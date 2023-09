Nacho Corredor: "Repetir elecciones me parecería una gran irresponsabilidad política"

El politólogo Nacho Corredor, conocido por sus habituales colaboraciones en diferentes medios de comunicación como analista de la actualidad, también preside la consultora Círculo de Asesores de beBarlett. Esta semana se ha conocido su última iniciativa, denominada Misión Sanidad, en la que han reunido de manera transversal a científicos y políticos para trabajar juntos sobre el futuro de la sanidad. Según detalla, “desde hace dos años, iniciamos una serie de dinámicas donde participaban hasta 20 políticos del PP, del PSOE de Madrid, del PNV... partiendo de la idea de que la sanidad después de la pandemia no podía seguir siendo la misma”.

Respecto a la situación política actual, defiende que Pedro Sánchez trabaje ya para una investidura. "¿Cuál es la alternativa? ¿Repetir hasta que, a quien pueda formar mayoría sin mucho coste le parezca bien? Me parecería una gran irresponsabilidad”, asegura.

La disyuntiva de Junts

“Junts lleva muchos años sin un proyecto político claro y año tras año pierde apoyos. Desde esa lógica, es probable que hayan hecho el diagnóstico de que la propuesta política que están planteando no es la mejor para Cataluña. Además, se encuentra una circunstancia en la que sus diputados pueden condicionar quién es presidente del Gobierno de España, tener un papel que en los últimos años no han tenido. E incluso reconectar con una tradición política que representaba Convergencia: negociar en nombre del nacionalismo catalán con los distintos gobiernos de España y contribuir a mejorar la situación de los ciudadanos en Cataluña. La disyuntiva a la que se enfrentan es la de evolucionar, algo que implícita o explícitamente significa enmendar lo que han hecho en los últimos años, o mantenerse en una posición que, además de ser mala para Cataluña, para los catalanes y para España, tampoco les ha ido muy bien desde la lógica pura y dura electoral”.

Las alternativas de Sánchez

“Hay dos escenarios sobre la mesa: que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno o que se repitan elecciones. A los electores de Cataluña, si les preguntáramos quién prefieren que sea presidente, creo que no existen muchas dudas respecto a que prefieren a Sánchez antes que a Núñez Feijóo o cualquier otra alternativa que se pudiera plantear. También se puede generar la oportunidad, desde la lógica de los votantes de Junts, de no poder contribuir a la gobernabilidad ni al desarrollo de las políticas públicas y quedar, de alguna manera, en la irrelevancia...

En caso de repetición electoral, pueden pasar tres cosas. Que se repita exactamente el escenario actual, que Pedro Sánchez no necesite los votos de Junts para poder gobernar y que se pierda la actual mayoría y haya un gobierno del Partido Popular y de Vox. En Junts tienen que tomar la decisión de qué deben propiciar. Deben tener en cuenta cuáles son las posibilidades y desde luego qué les piden sus votantes".

Yolanda Díaz con Puigdemont

“El riesgo que asumió con esa fotografía Yolanda Díaz como vicepresidenta del Gobierno fue elevado y sólo podremos saber con el paso del tiempo si fue buena o mala idea. El día que Feijóo y Sánchez tuvieron su debate electoral, prácticamente todo el mundo consideró que el líder del PP había hecho un buen debate. Sin embargo, viendo que todo lo que dijo en el debate fue lo que condicionó la campaña electoral, nadie podría decir dos semanas después que había hecho un buen debate. Lo mismo pasa en esta ocasión. Todavía no sabemos si esa cita ha sido una temeridad o un acto de valentía que sirva para contribuir a escenarios de estabilidad, para pasar pantalla, que es lo que creo que realmente merece España. El hecho de intentarlo tiene elementos positivos a la hora de valorar a Díaz. Me sorprendió la imagen, como a muchas otras personas, pero solo el paso del tiempo podrá confirmar si fue buena idea”.

El PP con Junts

“Quien tenga la capacidad de entender mejor la diversidad de España estará en mejores condiciones para poder liderar España. Probablemente el discurso que ha tomado el PP en los últimos años, oponiéndose frontalmente a los nacionalismos y optando por alianzas con Vox –que ha señalado que habría que ilegalizarlos– no le permite interactuar con todo el mundo. Cuando Feijóo apunta tener una interlocución con el PNV o Junts es algo que extraña a muchos dentro de su formación. Si el PP piensa en el medio y largo plazo, su posibilidad de gobernar no puede estar condicionada solo a la capacidad que tenga de pactar con Vox y debe abrirse a otros escenarios. Es más, que Junts y el PSOE lleguen a un acuerdo y que eso les salga bien, que se puedan normalizar esas relaciones, al PP en el medio plazo le interesa porque le facilita poder pactar con normalidad de nuevo con el nacionalismo”.

