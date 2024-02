Luis Arroyo: “Me parece insultante para la ciudadanía que haya jueces haciendo política”

El sociólogo y consultor político Luis Arroyo (Madrid, 1969), en la actualidad presidente del Ateneo de Madrid, ha sido involuntario protagonista estas últimas semanas de la actualidad a raíz de la decisión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de retirar a esta histórica institución cultural la subvención anual que recibía. Un error y una injusticia, sostiene: “El Ateneo abre todos los días sus puertas a la ciudad de Madrid. Todos los días hay cuatro o cinco actos distintos que difunden la cultura, difunden las artes, difunden el pensamiento más libre, la comunidad. Creo que se equivocaron. Se quiso castigar a la institución para castigarme a mí. O viceversa”.

De cara al futuro del Ateneo, tiene clara su posición personal: “Mi compromiso absoluto es mantener la pluralidad, seguir trabajando para que la institución siga cogiendo fuerza gracias al apoyo de los dos mil y pico socios. Confío en que eso va a ser así, con independencia de cuáles sean mis opiniones políticas, que las tengo, por supuesto, y las expreso con total libertad”.

Junts vota no a la amnistía

“Nadie sabía que esto iba a suceder, pero cabe interpretarlo como una nueva vuelta de tuerca a las exigencias de hacerse notar en un contexto de competición electoral en Cataluña. Hay que recordar que Junts compite fundamentalmente con ERC y que hay elecciones el año que viene. Todavía queda mucho tiempo, pero ya hoy se percibe la tensión electoral y, por supuesto, dentro de ese esquema, el intento de hacerse notar: ‘¡Aquí quienes mandamos somos nosotros! ¡Se hacen las cosas como nosotros queremos y nosotros en realidad tenemos al gobierno atrapado en el asunto!’ Yo creo que es así como hay que interpretarlo”.

La postura del Gobierno

“La decisión de Pedro Sánchez, por un lado, ayuda al relato de que no todo es admisible. La amnistía es admisible, pero no todo. Por ejemplo: ‘No vamos a aceptar que de pronto el terrorismo se integre sin más dentro del debate’. Indiscutiblemente, ayuda para marcar los límites: ‘Muy bien, tú aprietas, pero yo tengo que poner unos determinados límites’. Pero, al mismo tiempo, también es cierto que la decisión del Grupo Parlamentario Socialista de no ceder también es verdad que transmite una cierta debilidad, una dependencia excesiva respecto a ellos y ahí es justo donde estamos ahora, viendo cuál de las dos narrativas domina. Si el relato de un Gobierno sólido que se mantiene, a pesar de las amenazas, o el de un Gobierno que depende demasiado de ese grupo minoritario que es Junts”.

El futuro de la Ley de Amnistía

“Es muy difícil saber qué es lo que va a pasar con la Ley de Amnistía cuando vuelva a pasar por el Congreso. Hace una semana no sabíamos que Junts se opondría a la ley. Sin embargo, cabe prever que tanto el Gobierno como el partido catalán tienen interés en que salgan y que esto permita mantener la estabilidad del Gobierno y, al mismo tiempo, anticipar que los Presupuestos Generales del Estado se podrán aprobar también con su apoyo. Además, Junts obtiene una ventaja clara, que es una amnistía para los dos centenares de personas que están pendientes todavía de la decisión. De modo que yo soy optimista con respecto de la posibilidad de un acuerdo entre las dos partes. Yo creo que será positivo, pero, francamente, la decisión de la semana pasada a mí me dejó tan sorprendido como a muchos otros. Creo que va a haber acuerdo, que habrá Ley de Amnistía tal y como está ahora mismo redactada, pero tengo que reconocer mi incertidumbre”.

La marcha de la legislatura

“El Gobierno no puede estar sometido a esta tensión tan aguda como hemos visto la semana pasada en el Congreso. Es que es imposible llevar a cabo una legislatura así, con una dependencia tan brutal. Confío en que Junts aflojará una vez aprobada la Ley de Amnistía. Quiero pensar que la estabilidad parlamentaria estará más garantizada que ahora y entonces el Gobierno sí podrá desarrollar una agenda progresista y una agenda integradora, de concordia, y de solución del asunto catalán. Si Junts sigue manteniendo esta tensión, veo muy complicado que el Gobierno pueda aguantar los casi cuatro años que le quedan”.

