar que en el 2018 los jueces ya eligieron a los jueces. Hay una lista que inicialmente era de 50 jueces, pero ya ha quedado reducida a 40. La gente se ha cansado y la obligación de la presidenta anterior de las Cortes era haber convocado un pleno y ver si se desatascaba la cuestión. Esto, una vez configurado el Consejo con la actual regulación, sería un problema a debatir en el futuro".

El Tribunal Constitucional

"Todos los tribunales constitucionales del mundo, por mucho que se les quiera revestir de una especie de organismo, que es la voz y el máximo intérprete de la Constitución, están formados por mujeres y por hombres, cada uno con su sensibilidad. Hay ejemplos interesantes, como el de Estados Unidos, donde magistrados nombrados por Bush padre sacaron adelante la ley de Obama sobre el sistema de salud. ¿Por qué? Una persona, una vez que se ve investida de esa responsabilidad, tiene la obligación de despojarse de su ideología y buscar simplemente algo tan fundamental como es el equilibrio y contrapeso de los derechos y libertades frente a los poderes públicos y la ampliación de derechos como el matrimonio homosexual, el aborto y todo lo que aquí se ha avanzado. Por tanto, para mí, si ser progresista es estar a favor de toda la ampliación de derechos y del mayor ensanchamiento posible de la Constitución, creo que debe ser progresista".

El caso Rubiales

"La Ley del Deporte le da una gran importancia al fútbol como representación institucional de España. Luis Rubiales debió desaparecer mucho antes de la famosa escena de la dirección y de la presidencia del fútbol. Lo sucedido con ocasión de la final, gracias a la ley del sí es sí, tan cuestionada por mucha gente, es una agresión sexual, antes era una vejación injusta leve. Creo, y es una opinión que tengo muy enraizada desde hace tiempo, que el derecho penal no es la solución para estos casos. Una pena de prisión, sinceramente, me parece excesiva, pero la culpa la ha tenido él, porque si hubiera dimitido a las 24 horas, quizá en ese momento no estaríamos hablando de este caso, salvo las acciones que hubiera querido ejercer Jenni Hermoso. Ha sido bochornoso. Ha sido objeto de difusión por todos los medios internacionales, incluso ha llegado a Naciones Unidas".