Repetición electoral

“Los antecedentes indican que, si se repiten las elecciones, es porque todo el mundo, desde el día después de la votación, pensó más en capitalizar una posible repetición que en las consecuencias positivas para España de llegar a un acuerdo. Si hubo elecciones en el año 2016 fue porque Podemos consideró que era mejor, pero podría no haber seguido Rajoy de presidente. Si hubo elecciones en el año 2019 fue porque Ciudadanos no quiso pactar con el PSOE, ni parece que el PSOE quería pactar con Ciudadanos o incorporar en el gobierno a Podemos, pero se repitieron y tuvo que incorporar a los morados en el Gobierno. España es un país diverso, complejo, incluso contradictorio. Los socialistas tendrían que pactar con partidos con una idea de España distinta de la suya, también con una política económica distinta. Pero ¿cuál es la alternativa? ¿Repetir hasta que a quien pueda formar mayoría sin mucho coste le parezca bien? Me parecería una gran irresponsabilidad”.

La gran coalición

“Hay que aprender a diferenciar entre la necesidad de que haya pactos transversales y la necesidad que hay, que de hecho legitima el funcionamiento de las democracias, de que haya alternancia política. Un pacto entre el PP y el PSOE para gobernar es malo desde la lógica en la cual no contribuye a esa sensación de posibilidad de alternancia y, por lo tanto, genera frustraciones en el proceso y contribuye también a la aparición de extremos en el tablero de juego. Probablemente muchos de los que promueven un pacto de gobierno entre el PP y el PSOE no quisieran que nacieran esos extremos, y la mejor forma de evitar que nazcan es facilitando la lógica alternancia. Eso no es contradictorio con la necesidad que hay en nuestro país de que haya cuestiones que sean pactadas transversalmente. Por ejemplo, el funcionamiento del sistema judicial o la reforma territorial”.

España se rompe

“Desde que tengo uso de razón, cada vez que el PSOE aborda cualquier tema territorial, la reacción es que se rompe España. Llevo veintipico años escuchando exactamente lo mismo. Y, sin embargo, los últimos cinco años ha gobernado el PSOE en coalición y los niveles de apoyo al independentismo han bajado. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la unidad de España? En mi opinión, deberíamos hablar de la capacidad de compartir un proyecto y de la capacidad de que la mayoría de los ciudadanos en todas las distintas comunidades deseen formar parte de ese proyecto porque consideran que articulado de esa manera se da respuesta a sus necesidades, preocupaciones o a su día a día. Me niego como ciudadano a estar 20 o 40 años más anclados en el 2017. España necesita pasar página. No los catalanes o los independentistas: España necesita hacerlo”.

Verdad y propaganda

“Las democracias siempre habían partido de un precepto que es que todos los ciudadanos participamos del proceso. Pero porque todos los ciudadanos tenemos una información perfecta en el proceso de toma de decisiones. Esto cada vez es menos cierto ya que hemos visualizado las oportunidades que el ámbito digital da para fenómenos como la libertad de expresión o el poder participar del debate público. También es verdad que han sido un factor acelerador justamente de la distorsión de la de la información.

1984 de Orwell y Un mundo feliz de Huxley plantean dos distopías distintas. Orwell plantea un escenario en el que vamos hacia un sistema dictatorial porque se privará a la gente de la información. Y Huxley describe que vamos a imponer una dictadura justamente por el exceso de información, por la incapacidad de las personas de saber exactamente qué es lo que está pasando. El periodismo requiere de un estudio de los temas y de contrastar la información. Por tanto, es el momento de más periodismo”.

La investidura de Feijóo

“Feijóo debía intentar la investidura. No tiene sentido que, habiendo ganado las elecciones, tu primera reacción sea decir: “No lo voy a intentar”. Tiene sentido que lo intente. Y en el camino de ese intento ha visualizado que, si bien el PSOE tiene que gestionar contradicciones para articular una mayoría, no son menores de las que tiene que articular él. Porque incorporar a Vox, que quiere acabar con el nacionalismo vasco y catalán, no es compatible con pedirle el voto al nacionalismo vasco o al catalán. Es positivo para el PP que no haya un cambio de liderazgo, porque si no, vamos a tener al partido más votado de España con tres líderes en tres años. Si no sale la investidura, que es lo previsible, el PP lo que debe hacer es un congreso donde deben contrastarse cuáles son sus modelos ideales de sociedad, de economía y que el liderazgo de Feijóo tenga la legitimidad garantizada para que no sea objeto de cuestión permanente cada vez que tome una decisión”.

Vox en el tablero político

“Me cuesta entender cuál es la política de alianzas prioritarias para el PP. Por la vía de los hechos diríamos que es con Vox, porque es con quien ha pactado en todas las comunidades donde ha tenido la capacidad de pactar. Sin embargo, parece que hay una parte del PP que visualiza que gracias a Vox tienen todo el poder territorial posible pero que, como consecuencia de sus pactos con Vox, es muy difícil que gobiernen en España. No es compatible decir que son lo peor pero pactar con ellos porque el mensaje que le lanzan a su electorado es contradictorio. O es bueno o es malo pactar con Vox”.