Jueces haciendo política

“¿A alguien le puede caber alguna duda de que hay algunos jueces, y en particular el juez García Castellón, que están haciendo el juego a la derecha? Es evidente. Otra cosa es que el Gobierno no lo pueda decir porque tiene que respetar la autonomía de los jueces. Pero es de sentido común entender que hay jueces que están al servicio de una causa que va más allá de la defensa de la ley. Hay jueces haciendo política y, además, de manera insultante para la ciudadanía. Nadie con un poco de sentido común y con un poco de inteligencia puede entender que, de pronto, un juez quiera calificar los actos del procés como terrorismo. Es evidente que hay un intento de retorcer la ley para ponerla al servicio de los intereses del Partido Popular y de Vox”.

Terrorismo y desórdenes públicos

“España sabe perfectamente lo que es el terrorismo. Son bandas calificadas como terroristas, no solamente en España, sino también internacionalmente. Tiene que existir una banda que persigue un objetivo político que sigue métodos del terror, del asesinato por definición, de la amenaza a todo el mundo. Tratar de identificar los acontecimientos en torno al procés como terrorismo me parece una barbaridad. Hemos visto los enfrentamientos con la policía, por supuesto que sí, y no le quito gravedad al procés, pero calificar eso de terrorismo es una ofensa al sentido común ¿Vamos a calificar como terrorismo los cortes de las carreteras por parte de la gente del campo? ¿Las manifestaciones delante de Ferraz aporreando a un pelele con la cara de Pedro Sánchez y tirando piedras y quemando motos son terrorismo? ¿Cómo se puede permitir la trivialización de la palabra terrorismo en España que lo ha sufrido durante 60 años? Me parece una vergüenza y es la única palabra que se me ocurre”.

La estrategia del PP

“El Partido Popular está en una estrategia de pura polarización, de pura tensión, de pura bronca. Conociendo al Partido Popular, porque llevo trabajando de un modo u otro siempre con la referencia del mismo desde hace 20 años, siempre ha sido así. Su estrategia siempre ha sido la deslegitimación del Gobierno. Pasó antes con Felipe González, pasó con Zapatero y ahora está pasando también con Pedro Sánchez. Es la deslegitimación del Gobierno socialista.

Núñez Villaverde: “Frente al ascenso de la ultraderecha, necesitamos gestión de convivencia entre distintos” Ver más

Buscan tensionar la calle con apelaciones al miedo, a la angustia del ¡España se rompe! ¡España se va! Hemos visto cómo una presidenta llamaba hijo de puta al presidente del Gobierno y luego seguían haciendo bromas con la fruta. Volvemos otra vez a hablar de terrorismo en España, cuando hace 12 años ya que ETA está desarticulada. Todo obedece a una estrategia de pura tensión, de puro estrés, de polarización. Y al PP le ha funcionado. A veces le ha funcionado. No hay que minusvalorarlo”.

La ‘fachosfera’

“Me parece una manera simpática y atractiva de definir todo un conjunto de medios electrónicos, supuestamente llamados medios de comunicación, que en realidad son panfletos electrónicos de difusión de noticias falsas, de rumores, de organizaciones también de distinto tipo, ultraconservadoras. Si alguien se da por aludido que diga por qué. El concepto facha en España lo hemos simplificado mucho. Hablamos de los fachas como la gente de la extrema derecha, si se quiere. Me parece que es simpático entender que, efectivamente, España, junto con otros muchos países del mundo, está siendo víctima de un acoso de las visiones de la extrema derecha y a todos los que están contribuyendo a que eso suceda se les puede llamar así. A mí no me parece insultante esa fachosfera. Es un montón de organizaciones, muchas de ellas muy bien financiadas, por cierto, que contribuyen a esa causa de la polarización, de los extremos, de la angustia, del miedo, de la España que se rompe”.